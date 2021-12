Dennis Buchner hat sich in den vergangenen Jahren als Sportpolitiker der SPD einen Namen gemacht. Auf seinen Job als Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses hat sich der leidenschaftliche Schwimmer fünf Jahre lang vorbereiten können, als er schon im Präsidium saß – quasi in der zweiten Reihe. Jetzt rückt der 44-Jährige auf den Chef-Posten vor.

Herr Buchner, twittern Sie noch?

Gelegentlich.

Ich frage, weil Sie in der Zeit bevor Sie Parlamentspräsident wurden, durch eine besondere Wortwahl in vielen Tweets aufgefallen sind: ,Idioten‘, ,Lügner‘ oder ‚Arschlöcher‘ haben Sie da schon mal geschrieben. Das klingt nicht sehr präsidentiell. Müssen Sie sich jetzt mäßigen?

Also: Ausgeschrieben habe ich die Worte nie in meinem privaten Facebook-Account. Das I-Wort habe ich für Demonstranten benutzt, die in Berlin Polizisten verletzt hatten. Ich habe Anschläge kommentiert oder sehr spezielle Aussagen aus dem extremen Spektrum. Ich bin jetzt dabei zu überlegen, in welchen sozialen Medien ich als Präsident des Abgeordnetenhauses vertreten sein werde. Tatsächlich haben mir kurz vor meiner Wahl Leute geschrieben, wie es denn sein könne, dass ich so meinungsstark bin. Ich habe den Leuten dann erklärt: klare Worte. Die haben das verstanden, das Feedback war durchweg positiv. Viele haben gesagt: Lassen Sie sich den Mund nicht verbieten. Ich versuche, auf fast alles zu antworten. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, nicht mehr in sozialen Netzwerken aktiv zu sein.

Es ist doch vor allem eine Frage der Tonlage.

Sicher habe ich als Parlamentspräsident eine viel verbindlichere Rolle. Ich komme aus einem anderen Bereich. Ich war Landesgeschäftsführer meiner Partei, faktisch Generalsekretär. Da muss man eine ganz andere Tonalität haben, erst recht im Wahlkampf.

In diesen Tweets haben Sie sich oft mit Politikern oder Anhängern der AfD rumgeprügelt. Die Partei begegnet Ihnen nun wieder im Parlament. Wie wird das gehen?

In erster Linie habe ich mich nicht mit Politikern der AfD auseinandergesetzt, sondern mit Aussagen wie: Die Frau müsste mal von einem Schwarzen vergewaltigt werden, damit die ihre Einstellung zu Flüchtlingen überdenkt. So etwas kommentiere ich schon eindeutig. Das ist eine Frage von Haltung. Im Vorfeld meiner Wahl hatte ich eine Diskussion mit Vertretern der AfD hier im Hause, die mich mit meinen Äußerungen konfrontiert haben. Denen habe ich dann diese Aussage vorgelesen, auf die ich reagiert habe. Da hieß es dann, von solchen Aussagen grenzt sich die AfD im Parlament natürlich ganz deutlich ab.

Sabine Gudath ParlAMentspräsident Dennis Buchner ist der neue Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses. Der 44-jährige gebürtige Lübecker kam Anfang der 2000er-Jahre nach Berlin. Seit 2004 ist der Diplom-Politologe Vorsitzender der SPD-Abteilung Weißensee-City. Seit 2011 sitzt er im Abgeordnetenhaus, stets direkt gewählt im Wahlkreis Pankow 4.

Selten sind in einem Parlament so viele Neue dabei und so viele Alte nicht mehr wie diesmal. Der 74-jährige Alterspräsident Kurt Wansner hat gesagt: Das Parlament ist viel zu jung. Die wachsende Gruppe der Älteren – fast ein Viertel ist 65 Jahre oder älter – sei unterrepräsentiert. Was sagen Sie?

Politik lebt von Erneuerung. Es ist eine spannende Situation mit 56 neuen Abgeordneten von 147 insgesamt. Es ist in der Tat ganz interessant, dass es weniger ältere Abgeordnete gibt. Das zeigt, dass sich in den Parteien etwas verändert hat. Wenn man sich Parlamente vor 20 oder 30 Jahren anschaut oder auch Parteien allgemein, kann von einer mangelnden Repräsentanz aber nicht die Rede sein. An der Parteibasis, die ja bei den grundsätzlichen Fragen mitentscheidet, sind die Älteren immer noch gut vertreten. Am Ende kostet Politik auch Lebenszeit. Viele entscheiden sich dann, aufzuhören. Zum Beispiel mein Vorgänger Ralf Wieland. Er hat sich bewusst entschieden, nicht mehr anzutreten. Er wird in wenigen Tagen 65 Jahre alt.

Sie sind dagegen mit 44 Jahren ziemlich jung für einen Präsidenten. Ist das der Schritt in die politische Frührente?

Nein. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass man Politik auch nur eine begrenzte Zeit machen sollte. Ich habe vor dieser Abgeordnetenhauswahl auch sehr lange überlegt, ob ich eine dritte Wahlperiode als Abgeordneter anstrebe. Aber ich sage nicht, dass ich unbedingt Politik machen will, bis ich 65 oder 67 Jahre alt bin.

Sie sind für eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Dafür muss man die Verfassung ändern. Eine dafür notwendige Zweidrittelmehrheit gibt es – neben Rot-Grün-Rot macht auch die FDP mit. Doch warum ist das Wählen ab 16 überhaupt so wichtig?

Wir erleben eine sehr selbstbewusste Jugend, die sich stärker politisiert. Wir lassen sie seit Jahren auf kommunaler Ebene wählen. Jetzt bekommt sie auf Bundesebene vielleicht das Wahlrecht, da ist es nur konsequent, das auch auf Landesebene zu machen. Aber wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren: Es gibt die, die politische Beteiligung anstreben und sich beim Mieten-Volksentscheid oder Fridays for Future engagieren und damit auch Politik unter Druck setzen wollen, was ich im Prinzip gut finde. Und es gibt die, die sich darauf verlassen wollen, dass Politik etwas für sie erreicht, die einfach ein Grundvertrauen haben, sich aber nicht sonderlich interessieren. Das zieht sich durch alle Altersgruppen. Ich sehe jedenfalls nicht, warum man 16- oder 17-Jährige generell unter den Verdacht stellen sollte, dass sie sich nicht ausreichend für Politik interessieren oder sich für keine Partei entscheiden können.

Das Argument der Volljährigkeit ist für Sie keines?

Ich kann mit 16 Alkohol kaufen, sogar heiraten oder den Führerschein machen. Warum soll ich mit 16 keine bewusste politische Entscheidung treffen können? Es wäre aber gut, wenn es eine Koppelung mit mehr politischer Bildung geben würde. Auch das Parlament kann dabei eine Rolle spielen. Jede Oberschulklasse sollte zumindest einmal auch dieses Parlament gesehen haben. Viele Klassen und Jahrgänge gehen ganz selbstverständlich in den Bundestag. Was sich aber im Gebäude des Abgeordnetenhauses abspielt, wissen selbst viele Berlinerinnen und Berlin gar nicht.

Sie sprechen über politische Bildung. Was ist zu tun? Und wie sehen Sie Ihre Rolle?

Ich möchte gerne die Landeszentrale für politische Bildung stärken. Ich teile nicht die Einschätzung, dass Politik in Schulen nichts zu suchen hätte. Außerhalb von Wahlkämpfen finde ich es nicht schlimm, wenn Schulen Abgeordnete einladen, um zu schauen, was sie politisch vorhaben. Gerade in kleineren Gesprächsformen trauen sich Schülerinnen und Schüler Fragen zu stellen. Davon wünsche ich mir mehr. Die Landeszentrale für politische Bildung bekommt jetzt hoffentlich bald einen zweiten Standort im Ostteil der Stadt, an der Warschauer Straße. Ich gehe davon aus, dass diese zweite Niederlassung nächstes Jahr eröffnet werden kann.

Wir haben über Repräsentanz im Parlament gesprochen. Derzeit gibt es dort etwa ein Drittel Frauen. Wie nehmen Sie als Präsident das wahr?

Wir haben in Berlin eine relativ breite linke Mehrheit im Parlament. Links von meinem Platz im Präsidium bildet sich das ja tatsächlich auch ab, da gibt es eine ausreichende Repräsentanz von Frauen. Auf der Seite rechts von mir sieht das ganz anders aus. Bei der CDU gibt es wieder nur drei Frauen bei 30 Abgeordneten, bei der AfD zwei Frauen bei 13 Abgeordneten und bei der FDP zwei Frauen bei zwölf Abgeordneten. Ich würde mir schon wünschen, dass sich bei einer Volkspartei wie der CDU in der Repräsentanz von Frauen etwas bewegt.

Unterstellen Sie bösen Willen?

Nein. Da hilft ein Blick auf die Zahlen, und der beginnt in den Parteien. In der SPD haben wir etwa 35 Prozent Frauen, in der CDU sind es etwas weniger. Wenn man mit einem Drittel der Mitglieder die Hälfte der Mandate besetzen will, dann liegt auf Frauen auch ein größerer Druck. Frauen werden sehr schnell gedrängt, sich stärker einzubringen.

Man kann das auch positiv sehen und sagen: Der Aufstieg ist schneller möglich.

Ja, aber die Erwartung steigt rasch an. Vielleicht bewirkt diese Pandemie ja tatsächlich, dass diese Präsenzkultur ein bisschen zurückgedrängt wird. Früher war das undenkbar. Der politische Aufstieg, früher hat man das Ochsentour genannt, hat vielfach doch so funktioniert: Ich lasse mich lange sehen, ich plakatiere Plakate, ich fange im kleinsten Arbeitskreis an – und wenn ich Glück habe, werde ich vielleicht nach 25 Jahren mal für ein Mandat aufgestellt. Dieses Modell ist für Frauen, die Kinder zu Hause haben, unattraktiv. Deshalb ist es die Aufgabe aller Parteien, Präsenzkultur und Ochsentour hinter sich zu lassen und viel gezielter Förderung von politischen Talenten zu betreiben.

Sie sind Diplom-Politologe, haben in Ihrer Berufskarriere ausschließlich an unterschiedlichen Stellen in der Partei gearbeitet. Ist das die Ochsentour?

Ich kenne Präsenzkultur. Ich habe während und nach dem Studium für Politikerinnen und Politiker gearbeitet. Neben Studium und Beruf habe ich 13 Jahre lang ehrenamtlich Politik gemacht, Tausende Stunden, bis ich 2011 ins Parlament gekommen bin. Wenn ich mich nicht ehrenamtlich eingebracht hätte, wäre es noch viel schwieriger geworden. Ich kenne aber auch viele, die aufgegeben haben und gar kein Mandat mehr wollten.