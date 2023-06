Der Abriss des Generalshotels muss verhindert werden

Es ist leider traurige Realität, dass seit der Wiedervereinigung eine Vielzahl an Gebäuden aus der DDR-Zeit abgerissen wurde, obwohl es sich um bedeutende Zeugnisse ihrer Zeit gehandelt hat. Das bekannteste Beispiel ist der Palast der Republik, in dem die DDR-Volkskammer im Jahr 1990 den Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland beschlossen hat. Jetzt droht in der Hauptstadtregion mit dem Abriss des Generalshotels auf dem Flughafen BER in Schönefeld der weitere Verlust eines einzigartigen Bauwerks im Osten Deutschlands.

Das Generalshotel war von 1947 bis 1950 auf Geheiß der sowjetischen Militäradministration errichtet worden und diente zunächst der sowjetischen Besatzungsmacht, später der DDR als Empfangsgebäude für Staatsgäste aus aller Welt. Hier wurden Sowjet-Chef Leonid Breschnew und Kubas Fidel Castro begrüßt. Seit Jahren steht das Generalshotel unter Denkmalschutz.

Experten stufen das Generalshotel als „ein einmaliges Zeugnis für die Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg“ ein. Nun jedoch soll das Gebäude dem Ausbau des BER zum Regierungsairport weichen. Denn die Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums soll in einigen Jahren aus Köln/Bonn nach Schönefeld verlegt werden. Dort, wo jetzt noch das Generalshotel steht, soll jedoch nicht etwa ein wichtiger Neubau errichtet werden, der nur an dieser Stelle stehen kann. Nein, dort sind „Flugbetriebsflächen“ für den Regierungsairport geplant. Im Klartext: Abstellplätze für Jets.

Banaler geht es kaum noch. Ein bedeutendes bauliches Zeugnis der unmittelbaren Nachkriegszeit, ein Zeugnis für die Systemkonkurrenz zwischen Ost und West, soll einem Parkplatz weichen. Das ist ein wirklich beispielloser Vorgang. Man hofft, dass jetzt irgendjemand von der Bundesregierung um die Ecke kommt und sagt, oh, Entschuldigung, dieser Irrsinn wird natürlich nicht realisiert. Nur leider ist dieser Jemand nicht in Sicht. Deswegen ist die Gefahr sehr real, dass der Wahnsinn schon bald Wirklichkeit wird. Nach Angaben der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) jedenfalls ist der „Rückbau“, wie der Abriss vornehm genannt wird, im Laufe dieses Jahres vorgesehen.

Bildstrecke

Blick auf das Generalshotel am Flughafen BER Markus Wächter/Berliner Zeitung Ein Flugzeug parkt unweit des historischen Gebäudes. Markus Wächter/Berliner Zeitung Blick auf den Kronleuchter im repräsentativen Foyer des Generalshotels Markus Wächter/Berliner Zeitung Rundgang durch das Gebäude Markus Wächter/Berliner Zeitung Aussicht auf den Flugbetrieb Markus Wächter/Berliner Zeitung Durch die großen Fenster dringt viel Licht ins Gebäude. Markus Wächter/Berliner Zeitung Die Generalsvilla, genutzt durch die Bundespolizei, soll abgerissen werden. Markus Wächter/Berliner Zeitung Reges Interesse am Rundgang Markus Wächter/Berliner Zeitung Historische Tapete Markus Wächter/Berliner Zeitung 1 / 9

Dass die BImA solchen Druck macht, ist schwer nachzuvollziehen, wenn man bedenkt, dass als Umzugstermin für die Flugbereitschaft zum BER das Jahr 2034 gehandelt wird. Unverständlich erscheint die an den Tag gelegte Eile umso mehr, weil laut BImA zurzeit noch nicht mal Aussagen zu Kosten und Terminen für den geplanten Regierungsflughafen möglich sind. Erst im kommenden Jahr soll dies passieren. Nur: Wenn sich dann herausstellen sollte, dass alles viel zu teuer wird, ist es für das Generalshotel zu spät. Das muss verhindert werden. Die Forderung der Initiative zur Rettung des Generalshotels nach einem Abrissmoratorium ist deshalb nachvollziehbar. Das Moratorium ist zwingend, um zu prüfen, ob die Pläne wirklich alternativlos sind.

Überprüfung der Pläne ist notwendig

Die Bundesregierung hat durch den Verzicht auf den Neubau eines Protokollgebäudes im vergangenen Jahr bereits gezeigt, dass die Planung für den Regierungsflughafen nicht in Stein gemeißelt ist. Sinnvollerweise entschied sich die Regierung im vergangenen Jahr dafür, das für die Übergangszeit errichtete Terminal am BER dauerhaft für ihre Zwecke zu nutzen. Es wäre das Mindeste, dass die Regierung nun auch eine Überprüfung der Pläne zum Abriss des Generalshotels veranlasst. Wenn sie am Ende zum Schluss kommen sollte, dass es richtig ist, das denkmalgeschützte Gebäude zugunsten des Regierungsflughafens abzureißen, hätte sie zumindest die Bereitschaft zur Auseinandersetzung gezeigt. Die alten Pläne nicht zu überprüfen, wäre indes eine schwere Unterlassungssünde.

Eines muss aber auch klar gesagt werden: Wenn irgendjemand heute noch ernsthaft glaubt, ein geschichtsträchtiges Haus abreißen zu müssen, um Abstellflächen für ein oder zwei Flugzeuge zu gewinnen, dann sollte er die Gründe den Bürger dieses Landes erklären. Denn sie müssen das schließlich bezahlen.

Sinnvoller wäre es, wenn die Bundesregierung ihre Planung unter der Maßgabe anpasst, dass das denkmalgeschützte Generalshotel erhalten bleibt. Zu prüfen wäre dabei, ob die Flugbereitschaft nicht einfach den alten Terminal in Schönefeld samt Vorfeld nutzen kann. Das wäre die wohl nachhaltigste Idee zum Ausbau des Regierungsflughafens. Nachdem aus den zuständigen Ministerien offenbar keine Entscheidung in dieser Frage zu erwarten ist, kann derjenige, der jetzt um die Ecke kommen muss, um das Notwendige zu veranlassen, nur einer sein: Bundeskanzler Olaf Scholz. Hoffen wir, dass er das auch so sieht.