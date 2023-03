Das denkmalgeschützte Gebäude am Flughafen Schönefeld muss erhalten bleiben. Viel zu oft wurden Gebäude im Osten einfach beseitigt, wenn sie „im Weg“ standen.

Blick in das Generalshotel. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben will das denkmalgeschützte Gebäude abreißen.

Es war richtig, dass sich die Bundesregierung im vergangenen Jahr dazu entschieden hat, auf den geplanten Bau eines neuen Regierungsterminals auf dem Flughafen BER zu verzichten. Denn das zwei Jahre zuvor als Übergangslösung in Betrieb genommene Gebäude reicht ja tatsächlich für diese Zwecke aus. Durch den Verzicht auf den Neubau konnten Ausgaben in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro vermieden werden. Nur eine Korrektur der früheren Planungen ist jetzt noch dringend nötig: der Verzicht auf den Abriss des Generalshotels in Schönefeld.

In dem denkmalgeschützten Generalshotel empfing die DDR-Führung einst ihre Staatsgäste am Flughafen Schönefeld. Längst gilt das Gebäude als bedeutendes Zeugnis der frühen Ostmoderne – und als erhaltenswert. Trotzdem will die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben das Gebäude abreißen. Um „Flugbetriebsflächen, Hangars sowie Stabs- und Dienstgebäude zu errichten“, die im Zusammenhang mit dem Regierungsflugverkehr angeblich gebraucht werden.

Blick ins Foyer: Neben dem edlen Marmorboden und dem Travertin an den Wänden prägt ein großer Kronleuchter den Raum. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Eigentlich sollten die Planer aus den Fehlern gelernt haben

Schon vor zwölf Jahren, als die Abrisspläne bekannt wurden, zeugten sie von wenig Sensibilität im Umgang mit der Architektur in Ostdeutschland. Die damalige Entscheidung reihte sich nahtlos ein in eine Mentalität, mit der nach der Wiedervereinigung Bauten aus der DDR-Zeit einfach per Federstrich von den Stadt- und Landkarten gelöscht wurden, wenn sie den neuen Plänen im Weg standen.

Heute sollten die verantwortlichen Planer eigentlich aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben – und mehr Sensibilität im Umgang mit wichtigen Zeugnissen der Baukultur an den Tag legen. Um es klar zu sagen: Der Abriss des Generalshotels wäre eine kulturpolitische Schande. In Zeiten des Klimawandels, in denen der Erhalt von Bausubstanz immer wichtiger wird, zeugt ein Festhalten an den Abrissplänen zudem von wenig umweltpolitischem Gespür. Wird Zeit, dass die Regierung auch diese Pläne ad acta legt.