Berlin/Schönefeld - Kratzgeräusche, Verschleiß, Beschädigungen: Etwas mehr als die Hälfte der 17 Fahrsteige im Flughafen Berlin Brandenburg, kurz BER, ist defekt. Nun sollen die Anlagen, die Passagieren Fußwege ersparen sollen, instand gesetzt werden. Die Flughafengesellschaft FBB hat den Auftrag, sie auszutauschen und danach mehrere Jahre lang zu warten, europaweit ausgeschrieben. Damit ist absehbar, dass das vor etwas mehr als einem Jahr eröffnete Empfangsgebäude des neuen Hauptstadt-Airports wieder zur Baustelle wird. Das Projekt gilt aus verschiedenen Gründen als kompliziert.

Der Ausschreibung 2021/S 246-651226 lässt sich entnehmen, dass es um insgesamt neun defekte Rollsteige geht. Acht horizontale Laufbänder befinden sich im Pier Süd des Terminals 1 – die südliche Flanke des zentralen Empfangsgebäudes. Sie sind zwischen 48 und 73 Meter lang. Als Baujahr gibt die Flughafengesellschaft 2014 an. Ein weiterer defekter Rollsteig ist im Mietwagencenter zu finden, er verbindet die Ebenen E0 und E1 und weist eine Neigung auf. Die 76 Meter lange Anlage ist sogar noch älter: Baujahr 2011.

„Nicht mehr voll funktionsfähig“

Alle neun Laufbänder befinden sich also schon seit mehreren Jahren im Terminal. Weil der Eröffnungstermin des BER immer wieder hinausgeschoben wurde, kamen sie in die Jahre. Wie andere Technik auch wurden sie in die „Stillstandswartung“ einbezogen und immer wieder in Gang gesetzt, so die Flughafengesellschaft. Bevor der neue Schönefelder Flughafen am 31. Oktober 2020 mit mehr als acht Jahren Verspätung endlich den Betrieb aufnahm, erfolgte sogar eine erneute Abnahme. Doch unter realen Bedingungen habe die Technik rasch versagt, hieß es. In einem Fall dauerte es nicht einmal einen Monat, bis sie wieder abgeschaltet werden musste. Andere Rollsteige kamen gar nicht erst ins Laufen. Insgesamt gibt es 17 Anlagen dieser Art im BER.

„An den Fahrsteigen sind deutliche Kratzgeräusche wahrnehmbar und an den Stufen sowie am Schienenführungssystem wurde deutlicher Abrieb festgestellt“, ist der Ausschreibung des Reparatur- und Wartungsauftrags zu entnehmen. Dabei geht es unter anderem um die einzelnen Segmente, Paletten genannt. Die Rede ist von erhöhten Verschleißerscheinungen im Palettenbereich der Fahrsteige sowie Beschädigungen an den Flanken der Paletten. Außerdem seien Teile der Technik mit metallischem Abrieb verunreinigt. Damit nicht genug: „Die Bürsten sind in Teilen durch Metallspäne verklebt und somit nicht mehr voll funktionsfähig“, so die FBB weiter.

„Für unsere Passagiere ist der Stillstand sehr ärgerlich“

Die Laufbänder seien ein „prominentes Beispiel, wenn unsere Gäste sagen: Wie kann das denn bitte schön sein?“, sagte Aletta von Massenbach, Vorstandsvorsitzende der Flughafengesellschaft, im Interview mit der Berliner Zeitung. Offensichtlich seien Anlagen falsch eingebaut worden. „Wir stehen vor einem massiven Problem. Für unsere Passagiere ist der Stillstand sehr ärgerlich, wenn sie weite Wege im Terminal zurückzulegen haben. Schließlich haben wir viel Geld ausgegeben, damit Senioren, Reisende mit Gepäck oder Eltern mit Kindern gut von A nach B kommen.“

Nun stünden mit der Sanierung oder dem Neubau der Fahrsteige weitere Ausgaben an, so von Massenbach. Bereits absehbar ist, dass es sich insgesamt um ein großes und kompliziertes Projekt handeln wird. „Nach heutigem Stand umfassen die voraussichtlichen Arbeiten dabei den Austausch aller Stufen, Ketten und deren Führungskomponenten“, geht aus der Ausschreibung hervor. „Zusätzlich muss der gesamte Rahmen der Fahrsteige zum Stufenführungssystem neu ausgerichtet werden.“ Der Auftragnehmer übernimmt auch die Instandhaltung und Wartung der Anlagen für fünf Jahre plus ein Jahr Verlängerungsoption.

Unter den Bedingungen im Terminal, zu denen ein strenger Brandschutz gehört, sind Schweißarbeiten ein schwieriges Unterfangen. Die Funktionsfähigkeit des Flughafens dürfe nicht unter den Arbeiten leiden, hieß es bei der FBB. Der Betrieb habe Vorrang.