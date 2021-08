Berlin - Die Berliner Wirtschaft wehrt sich gegen Vorwürfe, sie würde nicht genügend Ausbildungsplätze für Jugendliche zur Verfügung stellen. Die Zahlen des Berliner Senats seien nicht zutreffend, heißt es von der Industrie- und Handelskammer (IHK). Doch die zuständige Senatorin bleibt dabei.

„Die Situation hat sich verschärft“, sagte Arbeits- und Sozialsenatorin Elke Breitenbach am Dienstag nach einer Sitzung des Senats. Ein Grund dafür sei auch die Corona-Pandemie, so die Linken-Politikerin. „Wir haben ganz viele Jugendliche auf dem Markt, die eine Ausbildung beginnen möchten.“ Unternehmen, die nicht ausbildeten, sägten an dem Ast, auf dem sie sitzen, sagte Breitenbach mit Hinweis auf den Fachkräftemangel in vielen Branchen. „Geben Sie sich einen Ruck, sorgen Sie dafür, dass es ausreichend Ausbildungsplätze gibt.“