Berlin - Wenn es nur die Oleanderbüsche wären. An manchen Tagen muss ich sie stündlich wieder aufrichten. Das Verkeilen zwischen Stühlen bringt nichts. Irgendeine Böe findet immer einen Weg. Wie die Vögel, die neue Flugbahnen ausprobieren. Oft tief und ganz nah am Haus pesen sie über die Terrasse. Fast jeden Tag dollert auch einer gegen die Scheibe. Meistens trifft es die Kleinen, Spatzen und Meisen. Begraben musste ich noch keinen, aber das „Klonk“ tut körperlich weh. Was ist nur los mit ihnen? Alles ist, alle sind durcheinander, so scheint es. Ungestüm. Aus dem Lot.

„Ich glaube nicht, dass dieser Sommer anders ist“, sagt eine Freundin, der ich von meinen Beobachtungen erzähle. „Du hast dich verändert. Du nimmst nach dem langen Rückzug alles intensiver wahr. Das Wetter, die Natur, deine Mitmenschen. Ich wette, du hast auch früher Oleanderbäume wieder aufgerichtet nach einem Gewitter oder an windigen Tagen.“ Ich denke nach. Über den Duft der Straße nach dem Regen, der noch nie so sehr den ganzen Kopf ausfüllte. Über die Liebe, die mehr denn je die Brust ganz weit und eng zugleich macht, wenn eine nahe Person etwas Lustiges sagt. Und über Erinnerungen, die neuerdings flattern wie die verrückten Vögel, statt wie einst spazieren zu gehen.