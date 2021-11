Berlin-Mitte - Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Wer nicht gegen Covid geimpft ist – aus welchen Gründen auch immer –, gehört derzeit zu den bevorzugten Tanzpartnern des Todes. Auch Geimpfte können sich nicht auf der ganz sicheren Seite wähnen. Zwar erinnert der bevorstehende Totensonntag 2021, den die evangelische Tradition auch Ewigkeitssonntag nennt, wie jedes Jahr an die unumstößliche Tatsache: Gestorben wird immer. Aber der Tod, in welcher Gestalt man sich ihn auch vorstellt, ist derzeit im Alltagsbewusstsein so präsent wie seit Jahrzehnten nicht.