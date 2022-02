Berlin - Dieses Verbrechen erschüttert das ganze Land: Eine Polizeianwärterin (24) kontrolliert mit einem Oberkommissar (29) am vergangenen Montag im rheinland-pfälzischen Kusel ein Auto. Die zufällige nächtliche Kontrolle endet tödlich. Die Täter hatten im Auto heimlich erlegtes Wild. Sie erschossen die Polizisten kaltblütig. Offenbar wollten sie verhindern, dass ihr illegaler Wildhandel auffliegt. Ein Gespräch mit Torsten Reinwald vom Deutschen Jagdverband darüber, warum Wilderer früher glorifiziert wurden, warum sie heute eine Gefahr für ganze Tierarten sind und was solche Kriminellen von verantwortungsvollen Jägern unterscheidet.

Herr Reinwald, gegen die Männer wird wegen Mordes ermittelt. Sehen Sie die Gefahr, dass durch solche Kriminellen auch die Jägerschaft ins Zwielicht gerät?

Nein, denn es gibt einen entscheidenden Unterschied: Wilderer sind illegal unterwegs, begehen Straftaten und schrecken offensichtlich selbst vor Mord nicht zurück. Jäger sind gesetzestreue Mitbürger, die – sprichwörtlich gesagt – die Hosen runterlassen müssen, bevor sie den Jagdschein bekommen.

Philipp von Recklinghausen Torsten Reinwald (50) lebt in Berlin. Der Jäger und diplomierte Biologe hat Zoologie und Naturschutz studiert. Bevor er Sprecher des Deutschen Jagdverbandes wurde, arbeitete er in einer Agentur für Umweltkommunikation.

In den 1970er-Jahren wurde in der DDR mit Manfred Krug eine Serie über „Stülpner-Legende“ gedreht, einen Wilderer. Früher wurden überall Wilddiebe verehrt. Warum?

Bis ins 19. Jahrhundert war das Jagdrecht nur dem Adel vorbehalten. Da hatten manche Wilderer einen gewissen Heldenstatus, besonders in armen Bergregionen, in denen die Leute oft vor dem Verhungern standen. Wer da einen Hirsch schoss und Fleisch im Dorf verteilte, war zwar vor dem Gesetz geächtet, aber ein Volksheld. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wilderei hat rein gar nichts mehr mit Heldentum zu tun, sondern ist schlichtweg ein Verbrechen, das streng bestraft gehört.

Alle dürfen Pilze im Wald sammeln, warum nicht auch jagen?

Dass Jagdprivileg des Adels wurde 1848 abgeschafft. Das ist eine Errungenschaft der Revolution. Seither ist das Jagdrecht an Grundbesitz gekoppelt. Im Gesetz heißt es, dass das Wild „herrenlos“ ist. Aber alle Felder und Wälder sind als Reviere verpachtet. Das ist das deutsche Reviersystem. Dort sind die Jäger verpflichtet, einen gesunden und artenreichen Wildbestand zu erhalten.

Wer wird zum Wilderer?

Laut Statistik waren es 1100 Fälle im Jahr 2020, die bekannt wurden. Die Bandbreite ist groß. Es gibt Wilderer wie in Kusel. Aber es geht auch um Autofahrer, die nach einem Unfall ein totes Kaninchen einpacken. Oder Spaziergänger, die im Wald eine Abwurfstange mitnehmen, also ein Geweih, das ein Hirsch abgeworfen hat. Auch das ist Wilderei. Dann gibt es Jugendliche, die Fallen bauen, um Kaninchen zu fangen oder mit Pfeilen auf Rehe schießen. Aber bei den meisten Gerichtsverfahren geht es um ausgebildete Jäger.

Wie das?

Es geht um Revierstreitigkeiten. Ein Jäger schießt in seinem Revier auf ein Reh, das bei seiner Todesflucht über die Reviergrenze rennt. Wenn der Jäger es sich holt und der Nachbarpächter ihn sieht, kann es Streit geben, wem das Reh gehört.

Das heißt: Jäger achten genau darauf, wenn es in ihrem Revier knallt?

Ja. Deshalb lässt mich der Mordfall mit so vielen Fragezeichen zurück. Einer der Verdächtigen soll Kühlräume voller Wild gehabt haben und Verkaufsbelege für Fleisch über 40.000 Euro. Dort, wo ich jage, kenne ich die Nachbarpächter und die Anwohner. Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis. Wenn da zu eigentümlichen Zeiten ein Schuss fällt oder ein ungewöhnliches Auto herumsteht, bekomme ich einen Hinweis.

Sie hätten mit solch professioneller Wilderei nicht gerechnet?

Nein, nie. Die Dimension überrascht. Da wurde offensichtlich schon lange eine gewerbsmäßige Wilderei betrieben und das in einem Ausmaß, wie wir es als Jägerschaft weder gekannt noch für vorstellbar gehalten haben. Dazu kommt die Kaltblütigkeit, auch noch Polizisten zu erschießen. Das schockiert. Das macht sprachlos.

dpa/EPA/Salym Fayad Opfer von Wilderern: Im Kruger National Park Skukuza in Südafrika wird ein Nashorn untersucht, das wegen seiner Hörner getötet wurde. Vor Ort sind Arbeiter der Ermittlungsstelle für Umweltkriminalität.

Wilderei ist fast überall strafbar. Die Kriminellen gefährden ganze Tierarten, etwa in afrikanischen Nationalparks, wenn sie die „Big Five“ jagen. Wie gefährlich ist Wilderei für die Bestände bei uns?

Es ist in Deutschland nicht wie in Afrika, aber grundsätzlich sind Wilderer eine Gefahr. In Deutschland gibt es präzise Abschusszahlen, damit die Bestände nicht gefährdet werden. Das bringen Wilderer durcheinander. Wie groß die Gefahr ist, zeigt sich in Kenia. Dort wurde in den 70er-Jahren die legale Jagd verboten, als Ergebnis hat das Land 80 Prozent aller Großsäuger durch illegalen Abschuss verloren.

Was unterscheidet Jäger und Wilderer noch?

Bei uns gibt es eine geregelte Jagd. Es gibt Jagd- und Schonzeiten. Jetzt ist Schonzeit für Rehe, weil die als Vegetarier im Winter auf Sparmodus leben und möglichst wenig gestört werden sollen. Ab Mitte April, wenn wieder genug zu fressen da ist, kann gejagt werden. Aber nur männliche Tiere oder Tiere, die keine Jungen haben. Der Elternschutz ist für Jäger elementar. Ich darf als Jäger nie ein weibliches Wildschein schießen, das mit abhängigen Jungtieren unterwegs ist – sie brauchen die Muttermilch. Ist die Mutter tot, sterben die Jungen. All das kümmert Wilderer nicht.

Warum?

Wilderer haben nur ein Ziel: Beute machen. Die dürfen keine Zeit verlieren, sie wollen nicht erwischt werden. Die schießen auf alles, was ihnen vor die Flinte kommt.

Und wenn der Schuss daneben geht?

Auch das ist ein Problem bei diesen Kriminellen. Für Jäger ist die oberste Regel: Nur schießen, wenn ein tödlicher Schuss möglich ist. Wenn ein Tier doch mal nur verletzt ist, sind Jäger zur Nachsuche verpflichtet. Ich habe einen extra ausgebildeten Hund. Eine Nachsuche dauert meist eine bis drei Stunden, meine längste ging über fünf Kilometer und dauerte sechs Stunden. Wilderer werden so etwas ganz sicher nicht machen.

Es soll auch Wilderer geben, die nur mit einem Messer auf Wildschweinjagd gehen.

Für Jäger ist das Gebot, dass Tiere nicht leiden dürfen. Beim Tierschutz sehen wir bei Wilderern große Probleme, wenn sie Schlingen legen, mit einer Armbrust schießen oder mit selbst gebastelten Waffen oder Kleinkalibermunition, weil die leiser ist. Da ist das Leiden von Tieren vorprogrammiert. Qualen, die sich über Stunden hinziehen können.

Deshalb ist die Jagdprüfung also wichtig?

Genau. Erst muss ich diese staatliche Prüfung absolvieren, die wir das „grüne Abitur“ nennen, dann wird meine Zuverlässigkeit überprüft, das polizeiliche Führungszeugnis, eine Abfrage beim Verfassungsschutz. Sollte es ärztliche Bedenken geben, wird ein Attest gefordert. Dann erst bekomme ich den Jagdschein, der maximal drei Jahre gilt. Erst dann kann ich legal eine Jagdwaffe erwerben.

Und dann darf ich schießen?

Nein. Erst wenn ich ein Revier pachte oder für ein Revier eine schriftliche Erlaubnis habe, darf ich dort auf den Hochsitz. Aber auch nur in diesem Revier.

Wie lange dauert die Ausbildung?

Im Schnitt sind das 120 Stunden Theorie sowie 30 bis 50 Stunden Praxis. Sie kostet etwa 2000 Euro, also etwa so viel wie ein Führerschein.

Das Gespräch führte Jens Blankennagel.