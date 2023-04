Der Frühling ist da – wie furchtbar

Es mag sie geben, die beneidenswerten Wesen, die voller Elan in die neue Jahreszeit starten. Unsere Autorin gehört nicht dazu.

Eine Biene sammelt bei strahlendem Sonnenschein ihren Nektar in der Blüte einer Narzisse. dpa

Heute mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn nicht gerade für die Berliner Zeitung Texte schreiben darf, denke ich mir manchmal auch Kommentare fürs Radio aus. Damit jeder merkt, dass es auch wirklich nur meine Meinung ist, muss ich sie aber auch selbst dort vortragen.

Das ist absolut fair – wenn man mal von der Tageszeit absieht. Ich bin mittwochs kurz nach acht Uhr an der Reihe. Halbwegs gerade Gedanken, möglichst kein Versprecher und dann auch noch halbwegs wach wirken, das ist keine Kleinigkeit!

Ich sitze dazu meist am Küchentisch und versuche mich ein paar Minuten vorher ein bisschen zu sammeln. Bis es dann losgeht, fühle ich mich grässlich. Sie ahnen es sicher: Es ist liegt am Sonnenschein, der um diese Zeit bereits durch die Fenster fällt. Durch die ungeputzten Fenster wohlgemerkt. Dieser kurze Moment am Morgen erinnert mich daran, dass ich monatelang auf den Frühling gewartet habe. Und nun ist er da und trifft mich unvorbereitet.

Es sind ja nicht nur die Fenster. Im Schrank hängt noch immer der dicke Wintermantel ganz vorne, die Frühlingsschuhe sind auf dem Dachboden in verschiedene Schachteln verstreut und mein Fahrrad – wo ist eigentlich mein Fahrrad? Jedes Jahr das gleiche Elend.

Da sehnt man sich so lange danach, dass der diesmal doch wirklich endlose Winter endlich Geschichte ist – und wenn der Wunsch in Erfüllung geht, fühlt man sich wie im falschen Film. Als krieche man blinzelnd aus einer Höhle, die einem nun plötzlich gar nicht mehr eng, sondern irgendwie gemütlich vorkommt.

Nein, Frühjahrsgefühle sind nicht immer angenehm. Schlimmer noch: Es gibt Anzeichen, dass dies sogar die gefährlichste Zeit im Jahr ist. Heuschnupfen – klar, aber es geht auch eindeutig schlimmer: Forscher an der Medizinischen Universität Wien haben herausgefunden, dass sich viele Menschen im Frühling erst mal richtig schlecht fühlen. Manche fallen in sogar in eine leichte Frühjahrsdepression.

Es verwundert kaum: Wenn man das Wort Frühjahr googelt, dann vervollständigt das Suchprogramm automatisch auf Frühjahrsmüdigkeit. Gleich dahinter kommt Frühjahrsputz. Vielen Dank dafür. Ein paar Spalten darunter dann Frühjahrsmode. Auch das ist keine reine Freude, schließlich fällt erst jetzt den meisten auf, dass sie ihre Neujahrsvorsätze – mehr Sport! Weniger essen! – ja schon Mitte Januar wieder begraben haben.

Jetzt bereut man das, doch zu spät. Apropos zu spät: Haben Sie auch die Osterdeko noch im Schrank? Falls ja, mache ich Ihnen hier ein Angebot: Wir stehen das jetzt gemeinsam durch. Nur noch ein paar Wochen, dann sind wir akklimatisiert und können unbeschwert über die Sommerhitze stöhnen.