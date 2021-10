Berlin - Berlin, Stadt der Flaneure. Nach der Friedrichstraße und Unter der Linden geraten jetzt weitere Gegenden für eine fußgängerfreundliche Neugestaltung ins Blickfeld. An erster Stelle steht ein prominenter Teil des östlichen Stadtzentrums: der Hackesche Markt und seine Umgebung. „Das Bezirksamt Mitte hält es für denkbar, weitere Straßenbereiche, zum Beispiel am Hackeschen Markt, fußgängerfreundlich umzugestalten“, teilte eine Sprecherin auf Anfrage der Berliner Zeitung mit. Verbände und Politiker äußern zusätzliche Vorschläge. Berlin – bald Stadt der Fußgängerzonen?

Hackescher Markt, Rosenthaler Straße, Neue Schönhauser Straße: Wer hier unterwegs ist, der bekommt den Eindruck, als ob die Corona-Krise längst überwunden ist. Auf den schmalen Gehwegen des Altbauquartiers drängen sich die Fußgänger. Tagsüber sind es Einkaufsbummler, darunter zahlreiche junge Leute, von denen dem Sprachengewirr zu folgen viele aus dem Ausland kommen. Abends sind es die Menschen, die ins Kino, Theater oder ins Restaurant gehen. Da drängt sich die Frage auf: Wäre es nicht sinnvoll, dort einen Fußgängerbereich einzurichten – mehr noch als in der Friedrichstraße?

Verband „Stadt für Menschen“ plant für 2022 eine Aktion

„Der Hackesche Markt ist bereits vor einigen Jahren schon probeweise für Autos gesperrt worden“, so die Sprecherin des Bezirksamts. Das war 2002 – damals beklagten sich Anwohner allerdings über Ausweichverkehr. Auch angrenzende Bereiche bieten sich für eine Entlastung vom motorisierten Individualverkehr an, bekräftigte der Bezirk heute. Es werde Aufgabe der nächsten Wahlperiode sein, rasch eine Liste von schnell zu realisierenden, wirksamen Maßnahmen aufzustellen und umzusetzen, hieß es.

Nach der Auswertung der Erfahrungen, die während der Sperrung der Friedrichstraße zwischen der Französischen und der Leipziger Straße gewonnen wurden, könne über die Umgestaltung weiterer Bereiche gesprochen werden, sagte der SPD-Verkehrspolitiker Tino Schopf. Für Fußgänger seien die Zustände am Hackeschen Markt eine Zumutung, so Matthias Dittmer von „Stadt für Menschen“. Der Bereich „ruft geradezu nach einem weiträumigen in die Fläche gehenden Verkehrsversuch, in dem die Straßenbahn, Fahrräder und Scooter die einzigen Verkehrsmittel sind“. Für 2022 plant der Verband bereits eine entsprechende Aktion. Lieferverkehr mit Motorkraft könnte weiterhin möglich sein - aber bitte nur von Mitternacht bis 10 Uhr, sagte Dittmer.

Die Befürworter können sich durch eine neue Untersuchung bestätigt fühlen. Der Gewerbeimmobilien-Vermieter Comfort hat ermittelt, dass am Hackeschen Markt bis zu 7500 Fußgänger pro Stunde unterwegs sind, so die Berliner Morgenpost. Damit kam der Bereich nach dem Kurfürstendamm/Tauentzienstraße, wo stündlich bis zu 8500 Passanten gezählt wurden, und dem Alexanderplatz (rund 8000) unter den sechs untersuchten Berliner Einkaufsstraßen auf Rang drei. Dagegen bewegten sich in der Friedrichstraße rund um den dortigen Bahnhof nur rund 3000 Fußgänger pro Stunde.

Kritiker machen für das schlechte Ergebnis die Gestaltung des für Autos gesperrten Abschnitts der Friedrichstraße verantwortlich, der sich allerdings deutlich vom Bahnhof entfernt weiter südlich erstreckt. Dort verläuft seit August des vergangenen Jahres in der Mitte ein Radweg. Zählungen im Auftrag von Senat und Bezirk ergaben, dass der Radverkehr um 45 Prozent zugenommen hat. Verfechter der probeweise Umgestaltung berichten, dass nach ihrem Eindruck auch mehr Fußgänger unterwegs sind.

Senat will dauerhafte Sperrung für den Autoverkehr beantragen

Wie berichtet sollen auf dem Abschnitt dauerhaft keine Autos mehr fahren dürfen. Der Senat will 2022 beim Bezirk die Teileinziehung für den motorisierten Individualverkehr beantragen. Langfristig soll auch die Straße Unter den Linden fußgängerfreundlich umgestaltet werden und dann für Autos tabu sein. Derzeit ist von 2028 die Rede.

Schon gibt es weitere Ideen. So schlägt der Fachverband Fußverkehr Deutschland (FUSS) vor, den Potsdamer Platz zum Schauplatz eines Modellversuchs zu machen. Dort sollen fußgängerfreundliche und sichere Ampelschaltungen, wie sie das Mobilitätsgesetz verlangt, getestet werden. „Monströse Kreuzungen an viel begangenen Geschäftsstraßen“ bieten sich für weitere modellhafte Umgestaltungen an, so FUSS-Sprecher Roland Stimpel.

Solche Knotenpunkte zu überqueren sei oft eine Zumutung und gefährlich, kritisierte er. „Weil die Ampeln schlecht geschaltet sind, braucht man für die 50 Meter von einer Ecke zur anderen oft drei Minuten. Dort stehen sich an den Straßenecken manchmal hundert Menschen die Beine in den Bauch. Man hat nur kurz grün, Abbieger drängeln hinein.“ Als mögliche Testgebiete in Berlin nannte Stimpel die Knotenpunkte am U-Bahnhof Eberswalder Straße sowie am Kranzler-Eck in der City West, wo die Joachimsthaler Straße den Kurfürstendamm kreuzt. Auch die Kreuzungen Müller-/Seestraße in Wedding, Turm-/Stromstraße in Moabit und Karl-Liebknecht-/Spandauer Straße in Mitte wären geeignet, sagte der Sprecher der Fußgängerlobby.

Die Grünen-Verkehrspolitikerin Monika Herrmann hat weitere Ideen

Alle Einkaufsstraßen mit kleinen Geschäften, wo Menschen gerne einkaufen gehen, sollten fußgängerfreundlich umgestaltet werden, forderte die Berliner Grünen-Verkehrspolitikerin Monika Herrmann. Sie war bis kürzlich Bürgermeisterin des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, wo während ihrer Amtszeit am Lausitzer Platz und anderswo Fußgängerzonen eingerichtet worden sind. Als Beispiele für neue fußgängerfreundliche Bereiche in dem Bezirk nannte Herrmann nannte sie die Straßen am Boxhagener Platz, die Graefe- und die Oranienstraße. Die Simon-Dach-Straße steht ebenfalls auf ihrer Liste. Denkbar wären auch die Wrangelstraße im Wrangelkiez, die Adalbertstraße, die Mittenwalder Straße auf der Seite der Markthalle, die Graefe- und die Dieffenbachstraße, sagte Herrmann der Berliner Zeitung.