Berlin - Es ist kalt, viele sind froh, dass sie ihre Corona-Spaziergänge auf Alternativrouten verlegen können: auf das Eis der Seen und Flüsse, das auch in den kommenden Tagen trotz Tauwetters relativ geschlossen bleiben dürfte. Soweit so ungut. Ein Vorkommnis vom Wochenende zeigt jedoch, in was für einer merkwürdigen Gesellschaft wir mittlerweile leben. Um die Spaziergänger vom Eis des Müggel-, des Lietzen- und des Schlachtensees zu vertreiben, setzte die Polizei erstmals ihren Hubschrauber ein, mit dem sie im Tiefflug Lärm, Wind und Schneetreiben erzeugte, verbunden mit der Lautsprecherdurchsage, man möge bitte das gefährliche Eis verlassen.