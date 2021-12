Schon wenn ich den Schriftzug und die Glastüren sehe, weiß ich: Wenn ich es irgendwann schaffe, meine tiefe Abneigung gegen Elektrofachmärkte in Gleichgültigkeit zu verwandeln, wäre das ein Wunder. Wahrscheinlicher ist, dass sich an der Beziehung zwischen mir und diesen Geschäften nie etwas ändern wird. Weil ich es gar nicht will. Ich will sie nicht mögen dürfen. Und meine Kinder wissen: Wenn ich so einen Laden betrete, weil sie einen Wunsch haben, der sich nur dort erfüllen lässt, dann ist das größte Geschenk der Gang dorthin. Die Fahrt die Rolltreppe hinauf.