Der Krieg in der Ukraine befeuert auch den Hass in Berlin. Das reicht von Schmierereien, Sachbeschädigungen über Pöbeleien bis hin zu Brandanschlägen. Seit Kriegsbeginn zählte die Polizei in der Hauptstadt insgesamt 80 solcher Sachverhalte, die in Zusammenhang mit dem Konflikt stehen. Oft war russische Einrichtungen und Menschen mit russischen Wurzeln das Ziel der Attacke. Der erklärte ein Sprecher der Berliner Zeitung.

Der letzte Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Freitag: So warf nach Informationen aus Polizeikreisen ein Unbekannter am Freitagmorgen einen Brandsatz gegen den Eingang der Sporthalle der Lomonossow-Grundschule an der Allee der Kosmonauten in Marzahn. An der Schule werden Kinder in deutscher und russischer Sprache unterrichtet. Der Brandsatz, der aus einer mit brennbarer Flüssigkeit gefüllten Glasflasche bestand, entzündete sich. Über den Schaden, den die Flammen anrichteten, ist bisher nichts bekannt. Die bei der Polizei für die Verfolgung politisch motivierter Straftaten zuständige Abteilung Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.

Nicht nur Russen bekommen in Berlin Hass zu spüren. Im Wilmersdorfer Preußenpark belästigte ein 54-jähriger Mann auf einem Spielplatz jüdische Kinder, die aus der Ukraine geflüchtet waren, mit pro-russischen Äußerungen. Polizisten konnten eine Eskalation verhindern. Sie erteilten ihm einen Platzverweis, nachdem sie seine Personalien festgestellt hatten.

Wie am Freitag bekannt wurde, wurde auch das „Russische Haus der Wissenschaft und Kultur“ in Mitte zum Ziel einer Hass-Attacke. Bereits am Donnerstagmorgen sprühte ein Unbekannter den 200 mal 30 Zentimeter großen Schriftzug „Mörder“ auf eine Säule und den Gehweg. Die Polizei veranlasste die Beseitigung der Parole.