An Geldautomaten gibt es viel zu holen. 2021 gab es in Deutschland 392 „versuchte und vollendete Geldautomatensprengungen“, wie das BKA am Freitag mitteilte. Die Täter erbeuteten fast 20 Millionen Euro Bargeld. Hinzu kommen Automatenaufbrüche, die manchmal mehr und manchmal weniger erfolgreich sind. Wie der in der Nacht zum Montag in Schmargendorf. In einer Postbank entfernten Unbekannte die Verkleidung. Aber sie kamen nicht weiter und zogen es vor, sich zu entfernen.

Keinen Erfolg hatte am Montag auch ein Räuber in Alt-Köpenick. In einem Laden in der Grünstraße bedrohte er die 60 Jahre alte Angestellte mit einer Pistole und forderte Geld. Die Frau schrie um Hilfe, so dass der Täter und sein Komplize, der vor dem Laden Schmiere stand, ohne Beute flüchteten. Passanten ergriffen den 18-jährigen Mittäter und hielten ihn fest, bis die Polizei kam.

Am Dienstagnachmittag drehte eine Radfahrerin in Dahlem durch. In der Clayallee hatte sie eine rote Ampel ignoriert, weshalb ein Polizist die 41-Jährige anhielt. Sie schrie, beleidigte ihn und versuchte, ihn mit Faustschlägen am Kopf zu treffen. Dann holte sie mit ihrem Rucksack aus und schlug ihn gegen den Kopf des Beamten. Er und weitere Polizisten, die zur Unterstützung herbeigeeilt waren, überwältigten die Frau und nahmen sie fest.

Eine Verfolgungsjagd lieferte der Polizei am Donnerstagabend ein Audi-Fahrer in Hakenfelde. Das Auto war zuvor von Zeugen gesehen worden, als die Insassen versuchten, einen Transporter aufzubrechen. Sie wurden aber gestört und flüchteten. Nun wollten Polizisten sie überprüfen. In der Neuendorfer Straße stoppten sie das Auto. Der Fahrer fuhr rückwärts und rammte erst das eine, dann das zweite Polizeiauto. Er wendete den Wagen und raste davon. Die Bilanz: drei verletzte Polizisten, eine verletze Polizistin und zwei schrottreife Streifenwagen.

Weil Geldautomaten bei Kriminellen gerade im Trend liegen, versuchten es Unbekannte am Donnerstag noch einmal – diesmal in Biesdorf. Kurz nach 3 Uhr hörten Anwohner der Oberfeldstraße es rumsen und sahen zwei Gestalten aus einer Bankfiliale rennen. Diese flüchteten per Motorroller. Sie hatten versucht, den Automaten aufzusprengen, waren aber nicht an das Geld gelangt.