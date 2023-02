Der kriminelle Wochenrückblick: Nackter Mann springt in Zehlendorf auf Auto herum

Nicht jedes Delikt, das in Berlin geschieht, wird von der Polizei proaktiv der Öffentlichkeit gemeldet. Zum Beispiel jenes vom Montag, von dem wir trotzdem erfahren haben: In der Neuköllner Weserstraße stand neben dem Bett einer 27-jährigen Frau morgens gegen 10.30 Uhr plötzlich ein maskierter Mann. Unvermittelt schlug er ihr mit einem Gegenstand auf den Kopf und ins Gesicht. Er zerrte sie aus dem Bett, trat ihr mehrfach gegen den Oberkörper und raubte eine Geldbörse. Dann flüchtete er. Rettungskräfte behandelten die Frau ambulant.

In Berlin ist einfach zu viel los, um über jedes Vorkommnis zu informieren. 482.127 Straftaten zählt die aktuelle Kriminalstatistik für das Jahr 2021. Unter der Rubrik „Was sonst noch geschah“ wäre auch Folgendes mitzuteilen: Ebenfalls am Montag, gegen 17.45 Uhr, bedrohte in einem Lottoladen in Mariendorf ein Mann den Inhaber mit einem Messer und verlangte die Einnahmen. Der Inhaber nahm einen Holzknüppel und schlug auf den Täter ein. Dieser griff sich noch ein paar Zigarettenschachteln und flüchtete.

In der letzten Zeit waren an 25 Autos in Britz die Frontscheiben eingeschlagen worden. Offiziell zu vermelden ist nun, dass dort in der Nacht zu Donnerstag Fahnder einen 35-Jährigen fassten, als er mit einem Pflasterstein eine Autoscheibe einschlug. Er leistete heftigen Widerstand und verletzte drei Polizisten. Einem von ihnen zertrümmerte er mit einem Stein die rechte Hand.

Und so stellt sich die Frage: Vor wem muss man sich mehr fürchten? Vor Kriminellen, die ihre Tat kühl planen, oder vor Leuten, deren Impulskontrolle versagt? In der Potsdamer Chaussee in Zehlendorf entkleidete sich am Donnerstagabend ein 27-Jähriger und lief auf die Fahrbahn. Dort schlug er auf das Auto einer 46-Jährigen ein, sprang auf die Motorhaube des BMW und trat die Windschutzscheibe ein. In Panik rannte die Frau ohne ihren Autoschlüssel aus dem Wagen und rettete sich in ein anderes Auto. Der Mann setzte sich in den BMW und fuhr damit mehrmals gegen den Wagen eines 51-Jährigen. Der hatte sein Fahrzeug quer gestellt, um ihn aufzuhalten. Schließlich raste der Nackte mit dem BMW davon. Er prallte in der Potsdamer Chaussee noch gegen eine Straßenlaterne und flüchtete nach dem Unfall zu Fuß. Objektschützer konnten ihn festnehmen.