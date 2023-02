Der kriminelle Wochenrückblick: Mann in Spandau bekommt Messer in die Wange

Sie tragen einen Tresor davon: Ausgerechnet am amerikanischen Unabhängigkeitstag brachen sie in einen US-Supermarkt in Berlin-Mitte ein.

Sie tragen einen Tresor davon: Ausgerechnet am amerikanischen Unabhängigkeitstag brachen sie in einen US-Supermarkt in Berlin-Mitte ein. Polizei

Die zurückliegende kriminelle Woche begann mit einer 15-jährigen Diebin, der ein Polizist in die Hand schoss. Das Mädchen hatte am Sonnabend in einer Rossmann-Filiale im Berliner Hauptbahnhof mehrere Frühstücksmesser (Einzelpreis 4,99 Euro) gestohlen, was ein Ladendetektiv sah. Er hielt das Mädchen fest. Als Bundespolizisten eintrafen, zog es ein weiteres Messer aus der Tasche und ging damit auf die Beamten los. Einer schoss dem Mädchen in die Hand. Es kann sich glücklich schätzen. Denn vergleichbare Situationen endeten für Messerangreifer schon tödlich.

Am Dienstag veröffentlichte die Polizei Fotos zweier Einbrecher. Ausgerechnet am „Independence Day“ waren sie in einen American Supermarket in Mitte eingebrochen. Im „American Foods For You“ in der Dircksenstraße hebelten sie am 4. Juli 2022 einen Tresor aus der Wand und nahmen ihn mit.

In einem Waffenladen in Wedding gab es am Mittwoch einen Überfall. Ein Unbekannter betrat mittags den Laden in der Müllerstraße. Zunächst sah er sich Ausstellungsstücke in den Vitrinen an. Plötzlich zerstörte er eine Scheibe, griff sich die Schreckschusspistolen und flüchtete.

Tags darauf überfiel ein 16-Jähriger einen Tabakladen in der Zeppelinstraße in Spandau. Er bedrohte die Verkäuferin mit einer Pistole und verlangte den Kasseninhalt. Die aber telefonierte gerade und gab in dem Gespräch zu verstehen, dass sie gerade überfallen werde. Deshalb zog es der Täter vor zu flüchten – gemeinsam mit einem vor der Tür wartenden Komplizen. Ein Zeuge hielt den Komplizen fest. Doch der verhinderte Räuber hatte nicht nur eine Pistole, sondern auch ein Beil, das er auf den Mann warf und ihn leicht verletzte. Beide Täter flüchteten. Mittels Zeugen konnte der 16-Jährige, der als „kiezorientierter Mehrfachtäter“ bekannt ist, namhaft gemacht werden.

Man ist entsetzt angesichts der entfesselten Typen, die auf Berlins Straßen unterwegs sind. In der Nacht zum Freitag wurde ein 25-Jähriger in der Staakener Straße in Spandau von drei Unbekannten umringt. Er sollte seine Tasche herausgeben. Weil er sie festhielt, stach ein Täter mit einem Messer auf ihn ein. Der Mann erlitt Stiche am Hinterkopf, der Wange und am Oberschenkel.