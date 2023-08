Der kriminelle Wochenrückblick: Trickbetrüger, erschossene Hunde und gebissene Polizisten

Bereits am Montagmorgen veröffentlichte die Polizei eine Meldung über einen 20 Jahre alten Autofahrer, der am Sonntag in Spandau einen kuriosen Unfall verursacht hat: Obwohl es erst später Vormittag war, war der junge Mann sturzbetrunken – laut Alkoholtest der Polizei hatte er knapp zwei Promille. Der Fahrer, der deutlich zu schnell unterwegs war, verlor bei einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und landete nach einem Umweg über einen Gehweg und einen Zaun in der Fensterfront einer nahegelegenen Firma.

Die Fensterfront, ein Fahrzeug und ein Schrank fielen der unglücklichen Spritztour zum Opfer, außerdem wurde die Fassade der Firma beschädigt. Doch der Fahrer hatte noch nicht genug. Er versuchte, sein Auto zurückzusetzen und demolierte einen Baum sowie ein weiteres, in der Nähe parkendes Fahrzeug. Den Polizisten vor Ort erklärte der Fahrer außerdem, er besitze gar keinen gültigen Führerschein. Der Fahrer wurde nicht verletzt, seine 19-jährige Beifahrerin wurde mit Kopf- und Nackenschmerzen in ein Krankenhaus gebracht.

In der Nacht vom 1. zum 2. August kam es zu einem Streit zwischen einer 52 Jahre alten Hundebesitzerin und einem 40 Jahre alten Passanten. Der Hund griff während des Streits zuerst den Passanten und dann seine Besitzerin an, beide wurden gebissen. Dann wird der Fall kurios: Eine unbekannte, dritte Person soll aus dem Nichts aufgetaucht sein und den Hund erschossen haben. Der Hund verstarb noch am Tatort, Besitzerin und Passant wurden in ein Krankenhaus gebracht, um ihre Bissverletzungen zu behandeln. Wer ist der mysteriöse Unbekannte? Ein Streitschlichter mit unkonventionellen Methoden? Oder doch nur ein Hundehasser, der die Gunst der Stunde nutzte? Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach dem unbekannten Schützen.

Auch die Ältesten unserer Gesellschaft blieben in dieser Woche nicht von kriminellen Vorfällen verschont. Eine 82 Jahre alte Frau erhielt am Donnerstag einen Anruf einer vermeintlichen Polizistin, die behauptete, ihre Tochter habe einen schweren Autounfall verursacht - gegen eine Kaution wolle man die Tochter jedoch gehen lassen. Die 82-Jährige übergab in Spandau einen fünfstelligen Betrag an einen Unbekannten. Als sie anschließend bei einem Geldinstitut eine hohe Abhebung machen wollte, wurden die Angestellten misstrauisch und alarmierten die Polizei. Am Abend des gleichen Tages konnte ein mutmaßlicher Täter in Pankow festgenommen werden. Die Polizei appelliert: Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

Weiterhin wurde am 3. August ein 74 Jahre alter Mann in Moabit verletzt. Der Mann und ein bisher unbekannter Fahrradfahrer gerieten in Streit, in dessen Verlauf der Fahrradfahrer den 74-Jährigen so stark schubste, dass dieser zu Boden fiel und sich verletzte. Der 74-Jährige wurde mit einem Schädel-Hirn-Trauma und einer Schädelfraktur in ein Krankenhaus gebracht.

Angriffe auf Polizisten

Auch die Berliner Polizei musste in dieser Woche einiges erleiden. Bei zwei Einsätzen in Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg wurden Polizisten gebissen, einer sogar so stark, dass er vom Dienst abtreten musste. Die Bisswunden wurden den Polizisten jedoch nicht von Tieren, sondern von Menschen hinzugefügt. In einem Fall sollte eine 22 Jahre alte Frau aus einer Wohnung entfernt werden, in der sie sich gegen Wunsch des Mieters aufhielt. Da sich die Frau stark widersetzte, trug ein Polizist sie aus der Wohnung. Die Frau verbiss sich daraufhin im Oberschenkel des Polizisten und konnte nur schwer dazu bewegt werden, wieder loszulassen. Polizist und Frau wurden in ein Krankenhaus gebracht. In einem anderen Fall wurde die Polizei in ein Krankenhaus gerufen, um einen randalierenden Patienten wieder unter Kontrolle zu bringen. Dabei wurde ein Polizist geschlagen und in die Hand gebissen.

Donnerstagnacht wurden zwei Polizisten von Jugendlichen in Friedrichshain homophob beleidigt, bespuckt und mit einer leeren Getränkeverpackung beworfen. Außerdem warfen die Jugendlichen einen Stein auf die Polizisten, der sein Ziel jedoch verfehlte. Als die Gruppe flüchtete, nahm die Polizei die Verfolgung auf, dabei brach sich eine Polizistin ihren Arm. Die Angreifer konnten festgenommen werden.