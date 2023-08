Der kriminelle Wochenrückblick: Unscharfer Schütze und eine brennende Schule

Diese Woche ging es heiß her in Berlin. Bereits am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr früh scheiterte eine räuberische Erpressung in Kreuzberg. Nachdem der 28-jährige Tatverdächtige es schaffte, einen Passanten, mit einem Pflasterstein bewaffnet, zur Übergabe von Geld zu zwingen. Daraufhin flüchtete der Räuber in den Görlitzer Park.



Dort konnten ihn Polizisten in Zivil trotz der frühen Morgenstunde erwischen und brachten ihn zur Aufnahme der Personalien in die nächste Wache. Sein Opfer blieb unverletzt. Die Ermittlungen laufen.

Weniger glimpflich ging es am Dienstag bei einem ähnlichen Fall aus. In der Sonnenallee in Neukölln hat eine Gruppe junger Männer am helllichten Tag einen 21-Jährigen angegriffen und ausgeraubt. Passanten griffen ein, um das Opfer vor den Tritten der Angreifer zu schützen.



Als alle sechs Angreifer die Flucht ergriffen, verletzte einer von ihnen das Opfer mit einem Messer an der Hüfte. Die Polizei konnte ihn festnehmen und überführen, seine Komplizen sind weiterhin mit Wertgegenständen des Opfers auf der Flucht. Der Überfallene lehnte trotz Messerwunde eine ärztliche Behandlung ab.

Zwei Amateurschützen in Berlin unterwegs

Wahrlich den Schuss nicht gehört hat am Dienstag ein 36-Jähriger im Monbijoupark in Berlin-Mitte, der mit einer selbstgebauten Waffe auf einem Spielplatz das Zielen übte. Am frühen Nachmittag wurde er von Spaziergängern dabei beobachtet, wie er durch das Visier der Waffe sah und damit hantierte. Die vermeintliche Waffe stellte sich als nicht schussfähig heraus, trotzdem hatte er damit auf die circa 20 Besucher des Spielplatzes gezielt, darunter Kinder, und muss sich nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zu tatsächlichen Schüssen kam es im Fall eines Nachbarschaftsstreits in Neukölln am Mittwoch. Ein 25-Jähriger schoss gegen 17 Uhr auf drei seiner Nachbarinnen mit einer CO₂-Waffe und verletzte sie je an Schlüsselbein, Schulter und Kopf. Dem Scharfschützen ging es anscheinend um die Haltung ihrer Haustiere, für deren vermeintliche Verteidigung er auch zur Waffe zu greifen bereit war. Er habe sich außerdem bedroht gefühlt. Als Rettungskräfte eintrafen, konnten die drei verwundeten Frauen versorgt und die Waffe beschlagnahmt werden, nun soll es vor Gericht gehen wegen Körperverletzung.

Streitbar ging es in Berlin-Mitte am selben Tag weiter. Nachdem ein 14-Jähriger, der mit seiner Freundin gegen 18 Uhr unterwegs war, einen Mann im Vorbeigehen aus Versehen anstieß und sich entschuldigte, brach der Unbekannte einen Streit vom Zaun und griff den Jungen schließlich mit einem Schlagstock an. Der Schüler meldete den Vorfall wenig später bei der Polizeiwache am Alex und klagte über Schulterschmerzen, blieb jedoch unverletzt. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann.

Schließlich neigen sich die Sommerferien langsam dem Ende zu, in zwei Wochen geht es wieder an den Berliner Schulen los. Doch obwohl es bereits an Schulgebäuden mangelt, bleiben die wenigen, die noch bestehen, nicht verschont. Unbekannte haben am Donnerstag im Sekretariat einer Schule im Falkenhagener Feld in Spandau einen Brand gelegt. Gegen 2 Uhr morgens bemerkten Anwohner den Feuerschein und alarmierten Rettungskräfte. Es gab aufgebrochene Schränke und erheblichen Sachschaden, doch zu den Tätern weiß man noch nichts. Ermittlungen laufen.