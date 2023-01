Der kriminelle Wochenrückblick: Wie schafft man 70 km/h auf dem Fahrrad?

In etlichen illegalen Plantagen, wie hier in einem Wohnhaus in Düsseldorf, wird Cannabis angebaut und in riesigen Mengen nach Berlin gebracht.

Kreispolizeibehörde Mettmann

Sollten jetzt auch die Drogen teurer werden, könnte das an einer Verknappung des Angebots liegen. Wochenlang hatten Fahnder vier Männer und eine Frau telefonisch abgehört, observiert und beobachtet, wie diese mit Rauschgift handelten. Dann griffen die Polizisten in Lichtenberg zu. Nach der Festnahme der fünf fanden sie am vergangenen Wochenende in einem Transporter und einer Wohnung insgesamt 20 Umzugskartons. Darin lagen 179 Kilogramm Marihuana und 102 Kilo Haschisch. Die Polizisten fanden auch 4,13 Kilogramm Ecstasy, 1,6 Kilogramm high machende Pilze, 10,5 Kilo Amphetamin, 300 Milligramm pures THC-Destillat und ein Kilo Kokain.

Ähnlich lief es am Dienstag. Bei einer anderen neunköpfigen Bande beschlagnahmten Ermittler 86 Kilogramm Haschisch, 16 Kilo Marihuana, 200 Gramm Kokain, mehr als 300.000 Euro Bargeld, Schmuck im Wert von 45.000 Euro, fünf Autos, einen Karabiner und eine Machete. Mit der Razzia an 15 Orten Berlins waren 200 Polizisten befasst.

Wegen Rauschgiftschmuggels ermitteln Polizei und Zoll noch gegen drei weitere Verdächtige. Als diese am Mittwoch in Lichterfelde 120 Kilogramm Marihuana aus einem Transporter luden, klickten die Handschellen. Einer der Männer hatte eine scharfe Pistole dabei.

Die Mitglieder aller drei Banden bekamen Haftbefehle. Angesichts tausender Tonnen allein an Kokain, die pro Jahr nach Deutschland geschmuggelt werden, dürfte die Händlerszene die Verluste dieser Woche als Schwund verbuchen, und die Vermutung am Textbeginn zur Preisentwicklung war vielleicht doch falsch.

Zum Schluss ein Bericht zu einem anderen Vorfall: Mit einem Elektrofahrrad brachte es ein Mann in Reinickendorf auf 70 km/h. In der Nacht zum Donnerstag standen Polizisten mit einem Lasermessgerät an der Roedernallee, wo nur 50 Stundenkilometer erlaubt sind. Nun kam der Fahrer eines Pedelec also mit 20 km/h zu viel herangesaust. Zur Ahndung dieser Ordnungswidrigkeit trat ein Polizist mit Haltekelle auf die Straße. Doch der Radfahrer hielt auf ihn zu und fuhr ihn um. Der Täter wurde gefasst, der Polizist kam ins Krankenhaus. Das Pedelec wurde zur Untersuchung mitgenommen. „Diese Geschwindigkeit ist ungewöhnlich“, erklärte eine Polizeisprecherin.