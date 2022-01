Berlin - In diesem schummerigen Keller irgendwo in Lichtenberg steht an einer Tür: „Humboldt-Universität. Labor – Tierpräparation.“ Doch an der Uni kennt niemand dieses Labor. Aber alles sieht echt aus: das Logo der Uni, die Art der Schrift, die Schilder. Im Haus wird erzählt, dass in dem Labor irgendwelche Para-Wissenschaftler zugange waren, dass aber alles aufflog, als ein Wasserrohr im Techniklager brach. Im Keller ist tatsächlich ein Stück Mauer eingestürzt, dahinter hängen ein paar Stromdrähte von der Decke, auch Spinnweben. Neben der schmalen Maueröffnung steht ein Presslufthammer. Dahinter ist nur Dunkelheit. Es heißt, dort soll ein geheimes Archiv von Alexander von Humboldt sein.

Vorsichtig geht es durch den Spalt. Es ist völlig dunkel, nichts zu erkennen. Es ist so eng, dass die Platzangst den Nacken hochkriecht. Irgendwann ist der Gang zu Ende. Weitertasten. Links ein Bücherregal. Plötzlich poltert es. Es zischt, Qualm sticht in den Augen. Der Schreck sitzt tief, als eine Stimme sagt: „Liebe Forscher, herzlich willkommen.“ Es ist Alexander von Humboldt. Das kann doch alles nicht wahr sein.

Die Pandemie ist ein Booster für die Spielebranche

Es ist ein „Escape-Room“ – ein Fluchtraum. Spielleiter Martin Buch erklärt die Idee: „Ein paar Freunde oder Kollegen lassen sich in einem fantasievoll eingerichteten Raum einsperren und müssen Rätsel lösen, um wieder zu entkommen.“

Solche Räume sind ein äußerst erfolgreicher weltweiter Trend in der Spielebranche. Und für die ist gerade der Höhepunkt des Jahres: Grundsätzlich ist der Winter die Zeit, in der viele in der warmen Stube sitzen und spielen. Die Branche macht kurz vor Weihnachten ein Viertel des Jahresumsatzes, nun probieren alle ihre neuen Brettspiele aus oder die digitalen Abenteuer am Computer oder gehen in Escape-Rooms.

Die Pandemie ist da ein gewaltiger Booster. Im ersten Homeoffice-Jahr 2020 stieg der Umsatz der Computer- und interaktiven Spiele weltweit um zwölf Prozent auf fast 140 Milliarden US-Dollar. Auch die Liebe der Deutschen zu Brettspielen und Puzzles ist ungebrochen: 2014 lag der Umsatz bei 400 Millionen Euro, 2020 waren es 700 Millionen Euro. Rekord. Die Branche gehört zu den Corona-Gewinnern. Und jedes Jahr kommen bis zu 1000 neue Spiele auf den Markt. Aber: Warum spielen Menschen eigentlich?

Gerd Engelsmann Der Escape-Room wurde von echten Profis eingerichtet.

Egal, ob ein Escape-Room oder Skat am Stammtisch oder Fußball auf dem Schulhof – Spielen ist mehr als spielen. Das sagt Jens Junge, Professor am Institut für Ludologie im Kreuzberger Aufbau-Haus. Ludologie leitet sich vom lateinischen Wort für Spiel ab – Ludos. Für Junge ist das Spielen ein grundsätzliches Erklärungsmuster für die Menschen an sich. „Wir spielen, seit es Menschen gibt“, sagt der 57-Jährige. „Das Spiel ist ein Naturtrieb: Wir haben schon gespielt, bevor wir denken konnten.“

Jedes Kind lerne die Welt spielend begreifen. „Wir alle lernen mehr durch das Spielen als in der Schule.“ Alle Kinder formen im spielerischen Umgang mit anderen ihre Persönlichkeit aus: Wie offen sind sie? Wie verträglich? Wie neugierig? Wie gelassen? Wie verbindlich? „Vor allem lernen sie durch das Spielen, zivilisiert mit Niederlagen umgehen“, sagt der Forscher. Das sei sehr wichtig für den realen Alltag: Durch Sieg oder Niederlage beim Spiel lernen Kinder, dass das Leben meist viele Wege und Alternativen bereithält.

Deshalb bezeichnet Jens Junge das Spielen als eine Schule des Lebens. „Spielen macht uns optimistisch und lehrt uns, variabel mit den Herausforderungen des realen Lebens umzugehen.“ Der Professor geht noch weiter. „Spiele sind Dialoge mit der Welt und daraus entsteht Kultur – eine Welt, die wir selbst gestalten.“

Rätsel in Humboldts Geheimarchiv

Sehr aufwendig gestaltet sind die vier Fluchträume in dem Lichtenberger Keller von „The Room“. Im angeblichen Geheimarchiv Humboldts gelingt es uns, an der winzigen Lampe das erste Rätsel zu lösen und mehr Licht zu bekommen. Der Raum ist achteckig, ringsum stehen Regale mit uralten Büchern, ausgestopften Tieren und Edelsteinen. „Überall kann eine Aufgabe versteckt sein“, sagt Spielleiter Martin Buch, der mit fünf Kollegen pro Schicht die Fluchtversuche der Gäste beobachtet und zur Not eingreift. „Es ist wie eine Suche bei Indiana Jones.“

Die vier Räume stecken voller Details. „Da sind meist professionelle Bühnenbildner am Werk“, sagt Buch. Die Räume sind verspielt, ideenreich, witzig, ziemlich verrückt und so authentisch wie eine perfekte Filmkulisse. In den größten Raum wurden 300.000 Euro investiert, erzählt Buch. Humboldts Schatzkammer kostete 100.000 Euro. Buch erzählt, dass die Fans weltweit jedes Jahr im Internet die besten Escape-Rooms wählen. „Dieser Raum kam 2018 auf Platz 5.“ Auch deshalb ist hier richtig was los: Es ist Freitag, in den vier Räumen könnten maximal 32 Teams antreten, 30 Termine sind an dem Tag vergeben. Trotz der 2G-Regel.

Uns gelingt es, das nächste Rätsel zu lösen, eine Geheimtür öffnet sich. Davon gibt es fünf. Es gibt einen langen dunklen Gang, zwei enge Tunnel, einen zweiten Raum – in 70 Minuten müssen 14 Rätsel geknackt werden. „Es sind Aufgaben, die nicht allein gelöst werden können“, sagt Martin Buch. Ideal seien drei Leute. „Hinterher sind fast alle ziemlich geschafft, sehen aber sehr glücklich aus“, sagt er. „Es ist nun mal etwas anderes, ob Spieler am Computer sitzen und Lara Croft virtuell durch ihre Abenteuer steuern oder ob sie hier irgendwann das Schwert Excalibur in der Hand halten.“

Gute Escape-Rooms zeigen, welche magische Wirkung Spiele haben können. Sie sind eine große Ablenkung, eine Flucht aus der Realität und ein Gemeinschaftserlebnis. Die 45 Euro sind das vielen wert. Die Spieler treten nicht gegen reale Gegner an, sondern gegen Rätsel, die sie nur als Team lösen können. Spielen als sozialer Kitt - und die Gemeinsamkeit als perfekter Gegentrend zur sonst üblichen Individualisierung und zum einsamen Daddeln am Computer.

Den Ersten Weltkrieg verhindern

Das Lieblingsspiel eines Menschen sagt viel über die Person aus, auch bei Jens Junge, dem Professor für Ludologie. Er spielt am liebsten „Diplomacy“. „Es geht um den Ersten Weltkrieg und die Frage, wie die Ur-Katastrophe des 21. Jahrhunderts hätte verhindert werden können.“ Es gibt einen klaren persönlichen Bezug: Sein Großvater wurde im Krieg dreimal verletzt. Damals verschenkte der Erfinder von „Mensch ärgere Dich nicht“ 3000 Spiele an Lazarette. „Mein Großvater bekam eines. So kamen Brettspiele in unsere Familie“, sagt Junge, der vielleicht nur deshalb Spiel-Wissenschaftler wurde.

Justus Junge Jens Junge ist Professor für Ludologie, beschäftigt sich also wissenschaftlich mit Spielen und Spielern.

Die Frage nach dem Lieblingsspiel kann er sofort beantworten, obwohl er in seinem Institut über 42.000 Brettspiele verfügt, die nun neben den 25.000 Kartenspielen im Altenburger Spielkartenmuseum gezeigt werden. In dieser Stadt wurde um 1815 das bekannteste deutsche Spiel erfunden: „Skat“. Junge sagt, dieses Spiel besticht nicht nur durch seine Regeln, sondern war revolutionär. „Das Spiel dachte auch die Gesellschaft voraus“, sagt er. „In Zeiten des Adels war es eine Revolution, dass nicht die Könige Trumpf waren, sondern die Buben – also Bauern.“ Damals durften Männer und Frauen nicht gemeinsam spielen und doch sind in diesem Spiel die Damen ganz wichtig.

Heute ist entscheidend, dass solche Regelspiele hochkomplexe Angelegenheiten sind. „Auch die reale Welt ist hochkomplex, mehrdeutig und unsicher, und wir müssen lernen, mit den realen Herausforderungen umzugehen“, sagt er. „Genau das wird in Regelspielen simuliert.“

imago stock&people Fachleute sagen: Brettspiele machen nicht süchtig. Das ist ein Problem bei Glücksspielen und am Computer.

Regeln und Rollen prägen das Leben. Jens Junge ist gelernter Comiczeichner, der auch Brettspiele illustrierte, der beim Fachmagazin Spielbox Verlagskaufmann lernte. Er ist Unternehmer, gründete einen Comicverlag, war sechs Jahre Leistungssportler – Judo. Er studierte Sozialwissenschaften und Geschichte. Alles verschiedene Rollen. „Wir müssen ständig andere Rollen spielen, die unterschiedliche Verhaltensmuster verlangen – als Eltern, Kinder, als Chef oder Mitarbeiter, als Freunde, im Verein.“ Er nennt das Bewerbungsgespräch. „Das stellen wir uns vorher vor oder üben gar“, sagt er. „Wir simulieren eine Rolle – genau wie in einem Spiel.“

Junge sagt, dass Spiele sogar manchmal verhindern, dass Menschen sterben. „Im Spiel werden auch Herrschaftsverhältnisse ausgehandelt.“ Ein Beispiel: Der Ursprung aller modernen Ballsportarten stammt von den Ureinwohnern Nordamerikas, ein Spiel, das als Lacrosse vom gleichnamigen Missionar in die Welt getragen wurde. „Zwei Stämme hatten einen Interessenkonflikt, wollten aber keinen Krieg“, erzählt Junge. „Ihre besten Krieger bildeten Mannschaften, die gegeneinander spielten. Sieg oder Niederlage akzeptierten sie als eine Art Gottesurteil“, sagt er. „Das Spiel hieß ‚Der kleine Krieg‘.“

„Spielen macht schmerzfrei und glücklich“

Eine Art „kleiner Krieg“ tobt auch im Jugendclub Chip 77 in Charlottenburg. Dort ist Brettspiel-Abend mit 20 Leuten, die alle ihren Corona-Test vorweisen müssen. An einem Tisch sitzen zwei Schwergewichte der Berliner Hobby-Spieler-Szene: Gastgeber Thomas Weiß, 54, ist Erzieher in dem Club. Er veranstaltet gern Spielabende und besitzt 2500 Brettspiele. Gegenüber Björn Edler, 56, Servicetechniker und Chef des Brettspiel-Treffs Kreuzberg-Süd, Besitzer von 1000 Spielen.

Sie haben sich auf ein Spiel geeinigt, das Edler ausgesucht hat: „Splendor“. Sie sind Kaufleute in der Renaissance, müssen Karten ziehen, bekommen Edelsteine, kaufen davon Edelsteinminen, um noch mehr Edelsteine zu bekommen.

Jens Blankennagel Die Kontrahenten: Björn Edler (l.) und Thomas Weiß im Club Chip 77

Weiß trägt einen weißen Hut, ist hibbelig, spricht schnell. Edler redet langsam, ist ruhiger. Zwei völlig gegensätzliche Typen – vereint an einem Tisch durch ein Spiel. Zwischendurch erklären sie die Welt des Spielens. „Oft steckt viel Bildung in einem Spiel, zum Beispiel über das Mittelalter“, sagt Edler. Weiß ergänzt: „Oder wir müssen viel rechnen wie hier. Deshalb spiele ich es gern mit Schülern, zum Kopfrechnen.“ Edler sagt: „Spieler lernen, wie wichtig es ist, sich an die Regeln zu halten.“ Weiß: „So lernen die Kinder ganz spielerisch, dass es auch im realen Leben meist sehr sinnvoll ist, sich an die gesellschaftlichen Regeln zu halten.“

„Spielen hilft gegen Süchte“

Edler gewinnt einen Smaragd und sagt: „Spielen schult das soziale Verhalten. Auch deshalb machen wir Spielabende. Wir wollen andere für Spiele begeistern und sie für eine Weile aus ihrem mitunter katastrophalen Alltag herausholen.“ Weiß erzählt, dass er die Außenwelt fast völlig vergisst. „Vor dem Spiel habe ich Kopfschmerzen, die ich im Spiel nicht merke. Erst wieder nach dem Spiel.“

Edler holt sich ein paar Rubine. „Spielen hilft auch gegen Süchte.“ Weiß gewinnt Smaragde und sagt: „Ich kenne keinen spielsüchtigen Brettspieler.“ Allerdings gilt Spielsucht bei Geldspielen oder Computerspielen als Problem. Weiß erzählt von einem Kettenraucher. „Wenn ich mit dem am Brett sitze, vergisst er das Rauchen völlig.“ Er lacht. „Spielen macht schmerzfrei, suchtfrei und glücklich.“ Beide nicken und beugen sich über ihre Edelsteine.

Jens Blankennagel Bei dem Spiel „Splendor“ schlüpfen die Spieler in die Rolle von Kaufleuten in der Renaissance.

Das Spiel ist eng und wird immer enger. Dann geht es ganz schnell. Edler zieht einen Rubin und gewinnt. „Jawohl“, sagt er und strahlt. „Mist“, sagt Weiß.

Ihr kleiner Krieg ist vorbei. Keine zwei Sekunden später lächelt der Verlierer. Ihnen geht es nicht ums Siegen, sondern ums Spielen. „Nun spielen wir, was ich will“, sagt Weiß. „‚Skull King‘. Da gewinne ich und werde der Schädel-König.“

Er springt auf, um das Spiel zu holen. Im Flur ein vertrautes Klackern: zwei Männer beim Tischtennis. Vorn in den anderen Räumen ist es ganz still, obwohl dort 20 Leute sind. Alle sitzen hochkonzentriert um die Tische, tief versunken in der bunten Welt ihrer Spiele – ihrer kleinen Fluchten vor der hochkomplexen Welt draußen vor der Tür.