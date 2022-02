Die erste Zeitung aus dem Westen, die ich je in meinen Händen hielt, war die Frankfurter Allgemeine Zeitung. In den beiden Sommern, bevor die Mauer fiel, machten wir Urlaub in Bulgarien, in Goldstrand, dort gab es auch Touristen aus der BRD. Ich weiß nicht mehr, ob mein Vater sich in unserem ersten oder zweiten bulgarischen Sommer die FAZ kaufte, ob er sie sich an mehreren Tagen besorgte oder nur ein einziges Mal, ob er dafür Westgeld ausgab.