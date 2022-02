Berlin - Da sitzt man nichts ahnend in der S-Bahn – und plötzlich ist es mit der Ruhe vorbei. In einem Bahnhof geht die Tür auf, ein junger Mann in Jogginghose fährt eine Sackkarre mit einer tragbaren Beschallungsanlage ins Mehrzweckabteil. Die 50 Zentimeter hohe Box ist schnell angestellt, das Mikro rasch eingestöpselt, und noch bevor der Zug den S-Bahnhof wieder verlassen hat, legt der Mann auch schon los. „Hallo, ich bin Klaus! Ich bin 25 Jahre alt und mache Freestyle-Rap.“

Die S-Bahn-Fahrgäste, die eben noch müde bis lethargisch auf ihre Mobiltelefone starrten, müssen sich daran gewöhnen, dass es mit der Ruhe fürs Erste vorbei ist. Klaus, der sich in den kommenden Minuten ziemlich verausgaben wird, heißt übrigens nicht Klaus, sondern K.L.A.U.S. – aber dazu später. Zunächst die Feststellung, dass es sie trotz des coronabedingten Wandels im Nahverkehr immer noch gibt: Menschen, die in Berlin in der Bahn Musik machen. Manche finden das gut, andere nicht.

Das Treffen vor der Fahrt findet, wie könnte es anders sein, vor der Kulisse eines S-Bahnhofs statt. Fahrgäste strömen zu den Zügen, Feierabend. K.L.A.U.S. stellt seine Sackkarre mit der 50-Watt-Box ab und beißt in das belegte bleiche Brötchen, das er eben gekauft hat. Eine kleine Stärkung vor der heutigen Schicht in der S-Bahn. Er ist es gewohnt, sich vor Publikum zu präsentieren. „Man kann mich ansprechen. Ich bin für jeden Spaß zu haben.“ Trotzdem sei er gerade ein bisschen aufgeregt, sagt er. Es soll ja Menschen geben, die sich mit einem Joint beruhigen. Dazu sagt er offiziell nichts. Nur eine Bitte: „Kannst du mal mit meinem Handy ein Foto machen?“ Für seine Follower.

Wedding ist die Grenze

Er hat noch einen anderen Job, im technischen Kundendienst eines Mobilfunkanbieters. Am Telefon spricht er mit Handybesitzern, die Probleme mit ihrem Mobilgerät haben. Doch die Musik macht K.L.A.U.S. am meisten Spaß. Normalerweise ist er mit seinem Roadjack 10, einem knapp 16 Kilo schweren batteriegespeisten Bluetooth-Lautsprecher, an den meisten Tagen zwei bis drei Stunden in der S-Bahn auf Tour. „Dann habe ich genug verdient. Ich versuche, auf 50 bis 100 Euro pro Tag zu kommen. Das reicht.“

Berliner Zeitung/Markus Wächter Kurzes Verschnaufen in der Nachmittagssonne. Auf einer Sackkarre transportiert K.L.A.U.S. seine Box durch Berlin.

Er liebe es, mit der S-Bahn durch die Stadt zu fahren und zu rappen, sagt er. Bunte Vielfalt! „Du fährst durch verschiedenste Bezirke, und es kommen die verschiedensten Leute: Jung, Alt, Jugendliche, Bauarbeiter, alle in einer Bahn.“ Allerdings: In Charlottenburg und anderen Stadtgebieten im Berliner Westen sei er kaum unterwegs. Da ist die S-Bahn oft leerer, und die Menschen sind nicht so spendabel. Lieber fährt er weiter östlich durch die Stadt, besonders gern von Neukölln bis hoch nach Wedding. „Das ist meine Grenze. Meist höre ich schon Schönhauser Allee auf und fahre zurück.“

Eigentlich würde zu K.L.A.U.S. noch ein dritter Job passen: Berlin-Werber für Visit Berlin. Er findet die Stadt ziemlich gut, um es zurückhaltend zu formulieren. „Weil Berlin mich erfüllt. Hier sind die diversesten Menschen unterwegs. Es ist so eine riesige Stadt, doch du triffst immer deine Leute wieder. Ich gehe durch die Straßen, und plötzlich sagt einer: K.L.A.U.S., ich habe dich in der S-Bahn gesehen. Und ich sage: Ja, der bin ich!“

Die Berlin-Liebe hat mit seiner Biografie zu tun. „Geboren bin ich in Witten, groß geworden in Bochum, Herne, diese Gegend.“ In einem seiner Rap-Texte heißt es: „Ja, schon damals war für mich die Musik so bedeutsam. Wollte Gedichte statt Geschichte schreiben.“ Mit 17, 18 Jahren habe er seiner Mutter gesagt, dass er nun allein klarkomme und dass er weg will, so schnell wie möglich, erzählt K.L.A.U.S., während hinter ihm eine S-Bahn nach der anderen abfährt. Nordrhein-Westfalen, kurz NRW, sei für ihn verbrannte Erde gewesen. „Ich wollte mein eigenes Leben leben. Auf eigenen Beinen stehen und die große, weite Welt erkunden. Eigentlich war es mir egal, wo ich lande. Hauptsache, weg aus NRW.“ In Berlin wurde er fündig, also zog er hierher ins betreute Einzelwohnen. „Ich hatte einen Höhenflug.“ Später verlor er seinen Wohnplatz wieder und war ein Jahr lang obdachlos. „Langsam habe ich mir dann was Neues aufgebaut.“

Ein netter Abend in der Shishabar

K.L.A.U.S. begann, Straßenmusik zu machen, am Obelisken auf dem Joachimsthaler Platz, wo der Kurfürstendamm beginnt. Green Day, „Boulevard of Broken Dreams“. Red Hot Chili Peppers, „Californication“. Jeff Buckley, „Hallelujah“. „Ich saß da mit einem Bierkasten und einer Gitarre und habe fröhlich vor mich hin geträllert.“ Doch die meisten Leute liefen an ihm vorbei.

„Da hat mich ein Freund eingeladen: Wir gehen in die S-Bahn und spielen da ein paar Coversong. Das war das erste Mal, dass das Musikmachen etwas gebracht hat! Fünf, sechs Euro pro Runde. Nach zehn Runden hatten wir 50 Euro zusammen und haben uns einen netten Abend in der Shishabar gemacht. Und so ist die Idee entstanden: Wir könnten ja S-Bahn-Musiker werden.“ Gesagt, getan. Anfangs lief es sehr gut. Doch dann führten unterschiedliche Ansichten von Musik zu Streit. „Musikalisch kamen wir nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Da haben wir uns getrennt. Er hörte mit der Straßenmusik auf. Jetzt arbeitet er bei der Feuerwehr.“

K.L.A.U.S. blieb der Musik treu. „Ich mache gern Rap-Musik, bestehe aber nicht nur aus Rap. Ich interessiere mich auch für Techno, lege als DJ auf, spiele hier Gitarre und dort Klavier. Ich habe auch schon mal einen Jingle für eine Werbung gemacht. Ich will mich nicht auf eine Richtung festlegen lassen. Außer Klassik, Oper, Schlager. „Ich habe euch gerne, ihr Deutschen, aber zu Schlagermusik kriegt ihr mich nicht.“ Seine Texte schreibt er in der S-Bahn. Unablässig fällt ihm etwas ein, was er dann vorträgt. Spätestens hier kommt sein Künstlername ins Spiel: „Kunst liebt alle unerschöpflichen Seelen“.

Textprobe: „Erinner‘ mich zurück damals an die besten Zeiten, weit entfernt davon, meinen ersten Text zu schreiben. Damals, wo der Winter dein bester Freund war. Du noch bei deiner Fam warst. Wo deine Mom von deinen Noten stolz statt enttäuscht war.“

„Ich mag Techno lieber: lauter, härter, besser“

Die S-Bahn fährt ein. Wieder schnell die Sackkarre ins Mehrzweckabteil fahren, wieder schnell die große schwarze Box, auf der ein Hertha-Aufkleber prangt, einschalten. Hauptsache, laut genug, damit das Fahrgeräusch übertönt wird. Nicht alle, die mit der Bahn nach Hause fahren, freuen sich über den Neuzugang. „Ich mag Techno lieber: lauter, härter, besser“, sagt ein Fahrgast mit einer offenen Flasche Berliner Pilsner und korrekter Mund-Nase-Bedeckung. In Corona-Zeiten sollten alle Menschen in der Bahn Masken tragen, auch Musiker, meint er. „Einmal wollte ein Typ meine Box umkippen. Danach war das Mikrofon kaputt“, hat K.L.A.U.S. vorher erzählt. Meist seien es Ältere, die Ärger machen. „Jüngere stänkern nicht.“ Im Gegenteil: Während dieser Fahrt kommt ein Fahrgast in rot-weißem Joggingdress, ebenfalls 25 Jahre alt, zu K.L.A.U.S. Er rappt ebenfalls, unter dem Namen Slow.030. Ein kurzes Gespräch, dann muss er aussteigen.

Die Stadt zieht vorbei. Mietshäuser, Straßen, Lagerplätze, struppiges Grün an den Gleisen, das jetzt eher graubraun aussieht. Schön ist Berlin aus der S-Bahn-Perspektive nicht. Doch K.L.A.U.S. fühlt sich hier wohl. „In Berlin wollte ich ein neues Leben beginnen, und das hat geklappt.“ Seine erste Freundin habe er hier gefunden, sie wohnte noch bei ihren Eltern in Charlottenburg. „Für mich ist das Leben erst in Berlin losgegangen. Ich bin froh, wie es läuft.“ So soll es weitergehen.

Das Verkehrsunternehmen sieht das wie erwartet anders. „Das Musizieren in Zügen und auf Bahnhöfen gestattet die S-Bahn Berlin nicht“, teilt eine Bahnsprecherin auf Anfrage mit. „Sollte Bahn- oder Sicherheitspersonal Musiker antreffen, werden diese des Zuges beziehungsweise des Bahnhofs verwiesen. Hintergrund ist, dass sich die Mehrzahl der Fahrgäste belästigt fühlt.“ Beschwerden seien die Folge.

In der Pandemie ging die Zahl der Fahrgäste zurück, damit sanken auch die Verdienstmöglichkeiten für Menschen, die von ihnen Geld einsammeln. S-Bahn-Musiker wie K.L.A.U.S. sind selten geworden. Doch er sagt: „Meine Musik will ich so lange machen, wie ich lebe. Da gibt’s kein: Ich höre auf. Sonst hätte ich mir ja nicht den Künstlernamen gegeben. Das ist eine Nachricht an mich selber, dass ich niemals aufgeben soll.“ „Kunst liebt alle unerschöpflichen Seelen“ – bis bald in der S-Bahn.