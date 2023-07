Am Berliner Flughafen erleben Reisende in einer virtuellen Realität, wie das Foto „Der Sprung“ entstanden ist – einmal als Grenzsoldat und einmal als Fotograf.

Ein Grenzsoldat geht rauchend vor einem Stacheldraht an der Bernauer Straße hin und her. Seine Hände zittern, als er eine weitere Kippe aus der Zigarettenschachtel holt. Mit dem Stiefel drückt er den Draht Richtung Boden, seine Kollegen blicken zu ihm herüber. Seine Gedanken rasen: „Ich zerreiß keine Familien und will selbst nicht eingemauert werden.“ Dann fährt auf der Westseite des Stacheldrahts ein Polizeiwagen vor. Conrad Schumann läuft los und springt.

Im Terminal 1 des BER hinter dem Sicherheitscheck tauchen Reisende von diesem Dienstag an in eine virtuelle Realität kurz vor dem Bau der Berliner Mauer 1961 ein. Aus zwei unterschiedlichen Perspektiven erleben sie, wie das berühmte Foto „Der Sprung“ entstand: aus der des Grenzsoldaten, der über den Stacheldraht floh, und aus der des Fotografen, der diesen Moment festhielt. Die Aufnahmen sind an der Bernauer Straße gedreht worden, die Schauspieler trugen die Kamera auf dem Kopf.

Ein Video dauert fünf Minuten, die 12,90 Euro kosten. Der Preis für zwei Stunden liegt bei 19,90 Euro. Fünf Minuten seien der Situation einer Durchreise am Flughafen angepasst und solche Erlebnisse mit der VR-Brille normalerweise teurer, sagt Carsten Kollmeier, der Direktor des Cold War Museum Berlin. Das Projekt am Flughafen ist in Zusammenarbeit mit dem Duty-free-Shop Heinemann entstanden. „Man kennt ja das Bild“, sagt Aletta von Massenbach, die Chefin des Flughafens Berlin Brandenburg. „Aber ich habe mir nie Gedanken gemacht, was in ihm vorgeht.“ Sie meint den Grenzsoldaten.

In einer Vitrine ganz in der Nähe der VR-Brillen steht ein Raumanzug, der dem von Juri Gagarin nachempfunden ist – der erste Mann im Weltall kam aus der Sowjetunion. Die USA und die Sowjetunion betrieben während des Kalten Krieges neben der Aufrüstung auch einen Wettbewerb um Erfolge in der Raumfahrt. Der Anzug kommt bald wieder ins Museum zurück, die VR-Brillen bleiben. „Top secret!!! Don’t scan this code“, steht unter einem der QR-Codes, die an der Vitrine angebracht sind. „Das macht es interessanter“, meint Kollmeier. Wer sich der Anweisung widersetzt, sieht ein Video von Gagarin im All.

Der Hamburger Fotograf Peter Leibing (r.) schenkt im März 1986 dem Ex-DDR-Volkspolizisten Conrad Schumann ein Poster der Aufnahme.

Carsten Kollmeier trägt ein Merchandise T-Shirt mit der Aufschrift „Two Sides of the Same Story“. Bekannte Persönlichkeiten des Ostens wie Ernesto Che Guevara und Michail Gorbatschow sind rot eingefärbt, John F. Kennedy und ein Astronaut blau, der Grenzsoldat springt genau in der Mitte, eine Seite seines Körpers ist rot, eine blau.

Mitarbeiter helfen beim Aufsetzen der Brillen, an einem Bildschirm schauen sich Flughafengäste Merchandiseartikel an. Beim Blick in den Shop fällt auf, dass der Hoodie, der mit einem Foto von Kennedy bedruckt ist, dreißig Euro teurer ist als der mit den Persönlichkeiten des Ostens. Das liege am Material, erklärt Steffen Jopp, der Manager des Heinemann-Shops, und deutet auf den Bildschirm. Warum nur Kennedy aus „Organic“-Material gefertigt ist, bleibt offen.



Der Grenzsoldat Conrad Schumann hat sich nie von dem Sprung in die Freiheit erholt. Er fühlte sich immerzu verfolgt, 1998 nahm er sich das Leben.