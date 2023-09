Ein erwachsener Mann, der seine sexuellen Gelüste an Kindern im Vorschul- und Grundschulalter befriedigt? Für Eltern und Kinder in Mahlsdorf scheint gerade ein Albtraum wahr geworden zu sein. Ein Mitarbeiter der Kirchengemeinde Mahlsdorf wird beschuldigt, Kinder sexuell missbraucht zu haben. Der Mann wurde suspendiert. Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft ermitteln.

Nun wird es allerdings eine Weile dauern, bis die Ermittlungen zu Ergebnissen führen – Monate vielleicht. Für Gemeindemitglieder und Eltern eines Gemeindekindergartens ist das eine schwierige Zeit. Denn die Nachricht vom mutmaßlichen Missbrauch hat sich mittlerweile in Mahlsdorf verbreitet. Mindestens drei Jungs im Alter von sechs bis acht Jahren sollen Missbrauch erlebt haben, heißt es unter Eltern. Die Gerüchteküche brodelt, Fakten sind aber kaum bekannt. Die Unruhe ist mittlerweile so weit angewachsen, dass sich manche an Medien wenden.

Was man sicher weiß, ist schnell erzählt. Der Mann war 25 Jahre lang für die Kirchengemeinde tätig. Er veranstaltete Bibelkreise in der Gemeinde und auch im zugehörigen Kindergarten. In diesem Juli soll er mit Kindern für mehrere Tage in ein Sommercamp mit Übernachten ins Berliner Umland gefahren sein, berichten Eltern. Ob es dort zum Missbrauch gekommen ist, ist unklar. Ein Junge soll den Missbrauch an einem Gleichaltrigen beobachtet und davon seiner Mutter berichtet haben.



Diese Schilderungen beruhen auf Erzählungen von Eltern, die zum Schutz ihrer Kinder in diesem Text anonym bleiben müssen, wie auch Näheres zum Beschuldigten ungesagt bleiben muss, um die Ermittlungen nicht zu beeinträchtigen. Namen der Betroffenen liegen der Berliner Zeitung vor.

Die Kirchengemeinde beantwortet Anfragen zwar sehr vorsichtig. Obwohl die Ermittlungen noch am Anfang stehen, teilt sie jedoch schon ihre Konsequenz mit. „Bestürzt und fassungslos haben wir direkt nach den Vorfällen erfahren, dass gegen einen Mitarbeiter unserer Gemeinde Vorwürfe der sexuellen Gewalt erhoben wurden und ihn sofort danach von allen seinen Aufgaben in Kirchengemeinde und Kita entbunden sowie Anzeige erstattet. Er wird nie wieder in unserer Landeskirche tätig werden“, sagt Peter Neudorf, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Mahlsdorf, der Berliner Zeitung.

Den betroffenen Personen und Familien seien seelsorgerliche sowie weitere Beratungs- und Unterstützungsangebote unterbreitet worden, sagt Neudorf. Sowohl die Kirchengemeinde als auch der Kirchenkreis verfügten über Ansprechpersonen zum Schutz vor sexueller Gewalt sowie über Schutzkonzepte, die konsequent umgesetzt wurden und auch in Zukunft weiter umgesetzt würden. Auch der Kindergarten habe eine entsprechende Ansprechperson und verfüge über ein eigenes Präventionskonzept. „Unsere allererste Priorität hat der Schutz aller Betroffenen und deren Familien“, sagt Neudorf.



Mittlerweile hat die Gemeinde Namen und Daten des Beschuldigten von ihren Internetseiten entfernt und im Gottesdienst verkündet, dass er von allen Ämtern entbunden sei.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat den Fall abgegeben

Bei den Ermittlungsbehörden gibt es zurzeit noch keine näheren Angaben über den Stand der Dinge. Das liegt vor allem daran, dass Berlin und Brandenburg über die Zuständigkeit diskutieren. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat den Fall, wie sie mitteilt, an Frankfurt (Oder) abgegeben. Dort wünscht man sich, dass Berlin weiter ermittelt, was die Staatsanwaltschaft der Hauptstadt aber abgelehnt hat. Die Zuständigkeit richtet sich nach Tatorten und dem Wohnort von Beteiligten. Die Akten sind mittlerweile dreimal hin- und hergeschickt worden.

Auch ohne dieses Wissen hatten Eltern bereits den Eindruck, es gehe nicht voran mit den Ermittlungen. Sie wünschen sich mehr Druck in der Sache. Ein Vater erzählt der Berliner Zeitung am Telefon von seinen Ängsten. Er hat einen Sohn im Kindergarten der Kirchengemeinde Mahlsdorf. Ein guter Kindergarten sei das, betont er. Es tue ihm leid, dass die Kita jetzt durch die Taten eines Einzelnen in ein schlechtes Licht gerate. Im Kindergarten hat der Missbrauch nach allem, was bisher in der Gemeinde bekannt ist, allerdings nicht stattgefunden. Aber sein Sohn hat auch am Sommercamp im Juli teilgenommen. Jetzt ist der Vater verunsichert.

Sein Sohn wirke ganz unbeschwert, sagt der Vater, aber ihm stelle sich trotzdem die Frage, ob vielleicht auch seinem Sohn etwas passiert sei. Ob er Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde. Der Vater weiß nicht, wie er sein Kind danach fragen soll. Er hat sich an eine Beratungsstelle gewandt. Dort hat er Tipps bekommen, wie er mit seinem Sohn sprechen soll, ohne ihn zu beeinflussen. Sicherheit gibt ihm das jedoch nicht und vor allem frustriert ihn die Aussicht, dass es jetzt Monate dauern könnte, bis etwas über die Ermittlungsergebnisse bekannt wird. Das Urteil dieses Vaters über den beschuldigten Mann steht jedenfalls bereits fest: „Ich wünsche mir, dass er in den Knast geht.“