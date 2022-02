Prozess in Berlin

Der Wald als Gerichtssaal: Ist ein Förster schuld am Tod einer Autofahrerin?

2019 erschlug ein Baum in Berlin eine 40-jährige Frau. Nun steht der Revierförster vor Gericht. Verhandelt wurde am Dienstag am Tatort – im Wald.

