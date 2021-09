Berlin - Genau 2.470.693 Berliner Bären sind dieser Tage in die Haushalte der Stadt gelangt. So viele Wahlberechtigte gibt es in Berlin, und links oben auf der Wahlbenachrichtigung prangt der Bär als zentrales Element im Wappen der Stadt. Dieses steht dort nicht etwa als Dekoration, sondern signalisiert höchste Amtlichkeit.

Wahlen als zentralen Akt des demokratischen Gemeinwesens so zu organisieren, dass sie unanfechtbar sind, gehört zu den fundamentalen Aufgaben des Staats. Wo dieses Wappen auftaucht, soll jeder wissen: Hier und jetzt vollzieht der Staat hoheitliche Aufgaben von erheblicher Bedeutung. Deshalb sieht man das Wappen an den Eingangstüren zu Senatsverwaltungen, dem Roten Rathaus, bei Gerichten und Notaren und auf den Uniformen der Polizei. An deren Ärmeln prangt das Berliner Wappen sogar in der sogenannten Vollvariante – also in ganzer Farbenpracht. Für die Polizei ist das Hoheitszeichen besonders wichtig: Sie übt im Namen der Allgemeinheit das staatliche Gewaltmonopol aus.