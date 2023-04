DDR-Wissenschaftler: „Natürlich ist der Osten keine Erfindung des Westens“

Chemiker Detlev Möller in seinem Arbeitszimmer in Berlin-Adlershof

Chemiker Detlev Möller in seinem Arbeitszimmer in Berlin-Adlershof Volkmar Otto

Das Buch „Der Osten: eine westdeutsche Erfindung“ von Dirk Oschmann, Literaturprofessor aus Leipzig, ist sofort nach seinem Erscheinen zum Bestseller geworden. Und eröffnet eine neue Debatte über ostdeutsche Identität. Gibt es sie überhaupt? Was macht sie aus? Verbergen Menschen, dass sie aus dem Osten kommen? Sind sie stolz drauf? Die Berliner Zeitung lässt Menschen mit Ost-Biografie zu Wort kommen. Heute: Detlev Möller, Wissenschaftler. Wollen auch Sie von Ihrer Erfahrung berichten? Wir freuen uns über Zuschriften an briefe@berliner-zeitung.de.

Ich bin 20 Jahre älter als der Autor Dirk Oschmann und wohl 15 Jahre jünger als der Diskussionsbeitragende Erhard Geißler, habe jeweils 20 Jahre meiner Laufbahn als Wissenschaftler in der DDR und in der Bundesrepublik, genauer gesagt im „Beitrittsgebiet“, den „neuen Ländern“ zugebracht, war kein Wendegewinner, aber auch kein DDR-Verlierer.

Natürlich ist der Osten keine Erfindung des Westens – der Westen ist ja wie die Jungfrau zu ihrem Kind gekommen, er konnte anfangs wenig damit anfangen und hat somit fast alles falsch gemacht. Für den Osten gilt: Kein Mensch kann sich seine Eltern noch seinen Geburtsort aussuchen. Beides aber prägt die Entwicklung.

Ich sollte 1947 in Hamburg geboren werden, weil mein Vater bis 1945 Schiffsoffizier war und dort seine Karriere fortsetzen wollte. Das war nicht möglich, und so ging er nach Berlin, wo seine Schwiegermutter in Kreuzberg wohnte, wurde Neulehrer (für Russisch), im Osten eingesetzt und zog mit seiner Familie berufsbedingt 1949 dorthin. In die SED trat er mit der Motivation „Nie wieder Krieg“ ein. Aber leider entwickelte sich die DDR nach dem Entweder-oder-Modell (Wenn du für den Frieden bist, bist du für die DDR. Und umgekehrt). Dieses Schwarz-Weiß-Denken sehe ich bedauerlicherweise zunehmend auch in unserer heutigen Regierung. Menschen wie Antje Vollmer sind nicht selten (Über 700.000 haben das „Manifest“ unterschrieben – ich auch), sind aber leider nicht in führenden politischen Funktionen zu finden.

Der Westen glaubt, das alleinige Gute, Gerechte darzustellen

Aus heutiger Sicht sehe ich den fundamentalen Unterschied zwischen dem Osten und dem Westen darin, dass Ersterer sowjetisch und Letzterer amerikanisch geprägt war. Letzterer, der sogenannte kollektive Westen hat seit den 1950er-Jahren einen Amerikanismus („Western Mind“) entwickelt, der dadurch gekennzeichnet ist, dass er glaubt, das alleinige Gute, Gerechte, Beste auf unserer Erde darzustellen.

Ein großer Teil der restlichen Welt (auch wir Ostdeutsche) empfindet das als Überheblichkeit, Besserwisserei und auch Arroganz. Um es gleich zu sagen: Ich habe nichts gegen Amerikaner, Russen und andere Völker. Ich habe auf vielen Reisen durch die USA sowohl liebenswerte „einfache“ Menschen als auch hochgebildete, tolerante und teilweise antiamerikanische (im Sinne der oben gegebenen Charakteristik) Wissenschaftler kennengelernt.

Als ich 1994 C4-Professor (die höchste Professur in Deutschland) wurde an der Technischen Universität Cottbus, die 1992 völlig neu gegründet worden war, waren fast 50 Prozent meiner Kollegen ehemalige DDR-Bürger – alle exzellent in ihrem Fach. Dieser hohe Anteil war eine absolute Ausnahme in den neuen Ländern. Von den Westkollegen wären wahrscheinlich die wenigsten in ihrem Leben Professor geworden ohne Wiedervereinigung, nicht weil sie nicht befähigt gewesen wären, sondern weil es einfach eine Frage der Anzahl an Professorenstellen ist. Allerdings habe ich im Laufe der Zeit bemerkt, dass etwa ein Drittel der Westkollegen an meiner Fakultät unfähig war.

Konkurrenz um Fördergelder

Mein Glück zur Wendezeit bestand darin, dass ich in der Umweltforschung tätig war, ab 1980 auch in internationalen Fachzeitschriften veröffentlichen konnte, Einladungen in den Westen erhielt, sie aber nicht wahrnehmen konnte, da ich erst 1989 Reisekader wurde. Nach dem Mauerfall konnte ich alle Einladungen zu Konferenzen und Vorträgen nach Westdeutschland, Holland, Italien, Frankreich, England und in die USA annehmen – mit Kostenübernahme, da die DDR-Akademie der Wissenschaften ja noch bis Ende 1991 existierte und kaum Geld hatte.

Das änderte sich, als ich 1992 neuer Leiter einer neuen Einrichtung in den neuen Bundesländern wurde. Ich leitete die Außenstelle und zugleich den Bereich Atmosphärenchemie des Fraunhofer-Instituts für atmosphärische Umweltforschung (Garmisch-Partenkirchen) in Berlin-Adlershof, wo sich nach der Abwicklung der Akademie der Wissenschaften neue außeruniversitäre Forschungsinstitute etablierten.

Die zwölf neuen Institute hatten zwei ostdeutsche Chefs (einer war schon 60 Jahre alt und ging bald in Rente); heute ist kein Institutsleiter dort noch Ostdeutscher. Mein damaliger Institutsleiter kam aus Süddeutschland. Außer mit ihm kam ich mit allen im Fachgebiet Atmosphärenforschung tätigen westdeutschen Wissenschaftlern hervorragend aus, lernte aber schnell, dass viele von ihnen sich untereinander nicht grün waren. Da ging es um persönliche Animositäten, aber auch um Konkurrenz um Fördergelder.

Zum besseren Verständnis muss bemerkt werden, dass die in Ostdeutschland tätigen Gruppen in den ersten Jahren einen besonderen Haushalt und sicherlich bei bundesweiten Förderprogrammen noch einen Bonus bekamen. So hatte ich bis 2002 alle meine bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eingereichten Projektanträge – immerhin sechs – gefördert bekommen, aber danach nur noch einen von vier. Es gab keinen Sonderstatus mehr und harte Konkurrenz um den Geldtopf. Dieser wurde permanent kleiner, weil immer mehr Wissenschaftler darum kämpften.

In den 20 Jahren als aktiv tätiger Wissenschaftler in der Bundesrepublik (ab 2012 habe ich nur noch Fachbücher geschrieben) sind mir die Unterschiede zur DDR klar geworden. Eine Karriere als Wissenschaftler in der DDR hing von der Loyalität zum Staat, aber sonst vor allem von der eigenen Leistung ab. Man musste kein Glück haben oder Beziehungen. Jeder hat irgendwo einen Job bekommen. Und auch leistungsschwache Universitätsabsolventen wurden beschäftigt, weil sie nicht arbeitslos werden durften.

Die Partei hatte immer recht

Der große Nachteil bundesdeutscher Wissenschaftler ohne festen Arbeitsvertrag besteht in der sozialen Abhängigkeit und einem enormen Leistungsstress, der zu oberflächlichem Arbeiten führen kann. Letzteres wurde mir bereits um 1980 klar, als ich regelmäßig eine Vielzahl westlicher Fachliteratur mit schönen Messdaten las, aber fand, dass die Autoren mehr daraus hätten machen können. Ich hatte damals natürlich keine Ahnung davon, dass es im Westen vor allem um schnelles Publizieren ging, um neue Fördermittel beantragen zu können, und zum Nachdenken wenig Zeit blieb. Diese Zeit hatte ich; und ich habe aus den Daten mancher Autoren mehrere Publikationen (im Westen) erstellt.

Es gibt das Klischee, dass im Westen Individualismus, Karrieresucht und Konkurrenz bestimmend sind. Im Osten gab es das auch, wie in jeder Menschengruppe. Bestimmend aber war hier der „Geist des Kollektivs“, das Leben und Arbeiten in einer Gruppe. Selbstredend war dieser Geist seitens Partei und Regierung sozialistisch gewünscht. Sozialismus ist – im Unterschied zum Kommunismus meiner Meinung nach – ja ursprünglich etwas Gutes, nämlich eine soziale Gesellschaft. Die DDR war in jedem Fall sozialer als die BRD. Das zu vertiefen oder sogar zu begründen, würde diesen Beitrag sprengen.

Das Dumme und Üble an der DDR war, dass über allem, was man als „gut“ noch heute durchgehen lassen könnte, die Ideologie stand, nach dem Motto „Die Partei hat immer recht“. Man konnte sehr wohl anderer Meinung sein, sollte diese aber nicht öffentlich äußern. Immerhin waren die meisten DDR-Bürger Nichtgenossen und hatten – was Westdeutsche einfach nicht glauben wollen – mehr Freiheiten als Genossen. Von einem Genossen, also SED-Mitglied, wurde a priori völlige Übereinstimmung mit der Partei und Regierung erwartet. Ansonsten wurde man – wie ich – als „politisch unreif“ bewertet. Das bedeutete automatisch keine oder eine verzögerte Karriere.

Ja, ich bin 1970 in die Partei eingetreten, ohne Druck, aber auch ohne Motivation. An der Humboldt-Universität, Sektion Chemie, waren am Anfang die Diskussionen recht offen und interessant; das änderte sich aber schnell. Spätestens 1980 wollte ich nicht mehr in der Partei sein. Aber ein Austritt hätte ein Ende meiner damals gewünschten Laufbahn bedeutet – ich wollte habilitieren, eine Gruppe leiten und Reisekader werden, vielleicht sogar Professor.

Fan von Gorbatschow

Reisekader bin ich erst im Januar 1989 geworden. Später habe ich in meiner Stasi-Akte gelesen: „empfohlen trotz Nichteignung als informeller Mitarbeiter“. Die Stasi hat nur Empfehlungen gegeben, die aber von der Akademie stets umgesetzt wurden. 1982 sollte ich als Mitglied einer Kommission von nur 15 international führenden Wissenschaftlern auf meinem Fachgebiet der Atmosphärenchemie zum ersten Mal Reisekader werden, habe es mir aber wegen einer privaten Postkarte an den schwedischen Professor verdorben. Private Karten an Kollegen im westlichen Ausland zu schreiben, war verboten. Der schwedische Professor lud mich zu einem Workshop nach Riga ein. Dorthin durfte ich auch nicht, weil mein Chef meinte, ich würde mich dort dem Anwerben westlicher Geheimdienste aussetzen.

Nach dem Wechsel mit meiner Gruppe an das Heinrich-Hertz-Institut 1986 sollte ich Reisekader werden wegen etlicher Einladungen zu Vorlesungen und Vorträgen. Weil ich mich aber auf einer Parteiversammlung als Fan von Gorbatschow zu erkennen gegeben und gefordert hatte, dass es für die Wahl des Akademie-Parteisekretärs mindestens zwei Kandidaten geben müsste, fand am nächsten Tag die Inquisition über mich statt. Man hätte mich auch als Leiter meiner Forschergruppe abgesetzt, wenn man Ersatz gefunden hätte.

Im Frühjahr 1989 war ich drei Monate in der Sowjetunion und kam in die DDR zurück mit dem festen Glauben, nun müsse sich alles ändern in Richtung Perestroika. Im Sommer wurde ich nach Stockholm zu einem großen Chemie-Kongress eingeladen. So hätte es weitergehen können. Aber die Bürger der DDR wollten dieses Land nicht mehr haben. Ich hätte es gerne für fünf Jahre als Konföderation gesehen. Dann vereinigen und das jeweils Beste überleben lassen. Professor Dieter Simon, Vorsitzender des Wissenschaftsrates 1989 bis 1992, sagte zu mir einige Jahre später: „Wir hätten die Akademie der DDR nicht gleich abwickeln sollen, sondern einige Jahre später zusammen mit westdeutschen DFG-Instituten evaluieren sollen – da wären auch einige Westdeutsche weggefallen.“ Es kam, wie es kam, die Kränkung sitzt tief bei den Ostdeutschen meiner Generation. Und es scheint, als ob sich ein neues ostdeutsches Bewusstsein entwickelt. Insofern bin ich im Unterschied zu Herrn Oschmann stolz darauf, ein Ostdeutscher zu sein.

Im Unterschied zu Herrn Geißler habe ich keine Angst vor Putin. Putin ist dumm, aber leider sind unsere Politiker auch nicht schlauer. Der Berliner Zeitung (die ich seit 1972 lese und nie wieder die Frankfurter Allgemeine oder Zeit lesen würde) wünsche ich weiterhin den Mut zu Meinungsvielfalt und Artikeln, die in den anderen Zeitungen niemals erschienen werden.