Deutsche in Israel: Überleben im Panikraum

Wie erklärt ein Vater seiner dreijährigen Tochter, dass Krieg ist? Der in Lichtenberg geborene und mit seiner israelischen Frau Shani im Tel Aviver Stadtteil Jaffe lebende Suliman Adam versucht es mit Comicsprache. Wenn die Sirenen heulen, sagt er seiner Tochter, dass das kreischende Geräusch vor „Bumm-Bumm“ warnt. Und dass „Bumm-Bumm“ im Luftschutzraum keine Gefahr mehr sei. Adam bezeichnet den Bunker in der eigenen Wohnung als„ Panikraum“. Er gehört in Israel in modernen Wohnungen zur Grundausstattung, wie die Küche.

Diana Roift aus Heidelberg zieht sich bei Luftalarm einige Kilometer nördlich am äußeren Stadtrand von Tel Aviv mit ihren zwei Kindern, Mann und viel Spielzeug in das Kinderzimmer zurück. Das Kinderzimmer ist mit einer Metalltür versehen. Metallplatten sind an den Fenstern in den Wänden eingelassen. Sie lassen sich schließen, um das Kinderzimmer in den Luftschutzraum der Familie zu verwandeln. „Wir versuchen, zu funktionieren und wollen uns vor den Kindern nichts anmerken lassen“, sagt die 36-jährige Mutter. Das gelinge nur in Schichten. „Einer von uns bleibt bei den Kindern und der andere geht raus, um mal zu weinen oder die Emotionen rauszulassen“, sagt Roift.

Diana Roift privat

Die Deutschen vernetzten sich auf WhatsApp

Suliman Adam und Diana Roift sind Teil einer WhatsApp-Gruppe, in der sich in Tel Aviv lebende Deutsche vernetzen. Diskutiert werden Alltagsthemen in der quirligen, aber auch sehr teuren Metropole am Mittelmeer. Doch nach den Angriffen der Hamas seit den frühen Morgenstunden des 7. Oktober ist nichts mehr, wie es einmal war.

Diana Roift vergleicht die Attacke mit den Anschlägen des 11. Septembers 2001 in den USA. Sie erlebe die Israelis als tief erschüttert. Sie selbst habe sich in den acht Jahren, in denen sie in Israel lebt, besonders in Tel Aviv immer sicher gefühlt. „Aber jetzt ist das anders“, sagt die jüdische Deutsche.

Die Familie kam aus dem Urlaub in den Krieg

Roift und ihre Familie kamen aus einem Urlaub zurück, als die Hölle losbrach. Die Sirenen heulten, aber ihr Kühlschrank war leer. „Ich bin dann in einen Supermarkt in der Nähe gegangen, der eine Tiefgarage hat“, sagt sie. Sie und ihr Mann verließen immer wieder das Haus, auch um sich mit Vorräten einzudecken. Manchmal dürften auch die Kinder mit auf eine Runde um die Wohnung. „Wir haben es mit dem Kinderwagen ausprobiert, wie lange wir zu unserem Schutzraum brauchen. Es waren 90 Sekunden“, sagt die Mutter. Heute suche ihr Mann nach einem Radiogerät. Die Eltern wollen vorbereitet sein für den Fall einer weiter eskalierenden Lage, in der die Familie den Luftschutzraum im Kinderzimmer für mehrere Tage nicht verlassen kann.

Suliman Adam berichtet, dass in Jaffa viele Geschäfte immer noch nicht geöffnet seien. Bei seinem Gemüsehändler werde das Angebot knapp. „Die Straßen sind ziemlich leer“, sagt er. Wie Diana Roift und ihr Mann müssen Adam und seine Frau rund um die Uhr die Kinder betreuen. Schulen und Kitas haben geschlossen. „Wir machen Homeoffice, aber das geht wegen der Kinder nur, wenn wir uns bei der Arbeit und der Zeit mit den Kindern abwechseln“, sagt Adam.

Viele Araber leben in Jaffa

Jaffa ist ein Stadtteil, in dem Araber und Juden Tür an Tür leben. Die Altstadt am Hafen hebt sich mit schmalen Gassen rund um einen Uhrenturm und einem beliebten Flohmarkt ab vom schnelllebigen und hypermodern wirkenden Tel Aviv. Im Mai 2021 gab es während des zehntägigen Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen schwere Ausschreitungen zwischen jüdischen und arabischen Israelis in den Gassen von Jaffa. Für einige Tage schien ein Bürgerkrieg in der Luft zu liegen. Adam rechnet derzeit nicht mit neuen Straßenschlachten in Jaffa und anderen Orten. Die Ruhe in den Straßen gebe zumindest keinen Hinweis, dass sich auch noch Unruhen zusammenbrauten. „Ich halte Jaffa im Moment für weniger gefährdet, weil dort viele Araber leben. Ich glaube nicht, dass die Hamas hier angreifen würde“, sagt er.

Suliman lebt seit fünf Jahren in Israel. Der 36-jährige Berliner hat sudanesisch-syrische Wurzeln. Jüdische Israelis würden ihn aufgrund seiner Hautfarbe oft für einen äthiopischen Juden und Araber ihn für einen der ihren halten. Er habe sich in Israel trotz der Spannungen zwischen den Religionsgruppen immer sicher gefühlt. Kriege und Konflikte seien ihm bei seiner Familienbiografie nicht fremd und in seiner Jugend in Lichtenberg habe er als Dunkelhäutiger auch einiges erlebt. Die beispiellosen Angriffe der Hamas habe aber niemand erwartet. „Ich überlege gerade schon, ob wir irgendwo in Europa eher eine Zukunft haben“, sagt der Vater.

Suliman Adam und seiner Frau Shani. privat

Die Freunde in Deutschland sorgen sich

Diana Roift erhält viele Nachrichten von Freunden in Deutschland. Viele fragten, ob sie nicht zurück wolle und böten Hilfe an. „Ich habe vor dem 7. Oktober nicht wirklich darüber nachgedacht, wieder nach Deutschland zu gehen. Im Moment mache ich mir Gedanken darüber. Ich bin ja nicht mehr nur für mich verantwortlich“, sagt Roift. Zunächst wird ihre Familie sich aber gut vorbereiten, auf alles, was in den kommenden Tagen noch geschehen könnte.