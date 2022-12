Mehrere Umweltverbände aus Deutschland und das Land Brandenburg klagen gegen die Zerstörung der Natur am Grenzfluss. Nun verfügte ein Gericht den Baustopp.

Deutsche Kläger siegen in Polen: Oderausbau vorerst gestoppt

Protest auf dem Wasser: Mit Kanus und Transparenten demonstrieren Umweltschützer in Kienitz bei Letschin gegen den Oderausbau.

Protest auf dem Wasser: Mit Kanus und Transparenten demonstrieren Umweltschützer in Kienitz bei Letschin gegen den Oderausbau. dpa/Patrick Pleul

Die Oder ist ein breiter Fluss, aber er ist nicht tief. Deshalb will die polnische Regierung den Grenzfluss vertiefen und für Güterschiffe nutzbar machen. Gegen den Oderausbau haben mehrere deutsche Umweltverbände in Polen Klagen eingereicht, ebenso das Land Brandenburg. Offenbar waren die Umweltverbände erfolgreich und haben eine weitere Runde vor Gericht in Warschau gegen den Ausbau der Oder gewonnen.

Das sagte Sascha Maier, der zuständige Referent für Gewässerpolitik beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), am Freitag der Berliner Zeitung. „Wir haben die Entscheidung des Gerichts noch nicht schriftlich, aber offensichtlich hat das Gericht einen Baustopp verfügt.“

Polnische Regierung will juristisch dagegen vorgehen

Beim Oderausbau soll der Fluss vertieft werden, damit die Schiffe zwischen dem schlesischen Industriegebiet und dem Ostseehafen Stettin verkehren können. Es ist eine Milliardeninvestition. Vor allem deutsche Umweltverbände sind dagegen, weil sie davon ausgehen, dass wichtige Lebensräume von seltenen oder streng geschützten Tieren in oder an der Oder unwiederbringlich zerstört werden.

Auf der polnischen Internetplattform Radio Maryja heißt es, dass das Warschauer Infrastrukturministerium ankündigt habe, gegen die Entscheidung in Berufung gehen zu wollen. Dort wird berichtet, dass das Landesverwaltungsgericht zuständig war, nachdem ein anderes polnisches Gericht die Klage über die Entwicklung der Infrastruktur auf der polnischen Seite der Oder abgelehnt hatte.

Wörtlich heißt es: „Es geht darum, die Schiffbarkeit der Oder zu vertiefen und zu verbessern. Damit soll die Hochwassersicherheit erhöht werden. Die Arbeiten wurden mit den Deutschen vereinbart, aber jetzt haben sie Vorbehalte und versuchen, die Investition zu blockieren.“ Weiter heißt es, Deutschland wolle „die Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung der polnischen Infrastruktur wirklich einschränken“. Das habe der stellvertretende Minister für Infrastruktur, Marek Gróbarczyk, gesagt. Deshalb solle juristisch gegen die Entscheidung vorgegangen werden.

Der Regierungsvertreter habe von „pseudo-ökologischen Organisationen“ gesprochen. Er wird zitiert: „Ich möchte allen versichern, dass die Investitionen an der Oder fortgesetzt werden, denn solche Maßnahmen mithilfe deutscher und polnischer Gerichte zielen in erster Linie darauf ab, die Sicherheitsbedingungen in Polen zu verschlechtern, und wir können uns das nicht leisten.“ Die polnische Seite beruft sich darauf, dass beide Länder bereits 2015 eine Vereinbarung zum Oderausbau beschlossen haben.

Sascha Maier vom BUND sagte der Berliner Zeitung, dass der Anwalt seines Verbandes bereits am vergangenen Freitag telefonisch über die Entscheidung informiert wurde. „Bislang haben wir aber nichts Schriftliches gesehen“, sagt er.