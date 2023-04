Bahnexperte zum Deutschlandticket: „Ich wünsche mir, dass es wieder abgeschafft wird“

Für viele Menschen ist es eine gute Nachricht: Zum 1. Mai geht ein neues bundesweites Ticket an den Start. Mit dem Deutschlandticket, das als Jahresabonnement für 49 Euro im Monat verkauft wird, kann man bundesweit den gesamten Nah- und Regionalverkehr nutzen.

Doch wie wird sich das neue Stammkundenangebot auswirken? Könnte es wirklich dem Klima nützen, die Mobilitätswende voranbringen und Autofahrer in die Züge locken? Beobachter sind zuversichtlich. Christian Böttger, Wirtschaftsprofessor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, teilt die Euphorie nicht – und nennt Gründe.

Herr Böttger, für 49 Euro im Monat durch das ganze Land: Das Deutschlandticket kommt, und die meisten, die sich zu diesem neuen Stammkundenangebot zu Wort melden oder befragt werden, finden es gut. Sie teilen die Euphorie nicht – warum nicht?



Zum einen wird das Deutschlandticket den Staat bis zu fünf Milliarden Euro pro Jahr kosten. Dieses Geld könnte man besser und sinnvoller anlegen. Zum anderen ist nicht zu erwarten, dass es dazu führt, dass sich Verkehr in wesentlichem Umfang vom Auto zur Bahn verlagert. Das Ticket fördert die Mobilitätswende, für die sich viele Menschen einsetzen, nicht. Es wird zwar viele Menschen entlasten, die heute schon Stammkunden des Nahverkehrs sind. Doch vom Deutschlandticket profitiert vor allem die Mittelschicht, die nicht besonders entlastungsbedürftig ist.

Bislang hieß es, dass das Deutschlandticket Bund und Länder je anderthalb Milliarden Euro pro Jahr kosten wird. Das wären drei Milliarden, nicht fünf Milliarden Euro.



Viele Bundesländer planen besondere Angebote, die das Deutschlandticket für einzelne Bevölkerungsgruppen billiger machen. Diese zusätzlichen Subventionen müssen in der Rechnung ebenfalls berücksichtigt werden. Zudem geht man auf Bund-Länder-Ebene davon aus, dass von Anfang an jeweils 1,7 Milliarden Euro, also insgesamt 3,4 Milliarden Euro pro Jahr, benötigt werden. Unterm Strich wird sich der tatsächliche Finanzbedarf der Fünf-Milliarden-Euro-Marke nähern.

Kommen wir zu den möglichen Auswirkungen. Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass das Deutschlandticket dem öffentlichen Verkehr dauerhaft zusätzliche Kundschaft gewinnen wird. Zu Recht?



Ich wüsste nicht, warum. Beim 9-Euro-Ticket hat es auch schon nicht geklappt, wenn man sich den Abschlussbericht, der sich auf der Internetseite des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) versteckt, genauer anschaut.

Das Deutschlandticket ist eine Subvention von unten nach oben. Christian Böttger

Im Gegensatz zum 9-Euro-Ticket, das als Gegenstück zum Tankrabatt ersonnen wurde, soll das Deutschlandticket ein dauerhaftes Angebot sein. Wer wird aus Ihrer Sicht davon profitieren?



Dazu eine Rechnung: Derzeit gibt es in Deutschland rund 14 Millionen Nahverkehrs-Stammkunden. Die Hälfte ist mit subventionierten Abos unterwegs. Wir schauen also auf die übrigen sieben Millionen Abonnenten, die regulär zählen. Von ihnen wohnt ein großer Teil in den Städten. Diese Menschen sparen relativ wenig, weil ihr monatlicher Abbuchungsbeitrag bislang nicht viel höher als 49 Euro war. Wer dagegen aus dem Umland pendelt oder von noch weiter her kommt, spart durch das Deutschlandticket mehr Geld. Natürlich gehören zu diesen Pendlern auch Menschen, die über wenig Mittel verfügen. Aber ein Großteil der Fernpendler kommt aus Orten wie Starnberg bei München, Bargteheide bei Hamburg oder Königstein am Taunus. Sie zahlen bisher zwischen 100 und 200 Euro im Monat und werden nun massiv entlastet. Der Großteil des Entlastungseffekts kommt ihnen zugute. Das Deutschlandticket nützt vor allem der Mittelschicht. Es ist eine Subvention von unten nach oben.

In Ostdeutschland gibt es ebenfalls viele Berufstätige, die weite Arbeitswege zurücklegen müssen. Sind das wirklich alles Wohlhabende?



Ich stelle nicht in Abrede, dass auch Geringverdiener über weite Strecken pendeln. Doch das große Bild ist und bleibt aus meiner Sicht, dass Fernpendler vor allem gut und besser verdienenden Schichten angehören. Festzuhalten gilt, dass für diese Menschen meist der Reisekomfort das entscheidende Thema ist, der Fahrpreis steht an zweiter Stelle. Ein Beispiel: Ich habe kürzlich jemanden besucht, der im Hamburger Speckgürtel wohnt. In diesen Kreisen heißt es: Wenn ich nicht direkt im Einzugsbereich eines Schnellbahnhofs wohne, fahre ich lieber mit dem Auto zur Arbeit. Auf jeden Fall nicht mit dem Bus zum Bahnhof. Auch deshalb schätze ich die Verlagerungseffekte weg vom Auto hin zur Bahn als bestenfalls marginal ein. Wenn sich das Angebot nicht bessert, werden viele weiter Auto fahren.

Das Deutschlandticket schafft eine leicht verständliche Flatrate. Damit kann man sogar die Fähre nach Hiddensee nutzen, wenn man eine Reservierung hat, oder im Dampfzug durch den Harz reisen. Das sei im Vergleich zum jetzigen System mit seiner Vielzahl von Verkehrsverbünden eine Verbesserung, sagen Befürworter. Teilen Sie die Einschätzung?



Sie ist nicht falsch. Die Frage ist, wie viele Menschen unter dem jetzigen System leiden. Aus meiner Sicht betrifft das Thema vor allem eine kleine Mobilitätselite, die häufig in verschiedenen Städten unterwegs ist. Für sie ist es das Deutschlandticket sicher das passende Angebot, doch groß ist diese Gruppe nicht. Die meisten Menschen kaufen sich eine Zeitkarte für ihre lokalen oder regionalen Bedürfnisse und sind damit zufrieden. Die wenigsten sagen: Hey, ist doch super, jetzt muss ich mich in Rosenheim, Husum und Lörrach nicht mehr mit den dortigen Ticketsystemen befassen!

privat Fachmann für Verkehr Christian Böttger ist Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin. Seine Lehr- und Forschungsgebiete sind Industrial Marketing, das Verkehrswesen und die Bahn. Der Industriekaufmann hat an der Universität Kiel und der Freien Universität (FU) Berlin studiert. An der FU erwarb Böttger seine Promotion. Sein Hauptthema ist der Bahnverkehr. Der gebürtige Kieler hat zahlreiche Beiträge und Gutachten zu aktuellen Themen befasst, er berät Verbände und Politiker.

Mit welchen Auswirkungen müssen die privaten Wettbewerber der Deutschen Bahn (DB), allen voran Flixbus und Flixtrain, rechnen?



Die Bedenken der Privaten sind gerechtfertigt. Das Deutschlandticket wird den privaten DB-Konkurrenten schaden – und damit auch dem Wettbewerb auf der Schiene, von dem die Nutzer profitieren. Aus meiner Sicht ist absehbar, dass Gelegenheitskunden vom Flixtrain oder Flixbus zum Regionalverkehr abwandern werden, weil dort das Deutschlandticket gilt. Ich denke vor allem an Mittelstrecken wie zwischen Berlin und Rostock oder zwischen Berlin und Leipzig. Junge, mobile, kostenempfindliche Kunden werden das jetzt vor jeder Reise genau durchrechnen.

Würden Sie es für sinnvoll halten, den Geltungsbereich des Deutschlandtickets wie von manchen gefordert auf Flixbus und andere Fernbusse oder gar auf den Fernverkehr der DB auszudehnen?



Bloß nicht! Wenn Fernbusse einbezogen würden, müsste Flixmobility dafür Geld vom Staat bekommen, und dann fiele der Subventionsbedarf noch größer aus. Wenn das Deutschlandticket auch im ICE oder Intercity gelten würde, gibt es eine Katastrophe. Viele Fernverkehrszüge sind heute schon voll, künftig wären sie übervoll, was zur Folge hätte, dass Fahrgäste zum Auto abwandern. Aus gutem Grund dienen Preise der Differenzierung und der Steuerung. Deshalb ist es gerechtfertigt, dass Fernzugtickets an Freitagen und Sonntagen, wenn viele Menschen unterwegs sind, mehr kosten als an anderen Tagen. Schon bei der Bundesbahn gab es dieses Prinzip, die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an die ermäßigten Di-Mi-Do-Tarife. Die DB und Flixtrain würden sich all diese Differenzierungsmöglichkeiten aus den Händen schlagen, wenn sie das Deutschlandticket in ihren Fernzügen anerkennen würden. Dieses Ticket ist sowieso schon falsch – aber dann wäre der Fernverkehr in Deutschland nicht mehr steuerbar.

Bleiben wir beim Geld. Wie wird sich das Deutschlandticket auf die Finanzen im Nahverkehr auswirken? Oder anders gefragt: Wird deshalb anderswo Geld fehlen?



Noch einmal: Das Deutschlandticket wird Bund und Länder jährlich insgesamt bis zu fünf Milliarden Euro kosten, und die Verlagerungswirkung wird gering sein. Das Deutschlandticket schadet der Mobilitätswende, weil Geld für Investitionen in Züge und Anlagen fehlen wird. Doch das ist nicht der einzige finanzielle Aspekt. Denn das Ticket wird das bisherige Verhältnis zwischen Fahrgelderträgen und staatlichen Zahlungen im öffentlichen Verkehr umdrehen. Ab jetzt werden rund zwei Drittel des Geldes vom Staat kommen, nur ein Drittel wird noch von den Fahrgästen stammen. Wenn Verkehrsbetriebe mehr Mittel benötigen, werden sie ab sofort nicht mehr darüber nachdenken, wie sie das Angebot für die Fahrgäste verbessern und mehr Kunden gewinnen können. Stattdessen werden sie sich darum bemühen, ihre Bürgermeister und Landräte glücklich zu machen. In den Verkehrsunternehmen werden wir künftig weniger Marktexperten haben, sondern mehr Lobbyisten.

Wenn den Stuttgarter Straßenbahnen zehn Millionen Euro im Jahr fehlen, wird das kaum ein Problem sein. Wenn den Verkehrsbetrieben in Cottbus oder Jena zehn Millionen Euro fehlen, ist das für sie eine existenzbedrohende Katastrophe. Christian Böttger

Betrifft das Problem Ost- und Westdeutschland unterschiedlich?



Festzuhalten ist, dass die Verkehrsunternehmen durch das Deutschlandticket erst einmal Einnahmen verlieren. Gute Stammkunden, die sie jetzt schon haben, zahlen dauerhaft weniger Geld. Neukunden werden die Lücken in absehbarer Zeit nicht füllen können. Wie stark dies die Unternehmen belasten wird, schwankt. Wenn den Stuttgarter Straßenbahnen zehn Millionen Euro im Jahr fehlen, wird das kaum ein Problem sein. Dort macht der Stadtkämmerer kurz mal seine Schatulle auf. Wenn den Verkehrsbetrieben in Cottbus oder Jena zehn Millionen Euro fehlen, ist das für sie eine existenzbedrohende Katastrophe. Die Lücken werden groß sein, und es wird Notaktionen geben.

Was meinen Sie damit?



Wie die Fahrgeldeinnahmen und die staatlichen Zahlungen auf die einzelnen Verkehrsunternehmen künftig aufgeteilt werden, ist ein großes Rätsel, das bislang ungelöst ist. Niemand hat sich ernsthaft Gedanken darüber gemacht. Das ist fahrlässig, denn es zeichnet sich bereits ab, wie ernst die Lage bald sein wird. Es hat Gründe, warum erste Bundesländer bereits jetzt Liquiditätsnothilfen für Verkehrsunternehmen bereitstellen müssen. In den beiden kommenden Jahren wird es für viele Städte und Landkreise darum gehen, ihre Bus- und Bahnbetreiber vor der Pleite zu bewahren.

Warum scheinen sich die Verkehrsunternehmen und deren Verband, der VDV, über das Deutschlandticket trotzdem zu freuen?



Sie trauen sich nicht, sich dagegenzustellen. Zwar ist die Begeisterung offiziell groß. Aber wenn man sich in kleiner Runde unterhält, sieht das meist anders aus. Dort wird schon gesehen, dass man sehenden Auges auf Druck von Politik und Medien in eine schwierige Situation läuft. „Sie dürfen Kritik äußern, wir nicht“, wird mir dort gesagt. Die politische Dynamik bei diesem Thema ist sehr groß.

Das 9-Euro-Ticket hat sich im Sommer 2022 so ausgewirkt, dass viele Regionalzüge noch voller als sonst waren. Behinderte waren auf manchen Verbindungen praktisch von der Beförderung ausgeschlossen. Werden sich diese Zustände jetzt wiederholen?

Das 9-Euro-Ticket war sensationell günstig. Sportvereine und Rentnergruppen nutzten die Gelegenheit, um gemeinsam auf Tour zu gehen. Das Deutschlandticket wird dagegen ausschließlich im Jahresabo abgegeben und es ist mit 49 Euro pro Monat deutlich teuer. Sicher wird das neue Angebot vor allem auf den Regionalexpressstrecken, auf denen das Angebot gut ist, den Druck erhöhen. Die Züge werden voller sein als sonst. Aber ich rechne nicht damit, dass es wieder zu katastrophalen Verhältnissen kommt wie im vergangenen Sommer, als das 9-Euro-Ticket galt.

Wenn es bei der Mobilität wirklich eine soziale Schieflage gibt, könnte man Gutscheine für eine bestimmte jährliche Zahl von Zugfahrten ausgeben. Christian Böttger

Eine Studie der Fachhochschule Erfurt gelangt zu dem Ergebnis, dass das 9-Euro-Ticket die soziale Teilhabe gefördert hat. Erwarten Sie solche Effekte auch vom Deutschlandticket?



Ich kenne die Erfurter Studie nicht im Detail. Zumindest die Untersuchung des VDV bestätigt dies in dieser Form nicht. Sie zeigt stattdessen, dass das 9-Euro-Ticket über alle Gesellschaftsschichten hinweg in gleichem Maße genutzt wurde. Um Menschen mit wenig Geld zu unterstützen, wären andere Möglichkeiten passgenauer. Wenn es bei der Mobilität wirklich eine soziale Schieflage gibt, könnte man Gutscheine für eine bestimmte jährliche Zahl von Zugfahrten ausgeben.

Das 9-Euro-Ticket hat keine nachhaltige Wirkung auf das Klima gehabt, ergab eine Studie für den VDV. Zwar blieben Nutzer dem öffentlichen Verkehr erhalten, doch die Autonutzung stieg wieder auf das bisherige Niveau. Wird das Deutschlandticket als dauerhaftes Angebot dem Klima nützen?



Nein. Wie schon gesagt: Der Verlagerungseffekt wird gering sein. Und wo es solche Wirkungen geben könnte, weil das Angebot gut ist, sind fast überall Kapazitätsgrenzen in Sicht. In Ballungsgebieten wie den Regionen rund um Berlin, Hamburg und München sind die Regionalzüge heute schon voll. Wenn sie übervoll werden, wandern Fahrgäste ab. Zusätzliche Fahrten sind kaum möglich, weil Fahrzeuge und Streckenkapazität fehlen. Das ist im Sinne der Mobilitätswende bedauerlich, aber es ist leider so. Ich halte es übrigens auch unter diesem Aspekt für falsch, Marktmechanismen auszuklammern. Wie weit eine Reise geht, sollte aus Umweltsicht auch künftig den Fahrpreis bestimmen. Jede Form von Mobilität ist umweltschädlich, deshalb sollte man Fahrten über weite Entfernungen nicht fördern.

Das Medienecho zum 9-Euro-Ticket war positiv, auch bei uns. Zu Recht?



Die Presse war voll von begeisterten Rentnern, die sich darüber freuten, dass sie für wenig Geld zum Fischbrötchenessen an die Ostsee fahren konnten. Von Rollstuhlfahrern, die in die überfüllten Züge nicht hineinkamen, und von Wochenendpendlern, die vom Chaos abgeschreckt wieder Auto fuhren, war weniger zu lesen. Angriffe auf das Zugpersonal blieben ebenfalls medial ziemlich im Hintergrund. Spätestens als Bundeskanzler Olaf Scholz bekannt gab, dass das Deutschlandticket eine der besten Ideen der jetzigen Bundesregierung sei, konnte kein Politiker mehr davon weg. Das hat sich auch auf die Medien ausgewirkt.

Sie haben einmal gesagt, dass Tarifsonderangebote Unsinn sind, bevor nicht die Streckenkapazität erhöht worden ist und mehr Züge zur Verfügung stehen. Anders formuliert: Auf Jahre hinaus wird das System Bahn unfähig sein, in Größenordnungen mehr Fahrgäste aufzunehmen. Ist das nicht eine Bankrotterklärung für bisherige Bahnchefs und Bundespolitiker?



Das ist eine Bankrotterklärung, in der Tat. Aber ich bleibe dabei: Angesichts des jetzigen Zustands der Bahn ist das Deutschlandticket zum jetzigen Zeitpunkt eine schlechte Idee. Bahn und Bund sollten die vielen schönen Milliarden lieber dazu nutzen, stärker als bisher die Infrastruktur auszubauen.

Wird das Deutschlandticket in zwei Jahren immer noch 49 Euro im Monat kosten?



Ich hoffe nicht. Ich wünsche mir, dass das Ticket so teuer wird, dass es stirbt und wieder abgeschafft wird. Aber leider ist es so, dass aus Subventionen schnell Besitzstände werden, die keiner, der davon profitiert, freiwillig aufgeben will. So wird es auch beim Deutschlandticket sein. Ich fürchte, dass wir es nicht mehr loswerden.