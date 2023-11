Das Deutschlandticket bleibt – erst einmal. Absehbar ist allerdings, dass das bundesweit gültige Abo für den Nahverkehr künftig nicht mehr monatlich 49 Euro kostet, sondern deutlich teurer wird. Doch für die Fahrgäste in Berlin ist ein neues preiswertes Angebot in Sicht. Berlin-Ticket: So heißt der Nachfolger des 29-Euro-Tickets, der im kommenden Jahr auf den Markt gebracht wird. Jetzt stehen weitere Einzelheiten fest. Klar ist: Bis zur Einführung des neuen Jahresabos für Bus und Bahn wird noch einige Zeit vergehen. Im Senat geht man davon aus, dass es frühestens Mitte 2024 kommt.

Seit Mai kann man für 49 Euro fast den gesamten Nah- und Regionalverkehr in Deutschland nutzen. Mehr als zehn Millionen Menschen haben das Deutschlandticket bereits, knapp zehn Prozent sind Neukunden. Doch die Finanzierung ist nicht dauerhaft gesichert. Im kommenden Jahr wird sich eine Finanzlücke von 400 Millionen Euro auftun. Bund und Länder kamen am Montag überein, dass im kommenden Frühjahr ein Finanzierungskonzept vorgelegt wird. Beobachter rechnen damit, dass der bisherige Tarif von 49 Euro im Monat nicht mehr zu halten ist. Eine Preiserhöhung droht.

Die große Koalition in Berlin löst ein Wahlversprechen der SPD ein

Nicht nur das: Auch die Zahl der Menschen, die das Deutschlandticket kaufen, könnte im kommenden Jahr sinken. Bundesverkehrsminister Volker Wissing warnte die Bundesländer vor Konkurrenzangeboten, die das bundesweite Ticket betreffen und ihm schaden können. Damit meinte der FDP-Politiker unter anderem das Land Berlin. Die große Koalition löst ein Wahlversprechen der SPD ein und holt das 29-Euro-Ticket, das Ende April abgeschafft wurde, in neuer Form wieder aus der Versenkung.

Mit Dampf in den Harz: Das Deutschlandticket gilt auch in den Harzer Schmalspurbahnen (die Brockenbahn ist ausgenommen). Doch viele Berliner nutzen es kaum außerhalb ihrer Heimatstadt. Matthias Bein/dpa

Künftig soll es Berlin-Ticket heißen. Anders als sein Vorgänger, für den der Preis der Umweltkarte gesenkt wurde, soll es ein eigenständiges Angebot des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) sein. Doch der Tarif ist derselbe: 29 Euro im Monat. Auch der Geltungsbereich ändert sich nicht: Der Tarifbereich Berlin AB umfasst das Stadtgebiet, an der Stadtgrenze ist Schluss. Bei 29 Euro soll es auf absehbare Zeit bleiben, versichert der SPD-Haushaltspolitiker Sven Heinemann. „Wir werden für mehrere Jahre Preisstabilität haben“, sagte der Abgeordnete am Dienstag der Berliner Zeitung.

Zum September 2023 gab es in Berlin und Brandenburg insgesamt rund 950.000 Deutschlandticket-Verträge, davon entfallen etwa 830.000 Verträge auf Berlin, berichtete Britta Elm, Sprecherin von Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU). „Nicht jeder braucht ein bundesweit gültiges Ticket“, so Heinemann. Auch er werde auf das 29-Euro-Ticket umsteigen, sobald es verfügbar ist. Damit ist absehbar, dass die Zahl der Deutschlandtickets in Berlin sinken wird – was sich auch auf den Bestand im Bund spürbar auswirken wird, denn die Hauptstadt gilt als Hochburg des Nahverkehrs.

Nicht monatsweise – nur als Jahresabo mit monatlicher Abbuchung

Das Berlin-Ticket wird das erst vor sechs Monaten eingeführte bundesweite Abo bald in den Schatten stellen. So gehen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) nach Angaben des Verkehrsverbunds davon aus, dass rund 60 Prozent der Kunden, die derzeit ein Deutschlandticket besitzen, das neue Angebot nutzen werden. „Insgesamt rechnet das Land Berlin damit, dass 500.000 bis 900.000 Menschen das Berlin-Ticket kaufen werden“, sagte VBB-Tarifchef Marian Volmer der Berliner Zeitung. „Je teurer das Deutschlandticket wird, desto größer wird die Zahl der Menschen, die wechseln.“

Sobald der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses grünes Licht für die Finanzierung gegeben hat, wird es weitere Gespräche zwischen der Politik, dem Verkehrsverbund und den Verkehrsunternehmen geben, kündigte Volmer an. „Dabei wird es um die Einzelheiten, die Aufteilung der Einnahmen und die vertrieblichen Belange gehen.“ So viel steht fest: „Das Berlin-Ticket wird im Abonnement mit monatlicher Abbuchung angeboten.“ Um Stammkunden zu binden, soll es als Jahres-Abo abgegeben werden. Es ist nicht geplant, es einzeln monatsweise zu verkaufen.

Kostenlose Mitnahme: Hunde ja – ältere Kinder nein

Ein wichtiges Thema wird sein, wann das neue Abonnement gekündigt werden kann. „Beim Deutschlandticket ist es möglich, jederzeit ohne besonderen Grund auszusteigen. Dies wird auch ab dem 1. Januar 2024 für alle VBB-Tarifprodukte – mit Ausnahme des VBB-Abo Azubi – vorgesehen“, erklärte Volmer. Ob das auch für das neue Berlin-Ticket so sein wird, müsse noch entschieden werden. „Inwieweit beziehungsweise unter welchen Bedingungen eine Kündigung innerhalb der ersten zwölf Monate möglich sein wird, befindet sich derzeit noch in Abstimmung“, berichtete der Tarifchef des Verbunds. Bei der S-Bahn Berlin heißt es bereits: „Die Mindestlaufzeit beträgt zwölf Monate.“

Das Berlin-Ticket wird ein persönlicher Fahrausweis sein, der den Namen seines Besitzers trägt. Es ist nicht übertragbar. Wie sieht es mit der Mitnahmeregelung aus? „„Das Berlin-Ticket ermöglicht die kostenfreie Mitnahme von Kindern unter sechs Jahren und einem Hund“, berichtet Marian Volmer. „Weitere Mitnahmemöglichkeiten sind bei einem solchen günstigen Ticket jedoch ausgeschlossen. In dieser Hinsicht wird die Regelung der des Deutschlandtickets entsprechen.“ Wer ein Fahrrad mitnehmen will, muss zusätzlich ein VBB-Fahrradticket für Berlin erwerben.

Chipkarte oder Handyticket? Beim Senat hat man eine klare Präferenz. „Gerade werden Lösungen angegangen, mit denen die Probleme vermieden werden sollen, die es zur Einführung des Deutschlandtickets beim Versand der Chipkarten gab“, sagte Britta Elm. „Dazu zählt, dass möglichst viele Kundinnen und Kunden von den Vorzügen eines Tickets auf dem Mobiltelefon überzeugt werden sollen. Die BVG arbeitet an Möglichkeiten, mit denen das neue Berlin-Ticket auf die bereits vorhandenen Chipkarten geladen und das auslaufende Deutschlandticket gesperrt werden kann, so dass die Ausgabe von komplett neuen Chipkarten bei bestehenden Kunden vermieden werden kann.“

Rund 400 Millionen Euro jährlich für Ticketsubventionen

Wie lange die landeseigene BVG und die S-Bahn Berlin für die Vorbereitungen brauchen, wird den Starttermin beeinflussen. Außerdem sollen die Kunden genügend Zeit erhalten, um zu dem neuen Angebot zu wechseln. Das heißt, dass das Berlin-Ticket erst später im kommenden Jahr eingeführt wird. „Denkbar wäre es, mit dem Vorverkauf zum 1. April 2024 zu beginnen und das Ticket mit einem Gültigkeitsbeginn zum 1. Juni oder 1. Juli 2024 auszugeben“, hieß es in der Verkehrsverwaltung.

Die BVG verwaltet mit Abstand die meisten Aboverträge, so der Verkehrsverbund. „Die BVG hat gerade erst viele hunderttausend Kunden auf das Deutschlandticket umgestellt. Angesichts des Chipkartenmangels ist es keine triviale Aufgabe, nun erneut eine sechsstellige Zahl von Fahrgästen mit neuen Tickets zu versehen“, gab Marian Volmer zu bedenken. Für die BVG werde der Chipkartenaustausch einen großen Aufwand bedeuten, der auch die Kundenzentren belastet. „Wir rechnen nicht damit, dass das Berlin-Ticket schon im ersten Quartal 2024 eingeführt werden kann, aber angestrebt ist es vor dem Ende des zweiten Quartals 2024“, erklärte Marian Volmer.

Eine Bushaltestelle in Burg (Spreewald). Die Brandenburger Busunternehmen sind finanziell nicht so gut ausgestattet wie die BVG. Patrick Pleul/dpa

Damit das Deutschlandticket keine Finanzlöcher reißt, steuert auch das Land Berlin Ausgleichszahlungen bei: aufs Jahr gerechnet rund 130 Millionen Euro. Die Aufwendungen für das Berlin-Ticket kommen künftig hinzu. Im Senatsentwurf des Landeshaushalts sind 267 Millionen Euro pro Jahr eingeplant, berichtete Behördensprecherin Elm. Das sei eine „realistische Annahme“. Haushaltsexperte Heinemann rechnet mit einem niedrigeren Zuschussbedarf.

Lohnt sich der Aufwand? Beobachter erwarten nicht, dass das Berlin-Ticket viele Menschen dazu verleiten wird, vom privaten Auto auf Bus und Bahn umzusteigen. „Den Anteil der Neukunden schätzt die BVG dagegen als sehr niedrig ein. Auch wir rechnen damit, dass er lediglich einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentsatz erreichen wird. Die Quote der Wechsler vom Auto zum Nahverkehr wird eher gering sein“, so Volmer. „Beim Deutschlandticket war es ebenfalls so.“

Das Land verteile Geld mit der Gießkanne, anstatt wie Hamburg und andere Städte Menschen mit wenig Geld gezielt verbilligte Tickets anzubieten, so der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Wie berichtet haben die Pläne zur Neuauflage des 29-Euro-Tickets in Brandenburg schon vor Monaten Verärgerung ausgelöst. Im Nachbar-Bundesland, wo Verkehrsbetriebe traditionell kurzgehalten werden, erwartet man eine Abwanderung von Kunden aus dem Berliner Umland. Befürchtet wird, dass sie Abos kündigen und künftig mit dem Auto nach Berlin fahren, um mit dem Berlin-Ticket weiterzureisen.

Berlin drohte Brandenburg: Dann fällt die Fahrpreiserhöhung aus

Das Treffen des VBB-Aufsichtsrats im September, bei dem das Berlin-Ticket auf der Tagesordnung stand, habe „aufgrund der Berliner Forderung mit deutlicher Verspätung angefangen“, hieß es in Brandenburg. Es sei eine „sehr aufgeregte Sitzung“ gewesen. Die Berliner Delegation habe gedroht, die geplante Tarifanpassung platzen zu lassen, wenn der Nachfolger des 29-Euro-Tickets nicht kommt. Das zuständige Gremium des VBB hatte errechnet, dass die Fahrpreise um durchschnittlich 6,7 Prozent steigen müssen – darauf hatten sich die Brandenburger Verkehrsbetriebe eingestellt.

Der Ausgleich für das Deutschlandticket erfolgt auf der Basis der verkauften Tickets 2019 mit den Preisen, die 2023 und 2024 gelten. Ein Verzicht auf die Tariferhöhung, wie ihn Berlin in die Diskussion gebracht habe, hätte die Landkreise und die anderen Eigentümer der Verkehrsunternehmen belastet. „Daher hat man dann wohl zähneknirschend zugestimmt“, hieß es. „Dass dies nicht zu einer guten Stimmungslage innerhalb des Verkehrsverbunds führt, brauche ich sicher nicht zu erklären.“