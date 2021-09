Berlin - Oft staune ich, wie wenig Fantasie manche Leute zu haben scheinen. So wie die beiden Politiker der bürgerlichen Mitte, die ich in einer der vielen Wahlsendungen gesehen habe. Sie schienen sich nicht vorstellen zu können, einmal in einer Welt zu leben, in der es weniger Autos geben könnte. Sie redeten zwar viel von „Technologien“ und „E-Autos“, aber beim Thema Verkehrswende blockten sie ab. Autofahren habe etwas mit individueller Mobilität und Freiheit zu tun, argumentierten sie. Aha, es geht also um Freiheit!

Neulich sah ich ein Foto von 1964. Es zeigte mich als Zweijährigen in der Köpenicker Straße, in der ich aufgewachsen bin. Man sieht unsere alten Häuser, Bäume, Büsche, Vorgärten und ein einzelnes Auto, das am Straßenrand parkt. Jüngst machte ich ein Foto an derselben Stelle: Blech an Blech, so dicht geparkt, dass man die Straße kaum noch erkennt. Ist das ein Bild von Freiheit? Oder eher von städtischer Arterienverstopfung?