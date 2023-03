Verliert die Gropiusstadt einen wichtigen Ort für medizinische Versorgung?

Das Diakonische Werk verkauft das Gesundheitszentrum Gropiusstadt. Patienten, Mitarbeiter und die Politik sind in Sorge, der Verband will die Lage beruhigen.

Sechs Interessenten haben sich bisher gemeldet. Sie haben ein Exposé angefordert, in dem das Gesundheitszentrum Gropiusstadt (GZG) beschrieben wird; das Gebäude, sein Zustand, das Grundstück. Die Liegenschaft gehört dem Diakonischen Werk (DW), doch es will verkaufen.

Das hat in dem Neuköllner Kiez erhebliche Unruhe ausgelöst. Unter Patienten, die um ihre gesundheitliche Versorgung bangen. Unter Politikern, die verhindern wollen, dass aus dem dicht besiedelten Gebiet ein medizinisches Nirgendwo wird. Unter der Ärzteschaft und in der Apotheke des GZG, die um ihre berufliche Existenz fürchten. Der Mietvertrag läuft Ende 2025 aus.

Seit 47 Jahren ist das Haus eine feste Größe in der Gropiusstadt. Als Poliklinik nach DDR-Vorbild von einem Kollektiv junger Mediziner gegründet, später in eine GmbH umgewandelt, kümmert es sich pro Quartal um rund 35.000 Patienten. 24 Fachärzte, sieben Allgemeinmediziner – das GZG ist genau das, was Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) als eine Säule des Systems fördern will. Droht ausgerechnet diesem Prototyp nun das Ende? Ausgerechnet herbeigeführt durch einen kirchlichen Verband mit starkem sozialen Fokus?

Ursula Schoen ist Direktorin des DW, sie möchte die Unruhe aus dem Verkaufsprozess nehmen: „Wir gehen davon aus, dass die Immobilie auch nach einem Eigentümerwechsel als Gesundheitszentrum weiter bestehen kann. Was wir dazu tun können, werden wir in den Verkaufsverhandlungen auch tun.“

Veräußert wird die Immobilie, der Preis dafür „ist definiert über ein umfassendes Gutachten, das wir haben anfertigen lassen“. Das Grundstück wechselt per Erbpacht den Besitzer. „Das haben wir ganz bewusst gemacht, um den Kreis der sehr an Rendite orientierten Käufer auszuschließen“. Erbpacht sei für solche Investoren nicht attraktiv. Über die aufgerufene Summe für das Gesamtpaket herrscht Stillschweigen, sie dürfte jedoch in einem mittleren bis höheren einstelligen Millionenbereich liegen. Das DW, sagt Schoen, werde sich an der Transaktion „keine goldene Nase verdienen“.

Kommt der neue Eigentümer aus dem Kreis der Kirche?

Ob sich soziale Träger unter den Interessenten befinden, sei dem DW nicht bekannt, sagt Schoen weiter: „Das weiß ich nicht, das ist im Moment im Status der absoluten Vertraulichkeit.“ Den Verkauf regelt eine Hausverwaltung namens Talyo. Nicht sagen könne sie daher, ob eine Unternehmung unter dem Dach der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) mitbieten will, unter dessen Dach das DW ebenfalls firmiert. Schoen sagt aber: „Wir würden uns sehr freuen, wenn sich jemand aus der Diakonie oder der Kirche finden würde, der sich für das Objekt interessiert.“

Patienten laufen in den Fluren des Gesundheitszentrums Gropiusstadt. Emmanuele Contini

Freuen würden sich darüber auch die Betreiber des GZG. Sie haben sogar einen Wunschpartner: das Diakoniewerk Simeon. Es kümmert sich um Hilfsbedürftige, hat 1300 Mitarbeiter und auch in Neukölln einen Standort. Es hat die nötige Logistik, sagt der Urologe Stefan Stupp, einer der drei Geschäftsführer des GZG: „Simeon verfügt zum Beispiel über eine betriebswirtschaftliche Abteilung und Facility Management.“ Das GZG ließe sich leicht integrieren, meint Stupp: „Es besteht beiderseits sehr großes Interesse.“

Über eine solche Logistik verfügt das DW nicht, sagt Schoen: „Wir haben bei uns im Haus überhaupt nicht die Ressourcen, um solche Objekte in ihrer Komplexität zu betreiben. Das ist auch der Hauptgrund, warum wir dieses Objekt jetzt verkaufen.“ Dieser Prozess solle nun so transparent und schnell wie möglich abgeschlossen werden.

Das wünschen sich nicht zuletzt die Patienten des GZG. „Viele fragen uns, ob wir im nächsten Jahr überhaupt noch da sind“, berichtet Stupp. Sie haben Informationen ausgehängt, um die Lage zu beruhigen. Beunruhigt sind jedoch die 140 Mitarbeiter selbst. Einige Ärzte stellen inzwischen Investitionen zurück. „Sie sind sich unsicher, ob die sich noch lohnen“, sagt der Urologe. Das GZG würde deshalb gern den Mietvertrag über 2025 hinaus verlängern.

Ärzte fürchten das Aus durch erhöhte Miete

Für das DW ist das Ende der Vertragsdauer allerdings nicht verhandelbar. Der Grundvertrag enthalte zwar eine Option auf fünf weitere Jahren, sagt Schoen, doch müsste sie der neue Eigentümer in Kraft setzen. Dem GZG ist das zu kurz, Investitionen amortisieren sich in dieser Zeit nicht.

Das Gebäude müsste dringend saniert werden. Die Ärzte befürchten, dass sich der neue Eigentümer das dafür benötigte Geld sowie den Kaufpreis über eine höhere Miete zurückholt und so das Aus besiegeln könnte. „Kassenärztliche Praxen können ihren Umsatz nicht steigern, da die Vergütung planwirtschaftlich budgetiert ist“, sagt Orthopäde Roland Herwig, ebenfalls GZG-Geschäftsführer.

Ein Funktionsraum mit OP-Tisch im Gesundheitszentrums Gropiusstadt. Emmanuele Contini

Das GZG muss bleiben, darin ist sich die Politik einig, über Parteigrenzen hinweg, von Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) bis Sozialstadtrat Falko Liecke (CDU). Sollten Praxen und Apotheke obdachlos werden, müsste die Landespolitik bei der Suche nach einer Immobilie in der Nähe helfen. Dieses Szenario hält DW-Direktorin Schoen jedoch für unwahrscheinlich. „Wir haben die Möglichkeit, unter Kaufinteressenten auszuwählen, wir sind frei zu verhandeln, und das werden wir nutzen, um einen gangbaren Weg für den Bezirk, für die Ärzteschaft und uns zu finden."