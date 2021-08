Buskow - Der historische Schatz, der hinter den Mauern dieser alten Scheune steht, befindet sich am falschen Ort. So viel ist sicher. Es wirkt ein wenig so, als würde jemand den Schatz in diesem abgelegenen Dörfchen im Norden von Brandenburg verstecken. Dabei müsste er doch irgendwo in der Hauptstadt stehen. Immerhin handelt es sich um die älteste Druckerei Berlins. Doch die ist nicht etwa ein interaktives Museum in der Bundeshauptstadt, sondern steht in Buskow, einem 190-Einwohner-Dorf kurz vor Neuruppin.

Marc Johne und sein Verein sind hierher nicht ganz freiwillig „geflüchtet“. Der 44-Jährige fand in Berlin einfach keinen bezahlbaren Standort mehr. Doch bevor er diese Geschichte erzählt, soll der Schatz erst mal begutachtet werden.