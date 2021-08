Berlin - Das Flughafenprojekt BER hat nicht nur Planer, Bauleute und Juristen beschäftigt. Es hielt auch Berliner Landesparlamentarier auf Trab. Vier Untersuchungsausschüsse des Abgeordnetenhauses haben sich bereits mit dem Bauvorhaben in Schönefeld sowie mit seinen Pleiten, Pech und Pannen befasst. An diesem Mittwoch legt das vierte Gremium dieser Art, das auf Druck der Opposition eingesetzt wurde, seinen mehr als 600 Seiten umfassenden Abschlussbericht offiziell vor. Er erscheint mehr als drei Jahre nach der konstituierenden Sitzung im Juli 2018.

Der Untersuchungsausschuss BER II hat sich in 43 Sitzungen darum bemüht, Ursachen, Konsequenzen und die Verantwortung für die Kosten- und Terminüberschreitungen am BER aufzuklären. 57 Zeugen wurden gehört, von früheren Flughafenchefs wie Hartmut Mehdorn über den jetzigen Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup bis hin zu Politikern wie Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD), Planern und Bauexperten. Doch nicht selten gab es Unstimmigkeiten darüber, was das Gremium in den Blick nehmen sollte – und was nicht. Hinzu kam, dass die Öffentlichkeit die Fleißarbeit der elf Mitglieder zuletzt kaum noch wahrnahm. Das könnte auch daran gelegen haben, dass der Flughafen BER am 31. Oktober 2020 tatsächlich eröffnet wurde und die Pandemie die Reisefreude dämpfte. Kaum jemand sprach noch übers Fliegen.

Nicht genehmigungsfähig

Es hätte überrascht, wenn das Gremium zu einem anderen Schluss gekommen wäre als sein Vorgänger, der Untersuchungsausschuss BER, der von 2012 bis 2016 getagt hat. Die „Ursünde“ begingen die Verantwortlichen in Berlin, Brandenburg und dem Bund, als sie entschieden, das zentrale Empfangsgebäude Terminal 1 in eigener Regie zu bauen – ohne dass dafür eine fähige Bauorganisation innerhalb der Flughafengesellschaft aufgebaut wurde. Nachdem das Projekt dann in Gang gekommen war, folgte eine Panne nach der anderen. Um den angestrebten Eröffnungstermin im Juni 2012 zu halten, wurde geschlampt. Kabeltrassen wurden viel zu dicht und zu schwer bestückt, die Entrauchungs- und die Brandmeldeanlage waren über Jahre nicht genehmigungsfähig.

Als Schlussfolgerung wird im Bericht unter anderem empfohlen, für große Bauvorhaben wie den BER künftig Projektgesellschaften zu gründen. Der Opposition kam es darauf an, explizit auf die Finanzrisiken hinzuweisen, die das Flughafenprojekt hinterlassen habe.

„Das Finanz-Desaster vieler SPD-Verantwortlicher um den Großflughafen erweist sich heute als Blackbox für Steuerzahler. Lütke Daldrup hinterlässt den BER mit Milliardenrisiken und ungewisser Zukunft“, teilte Christian Gräff, CDU-Obmann im Untersuchungsausschuss mit. „Koalitionsvertreter von SPD, Grünen und Linken haben ihre Aufgabe im Untersuchungsausschuss vor allem darin gesehen, die finanzielle Wirklichkeit zu vertuschen und die Opposition mit aller Macht bei der Aufklärungsarbeit zu behindern. Von daher ist das Ergebnis weit entfernt von dem, was wir unter Transparenz verstehen. Parteiinteressen stehen für die Koalition über Klarheit und Wahrheit, wie sie die Öffentlichkeit gerade nach der katastrophalen Pannenserie verdient hätte.“

FDP kritisiert Salamitaktik

„Nach zwei Untersuchungsausschüssen, jahrelangen Bauverzögerungen und einem Finanzdesaster, das seinesgleichen sucht, ist die Finanzlage der Flughafengesellschaft FBB mitnichten aufgeklärt“, kritisierte Sebastian Czaja, der ebenfalls ein Sondervotum zu Protokoll gab. „Die Salamitaktik bei der Offenlegung immer neuer finanzieller Engpässe, politische Machtkämpfe im Aufsichtsrat und intransparente Entscheidungsprozesse bei der Besetzung von leitenden Positionen tragen nicht zur Vertrauensbildung bei. Es bleibt der Eindruck, dass das Parlament nicht vollumfänglich über die Finanzlage der FBB aufgeklärt wurde – ein Skandal angesichts einer Verdreifachung der Kosten auf vorerst 6,5 Milliarden Euro, die nur mithilfe der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gestemmt werden konnten.“ Czaja forderte eine weitere Untersuchung, um die Bürger vor weiteren Belastungen zu bewahren.

Bereits beim Untersuchungsausschuss BER, der bis 2016 über vier Jahre zu insgesamt 63 Sitzungen zusammenkam, waren die grundsätzlichen Probleme bei der Aufklärung des Flughafen-Desasters zutage getreten. Was Politiker und Flughafenplaner bei den Zeugenanhörungen zu Protokoll gaben, zeigte eindringlich, dass viele nicht zu Selbstkritik bereit waren. Ihr Mantra lautete mit wenigen Ausnahmen: „Ich war nicht zuständig“ oder „Ich war zuständig, aber mich hat ja keiner richtig informiert“. Die Ex-Chefs der Flughafengesellschaft zeigten sich ebenfalls wenig schuldbewusst. Als Rainer Schwarz 2014 gehört wurde, war die Stimmung so aufgeheizt, dass er unverhohlen drohte: „Wir können das Ganze auch beenden.“

Doch es gab immer wieder Erhellendes, etwa als BER-Architekt Meinhard von Gerkan über die 487 Änderungswünsche der Flughafengesellschaft klagte. „So etwas Schlimmes ist mir noch nicht passiert.“ Oder als der damalige Technikchef Jörg Marks die Frage, ob es Planungsfehler gegeben habe, bestätigte: Ja, es gab sie, „in Kombination mit irren Erweiterungen“. Auch damals fiel die Bilanz der Opposition zwiespältig aus. Doch wie jetzt beim Untersuchungsausschuss BER II gab es aufschlussreiche Einblicke in langjähriges Planungschaos und in die Psychologie der Problemverdrängung.

Vor mehr als einem Vierteljahrhundert tagte der erste Ausschuss

Der erste Berliner Untersuchungsausschuss zum Flughafenprojekt hatte Mitte der 1990er-Jahre die Arbeit aufgenommen. Es ging, so der Titel, um die „Aufklärung des Grundstückserwerbs in Berlin Schönefeld durch die Berlin Brandenburg Flughafen Holding (BBF) und die Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH (FBS)“. In den Jahren 2000 und 2001 beschäftigte sich der zweite Untersuchungsausschuss mit der „Aufklärung der Mitverantwortung der Gesellschafter der BBF am Scheitern des Privatisierungsverfahrens und des Vergabeverfahrens zur privaten Errichtung des Großflughafens BBI sowie zur Vorbereitung der anstehenden Entscheidungen für den Fortgang des Gesamtverfahrens“.