Berlin - So ein Zufall! Während vor dem Bundestag mehrere Tausend meist junge Menschen für eine klimafreundliche Politik und eine Mobilitätswende demonstrieren, wird zehn Kilometer westlich davon die erste Kraftfahrstraße der Welt gefeiert. Klimastreik und Fridays for Future auf der einen, 100 Jahre Avus und eine Party mit Fans von alten Verbrennern: Das ist schon ein merkwürdiges Zusammentreffen. „Sollen Sie machen“, sagt Hans-Joachim Stuck auf dem Parkplatz vor dem Avus-Motel über die jungen Leute, die am Freitag zur selben Stunde in Mitte und anderswo gegen Autos protestieren. „Aber ob es sinnvoll ist, dass sie dafür die Schule schwänzen müssen …“

Immerhin gut, dass Greta Thunberg und ihre Mitstreiter nicht so seien wie die „Deppen“, die versucht haben, die Internationale Automobilausstellung in München lahmzulegen und sich über einer Autobahn abgeseilt haben, sagt Stuck. „Ich bin auch ein umweltbewusster Mensch.“ Aber aus seiner Sicht gingen Verkehrspolitiker oft unüberlegt vor. So könne der Batteriemotor nicht die einzige und endgültige Zukunftslösung sein, meint der Mann mit der blauen Basecap und dem schwarzen „Avus 100“-Shirt. „Auch Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe sind Alternativen.“

„Das waren Helden“

Aber eigentlich möchte der 70-Jährige, der auf den Spitznamen „Strietzel“ hört und während seiner aktiven Zeit 76-mal an der Formel 1 teilgenommen hat, lieber über etwas anderes reden. „Denn heute ist ein richtig geiler Tag“, sagt Hans-Joachim Stuck. Die Berliner Avus, die am 24. September 1921 mit einem Autorennen eröffnet wurde, hat das erste Jahrhundert hinter sich. „Ein Mythos. Eine Straße, die man auf der ganzen Welt kennt“ – und bis 1998 zeitweise die schnellste Rennstrecke der Welt, auf der bereits sein Vater Hans Stuck Erfolge gefeiert hat. „Damals waren Rennfahrer ohne große Sicherheitsvorkehrungen fast mit Tempo 400 auf der Avus unterwegs“, sagt sein Sohn an diesem sonnigen Freitagvormittag. „Das waren Helden.“

Hans-Joachim Stuck erinnert sich gern an den Parcours im Grunewald, auf dem er 1990 auf einem Audi V8 Champion bei der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft wurde. Eine schöne gerade Strecke, sagt er. Doch in den Kurven am Nord- und Südende musste man akkurat fahren und präzise bremsen, sonst sei man in Teufels Küche gekommen. Als besonders berüchtigt galt die zwölf Meter hohe und mit glatten Klinkersteinen gepflasterte Nordkurve, die bis 1967 ungefähr dort stand, wo am Freitag das Jubiläum gefeiert wurde. Zwölf Rennfahrer kamen über die Jahre auf der Avus ums Leben.

Doch Stuck denkt auch an schöne Stunden zurück. Mit seinen Rennfahrerfreunden Dieter Quester und Leopold Prinz von Bayern bildete er das feierfreudige „Trio Infernale“, das im Kempinski Hausverbot bekam. „Der Direktor sagte uns, hier können Sie nicht bleiben“, erzählt Stuck. Inzwischen dürfe er wieder in das Hotel am Kurfürstendamm.

Auf der Party im Schatten des Zielrichterturms von 1937 wurde in vielen Erinnerungen dieser Art geschwelgt. In wohligen Erinnerungen an Zeiten, wo jeweils mehr als 300.000 Menschen die Rennen auf der Avus verfolgten, in der das Auto noch auf breiter Front als Vehikel des Fortschritts galt und sich niemand öffentlich über Autolärm und Abgase aufregte. „Heute leben wir in einer Zeit, in der viel über Mobilität geredet wird“, sagte der Party-Organisator Ulf Schulz, der mit Sven Wedemeyer ein dickes Buch zum Jubiläum herausgebracht und im Einbecker PS-Speicher eine Ausstellung über die Avus kuratiert hat. Damit meint der Chef der Agentur Motorkosmos natürlich: In einer Zeit, in der negativ über das private Auto mit Verbrennungsmotor geredet wird.

Radfahrern „auf die Schnauze hauen“

Besucher der Party am Avus-Motel brachten die Dinge drastischer auf den Punkt. Er würde Radfahrer gern mal „auf die Schnauze hauen“, berlinerte ein älterer Mann unweit vom Currywurst-Stand. Vor allem, wenn sie ihm wieder mal auf dem Gehweg entgegenkämen. Eine Frau entgegnete: „Aber es ist doch auch nicht richtig, wenn die Leute drei Autos haben“ – und nicht wüssten, wo sie die Fahrzeuge abstellen sollen. „Ist doch ihre Sache“, so der Mann. „Die Leute sind arbeiten gegangen und haben Geld verdient, um sich die Autos kaufen zu können. Dann soll man sie ihnen auch lassen.“