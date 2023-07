Dass sich jetzt auch ältere prominente Damen wie Linda de Mol ausziehen, wundert weiter nicht. Zu sehr gehört alles ohne schon in den Alltag. Dass Ausziehen aber ganz grundsätzliche gesundheitliche Vorteile hat – egal ob für Jung oder Alt –, lesen Sie hier!



Es zu erkennen, kostet einen kleinen, allerdings lohnenden Umweg. Auf den ersten Blick ist Nacktheit negativ konnotiert. Bauministerin Klara Geywitz lieferte jüngst ein Beispiel von der Verwendung des Wortes. Sie will den Wohnungsbau billiger machen und stellt deshalb schärfere Dämmvorschriften infrage. „Die Situation, die wir jetzt haben, ist im Prinzip keine schöne: Wir stehen nackig da.“ Und dann auch noch ohne Wohnung, was auch eine Form von Nacktheit ist. Schlimmer geht’s nicht.

Wenn sich ein Smartphone nackig macht

Lustiger wird es beim Blick auf die Redewendung „sich nackig machen“. Ein Video zeigt, wie sich ein Smartphone unter Trommelwirbel während des Striptease seiner Teile von Display bis Innerem entledigt. „Nackig machen mit Deinem Lieblingsspielzeug“ heißt die Werbung für Recycling. Politisch korrekt, niedlich anzusehen – wir sind auf dem richtigen Weg.

Begeben wir uns in die Tierwelt, schauen auf Schlangen und Geckos. Die machen sich regelmäßig nackt, häuten sich und starten durch in neue Zeiten. Anderes Outfit, neue Optionen, wir Menschen kennen das auch. Kleidung ist Selbstdarstellung und nicht nur Wärmehülle.

Offizielle Routen für Nacktwanderer

Dass die wärmende Wirkung von Hose und Hemd überschätzt ist, beweisen die größer werdenden Scharen von Nacktwanderern. Nur mit Stiefeln ausgerüstet und sonst am Körper splitterfasernackt sind sie unterwegs. Damit sich noch nicht so aufgeklärte Wanderer nicht erschrecken, gibt es für die Nackedeis Extrarouten. Der Harzer Naturistenstieg ist 18 Kilometer lang, zehn Kilometer Vergnügen pur bietet der Rundweg in der Lüneburger Heide.



So sind wir nun beim Höhepunkt dieser Betrachtung angelangt. Beim Nacktmull. Er (und die Weibchen natürlich auch) hat eine milchig-transparente Haut und sonst nichts an. Unter der Erde, wo die Nackis in Höhlen in Ostafrika leben, ist es warm, da benötigt man keinen Pelz.

Die Wissenschaft hat sie von oben bis unten untersucht und festgestellt, dass die Nacktmulle bei bester Gesundheit viel älter werden als die Nagetier-Verwandtschaft. Eine Maus feiert maximal dreimal Geburtstag, Nacktmulle bis zu 30 Mal.



Wichtigste Erkenntnis ist, dass Nacktmulle niemals Krebs bekommen. Das ist einmalig bei Tieren und Menschen. Grund für genauere Studien, bei denen bisher rauskam, dass sich die Zellen der Tiere nicht so schnell vermehren, also auch nicht die Tumorzellen. Das ist die nackte Wahrheit.



