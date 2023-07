Die Bürger und die Macht: Wie ein New Yorker Priester ein Stück Berlin rettete

200 bestens gelaunte Menschen – alte, junge, dicke, dünne, mit Iro, Blumenkranz oder Neptunkrone auf dem Kopf – klettern über den Uferzaun, die Leiter hinunter in die Spree. Manche springen einfach hinein. Ein Boot der Wasserschutzpolizei wacht in einigem Abstand, Rettungsschwimmer paddeln auf Schwimmbrettern in der Nähe. Dann setzt sich die „Schwimmdemo“ in Bewegung, die Leute rufen: „Ufer frei!“ Schwimmen und rufen zugleich, nicht so einfach.

Die Demostrecke führt vom Campus der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Schöneweide bis zum Kaisersteg, wo an jenem Tag das Schöneweider Brückenfest stattfindet. Die Schwimmdemo führt etwa 500 Meter vorbei an einem Industriegelände, auf dem einer der schönen, alten Fabrikbauten aus hellen Backsteinziegeln steht.

Eines der Gebäude auf dem Campus der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Schöneweide Maritta Tkalec/Berliner Zeitung

Den Uferweg versperren Zäune, hinter denen Gestrüpp wuchert und Krempel herumliegt. Offenkundig nutzt die hier ansässige Firma BDK den Uferstreifen nicht. Aber die Schöneweider wollen ihn nutzen, zum Spazieren, Radfahren, für die Kinder mit Tretrollern, für Rollstuhlfahrer. Für die Tausenden von Studenten würde ein freier Uferweg die Strecke von der Brücke zur Hochschule um mehr als einen Kilometer verkürzen. Und überhaupt: Am Wasser ist es schön. Deshalb die Aktion am 8. Juli.

Eine junge Frau namens Käthe, die seit drei Jahren in der Nachbarschaft wohnt, sagt, in dem Viertel passiere so viel Positives, es sei ein richtig schönes Familienviertel geworden, so lebenswert – und ein benutzbarer Uferweg statt eines toten Streifens würde die Lebensqualität weiter heben. Elise und Sohn Emil sind mit Badekrokodil und selbstgebasteltem Demo-Schild dabei – es ist ja auch mal eine Chance, in der Spree zu baden. Sie wohnen seit acht Jahren in der Nähe. Die Mutter verweist auf den schönen Weg auf der anderen Spreeseite – das müsste doch auch diesseits möglich sein.

Heide Brandtstädter arbeitet an der HTW und machte bei der Schwimmdemo mit, weil sie nicht mehr den langen Umweg über die Wilhelminenhofstraße laufen will. Norman B., ein Gastronom aus der Schöneweider Nachbarschaft, will nicht akzeptieren, dass ein Unternehmer, der Grundstücksbesitzer, eine einzelne Person, allen anderen die Nutzung des Weges verbietet.

Versperrtes Spreeufer zwischen dem Kaisersteg und der HTW. Könnte er benutzt werden, wäre der Weg zur Hochschule nur 300 Meter lang, bisher geht der Umweg über die Wilhelminenhofstraße über 1,2 Kilometer. Maritta Tkalec/Berliner Zeitung

„Der Eigentümer“ ist als ominöse Gestalt allgegenwärtig, aber niemand kennt ihn. Warum verweigert er den Schöneweidern das Ufer? Johann Erich Wilms, Geschäftsführer der Wilms Group of Companies, diese „einzelne Person“, antwortet postwendend auf die Frage der Berliner Zeitung nach seinen Motiven. „Wir haben im Werk immer wieder mit Einbruch und Diebstahl zu kämpfen. Wir fürchten, dass dieser Zustand durch die Öffnung der Spree noch schlimmer wird.“ Außerdem wolle man sich wie früher die Möglichkeit vorbehalten, über die Spree Lieferungen abzuwickeln.

Die Interessenbeschreibung macht allen, die sich seit Jahren in der Bürgerinitiative „Ufer frei“ engagieren, klar, dass da eine harte Nuss zu knacken ist. Aber in Schöneweide agiert eine zielorientierte und kampferprobte Bürgerschaft. Dirk Sarnoch, Buchhändler von nebenan, war schon vor 21 Jahren dabei, als die Bürgerplattform Schöneweide für die Wiedererrichtung des kriegszerstörten Kaiserstegs kämpfte, der Fußgängerbrücke, über die man vom S-Bahnhof schnell ins alte Industriegebiet kommt. „Damals sind wir, ein paar Leute, ins Wasser gegangen – und siehe da, dort steht die Brücke“, sagt er. 2022 habe man die Idee der Schwimmdemo für das freie Ufer wieder aufgegriffen – und nun waren nicht bloß ein paar Aktivisten dabei, sondern 200 Leute. Ein richtiger Volksauflauf.

Neues Leben nach Deindustrialisierung

Der Wiederaufbau des kriegszerstörten Kaiserstegs war nicht der erste, erstaunliche Erfolg der Bürgerplattform. Als sich die Folgen der nahezu vollständigen Deindustrialisierung des traditionsreichen Fabrikareals nach dem Ende der DDR verfestigten, der Senat erfolglos nach Möglichkeiten suchte, neues Leben zu etablieren, kamen aus ihren Reihen die Initiativen, die die Wende brachten. Für Dirk Sarnoch gibt es keinen Zweifel: „Das alles – den Campus, den Kaisersteg, überhaupt die Bürgerplattform und ihre vielen Initiativen wie ‚Ufer frei‘ – gäbe es nicht ohne Leo Penta.“

Wer ist dieser offenkundig verdienstvolle Mann? In einem Steglitzer Café sitzt ein schmaler, weißhaariger Herr mit blauem Basecap, T-Shirt und fröhlich-blitzenden Augen. Der katholische Priester aus New York ist gerade wieder über den Sommer in Berlin. Er hat zwischen 1982 und 1985 an der FU promoviert. Davor und danach machte er im verfallenden Brooklyn etwas ganz Neues: Community Organizing. „Damals sah es in Brooklyn aus wie nach einem Krieg, verfallene oder schon abgerissene Häuser, leere Blocks, in denen Obdachlose Quartier suchten und Drogendealer.“ Die Stadt New York, nahe am Bankrott, verfolgte einen zynisch anmutenden Plan: Das Quartier sollte, so Penta, „gesundschrumpfen“, man wollte das Durchschnittseinkommen heben, indem man die Armen gezielt verdrängte.

In Brooklyn gegen Dreck und Verfall

Mitten in einer Crack-Epidemie und in die beginnende HIV-Zeit hinein begann das Projekt Bürgerplattform: Menschen zusammenbringen, die die unmittelbare Lebensqualität in ihrem Viertel verbessern wollten – nicht von oben herab, sondern von unten etwas aufbauen, Kontakte knüpfen, hartnäckig ein Ziel verfolgen. Leo Penta erinnert sich an die erste Aktion: „Die Leute wollten wieder Straßenschilder mit Straßennamen zur Orientierung. Sie wollten nicht mehr nur dreckige Supermärkte mit defekten Kühlgeräten.“ Nach Jahren schwieriger Kämpfe waren mit der heute berühmten Nehemiah-Siedlung 4500 Häuser entstanden für Eigentümer mit kleinem Budget. Der Stadtteil war gerettet.

Leo Penta kam 1996 zurück nach Berlin, nun als Professor an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Karlshorst. Er sah Schöneweide und dachte: „Das darf nicht so werden wie Brooklyn.“ So fing es an mit dem Kampf gegen die „Verschweineödung“. Oberschweineöde, so hatten die Leute in der DDR die Industriegegend genannt, die in den 1920ern mit Firmen wie AEG Berlins Kraftzentrum gewesen war, in der DDR Industriestandort für Malocher, mit von einer grau-schwarzen Schmutzschicht bedeckten Gebäuden.

Wie trist die Wilhelminenhofstraße damals aussah, ist heute angesichts der freundlich-hellen, sanierten Wohnhäuser nicht mehr zu erahnen. Zuerst zogen Pentas Studenten los, „um zu gucken, wer da überhaupt ist, welche Interessen und Probleme die Leute haben“, erinnert sich der Menschenorganisierer.

Den ersten Spender für die Plattform Schöneweide fand Penta im riesigen Peter-Behrens-Bau. Dort hatte sich Dr. Richard Schimko, einst Forschungsdirektor im Werk für Fernsehelektronik, nach dessen Verkauf an Samsung mit einer Ausgründung selbstständig gemacht. Er nannte sich selber „Vorzeige-Ost-Kapitalist“, und zwar mit Beziehungen dorthin, wo es für eine Bürgerplattform potenziell interessant war: ins Präsidium des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), in den Umweltausschuss des Senats, in die Unternehmerkreise von Schöneweide.

Lokale Unternehmer an Bord

Im September 2000 saß der Priester Penta an Schimkos Schreibtisch und erläuterte sein Konzept: Schimkos Firma BOS und die mehr als 40 kleinen Unternehmen brauchten doch ein blühendes Umfeld – keine Industriebrachen und marode Häuserfronten. Wo früher mehr als 25.000 Menschen arbeiteten, müsse Tätigkeit, Leben organisiert werden. Schimko zweifelte, da würde selbst ein starker Glaube nicht reichen, doch Leo Penta habe mit dem Argument der normalen kapitalistischen Profitgier alles weggelächelt.

Überzeugend wirkten auch zwei weitere Unternehmer, die sich im Unterstützerkreis engagierten: Investoren, die große Teile der Wilhelminenhofstraße und Areale an der Spree gekauft hatten, nun brauchten sie Mieter und Investoren. „Die hatten Geld, um noch mehr Geld zu verdienen“, beschreibt Schimko die Idee. Die Rechnung des Priesters lautete: Die Ausgründungen aus den alten Betrieben würden optimistisch betrachtet 3000 Arbeitsplätze schaffen.

Die Idee: ein Hochschulcampus

Ein Arbeitgeber für 10.000 Menschen für die Industrieflächen müsse gefunden werden. Weiteres würde folgen: Wohnungen, Kinos, Kneipen, Ärztehäuser, Kultureinrichtungen. Schimko erinnert sich, dass es Leo Penta gewesen sei, der die „geniale Vision“ von einem „Hochschulcampus an der Spree“ gehabt habe.

Leo Penta sieht das anders. Die Idee sei aus der lokalen Expertise der Menschen in Schöneweide gekommen und in den damaligen Debatten entstanden. Aber: „Meine Idee war es in der Tat, dies zum großen Thema zu machen, und eine hartnäckige Kampagne mit den Menschen und Gruppe aus Schöneweide nach dem Muster von Community Organizing zu führen, damit die Wahl des Standorts für die Konsolidierung auf Schöneweide fiel.“

So kam es: Die Idee erfasste, ganz marxistisch gesprochen, nach zähen Kämpfen schließlich doch die Massen, 2004 stimmte der Senat der Hochschulansiedlung zu, und 2006 wurde das Unwahrscheinliche wahr: der Umzug der bis dahin auf fünf Standorte verteilten ehemaligen DDR-Institute auf einen toll hergerichteten Campus an der Spree in den historischen Gebäuden aus der Goldenen Zeit des Aufstiegs Berlins zur Industriemetropole. Der schönste Hochschulstandort Berlins.

„Menschen verändern ihren Kiez – Organizing Schöneweide“ etablierte sich mit seinen Trägern – Kleingartenkolonien, Kitas, Kirchengemeinden, Geschäftsleute – auf Dauer, wurde zur Keimzelle für weitere Plattformen und Initiativen, im ganzen Südosten Berlins, in Neukölln, Wedding und Spandau. Leo Penta sagt auf die Frage, ob die Arbeit mit den Akteuren im Osten Besonderheiten hatte: „Nach der Transformationserfahrung war der Glauben an die Aussichten für Bürgerhandeln größer.“

Dirk Sarnoch, der von Anbeginn dabei war, freut sich angesichts der „Ufer frei“-Aktion: „Jetzt ist wieder Bewegung, wir mischen uns ein, man sieht, was man erreichen kann.“ Ist das der Weg, um der raumgreifenden Frustration zu begegnen, ausgelöst von einem Gefühl der Ohnmacht? Eine oft angeführte Erklärung von Leuten, die AfD wählen, lautet ja: Wir sind ohnmächtig, können doch nichts machen.

Andreas Richter arbeitet für das Deutsche Institut für Community Organizing (DICO), auch so ein Geschöpf Leo Pentas. Das Institut begleitet die Arbeit der Bürgerinitiativen professionell und Richter sagt: „Es ist nicht der Weg, aber ein Weg. Ein wichtiger.“ Und antwortet gleich selbst auf die Frage, was Macht und Ohnmacht sei: „Wer was macht, ist nicht ohnmächtig.“

Für ein freies Ufer: Enteignen – oder nicht verhandeln

Nach der Schwimmdemo trat noch die grüne Baustadträtin von Treptow-Köpenick, Claudia Leistner, mit einer Nachricht vor die nassen Schwimm-Demonstranten auf die Volksfestbühne: Mitte Juli wird über das freie Ufer verhandelt, nicht mit dem Eigentümer, aber mit der auf dem Areal ansässigen Firma. Forderungen nach Enteignung bremst sie, man wolle zunächst weiter reden, aber dann – wer weiß. Es gebe Möglichkeiten.

Druck aufbauen, das gehört auch zu Leo Pentas Leitfaden. Und langfristig durchhalten. Freundlich sitzt der Herr, der Schöneweide neues Leben einhauchte, im Café und stellt sein Licht unter den Scheffel. Dabei ist ihm die Wiederauferstehung eines ganzen Stadtviertels zu verdanken – mehr als 10.000 Menschen arbeiten und studieren heute im Campus, in Oberschöneweide sind mehr als 15.000 Arbeitsplätze neu entstanden. Hat er ein Bundesverdienstkreuz? Merkwürdigerweise nicht.