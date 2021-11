Berlin - Es gibt einen Tag, an dem in vielen Berliner Gaststätten die eigentliche Hauptsaison beginnt: Das ist bei den meisten nicht die Sommerzeit, in der nur die Gaststätten mit vielen Touristen so richtig gut verdienen, weil viele Berliner im Urlaub sind. Das Hauptgeschäft kommt oft erst am Jahresende – und das beginnt in vielen Restaurants am 11. November mit den Martinsgänsen – also ab diesem Donnerstag.

Es gibt Gastwirte, die erwirtschaften in den letzten zwei Monaten des Jahres sogar die Hälfte ihres Jahresgewinns – genau in jener Zeit des Jahres, in der die allermeisten Gänse verspeist werden. Doch im Corona-Jahr 2020 mussten die damals noch 223.000 Betriebe der bundesweiten Gastronomie ausgerechnet in den umsatzstärksten Monaten schließen – und so fielen massenhaft Gänseessen aus. Für die Gänse war das kein Trost. Es gab keinen Absatzeinbruch bei Gänsen.

Auch viel mehr teures Fleisch gekauft

„Das Interesse der Konsumenten an Gänsen überstieg 2020 sogar das 2019er-Ergebnis um 23,6 Prozent“, sagte ein Sprecher des Zentralverbandes der Geflügelwirtschaft der Berliner Zeitung. Bei diesen Zahlen sind die in Deutschland geschlachteten Gänse gemeint. Das ist teures Fleisch, das meist als frische Ware verkauft wird. Im Durchschnitt mussten die Kunden in Vorjahr für eine heimische Gans aus Freilandhaltung 14,60 Euro pro Kilo bezahlt werden. Aber 80 Prozent der insgesamt verkaufen Ware kommt als billige Tiefkühlkost meist aus Osteuropa. Da lag der Preis im Vorjahr im Schnitt bei 3,54 Euro pro Kilo.

Im vergangenen Jahr berichteten Gänsemäster, dass mit dem Lockdown im November ihr Absatz an den Großhandel deutlich eingebrochen war, weil der Verkauf an die Gastronomie komplett wegbrach. Doch offensichtlich hat der private Konsum so deutlich zugelegt, dass die Ausfälle mehr als ausgeglichen wurden. Das Interessante daran: Die Menschen ließen sich ihren Braten etwas kosten. Denn der „Selbstversorgungsgrad“ – das ist der Anteil der teuren Gänse aus heimischer Produktion – stieg von 16 auf fast 20 Prozent.

imago/Panthermedia Klassisch: Gans mit Rotkraut und Klößen.

Auch der Brandenburger Gänsehalter Michael Chickowsky profitierte vom Gänse-Boom und rüstet sich auf den diesjährigen Ansturm. „Ich habe im vergangenen Jahr 1500 Gänse verkauft“, sagt er. Er hatte sogar Probleme, noch ausreichend Tiere zu bekommen, weil die Nachfrage so groß war. „In diesem Jahr werden es mehr, sicher 1600 bis 1700.“ Der 60-Jährige, der ursprünglich vom Niederrhein stammt, betreibt seit vielen Jahren den Biohof am Jakobsweg in Steinhöfel, östlich von Berlin und verkauft dort „Bioland“-Gänse.

Sein Vorteil: Er verkauft nicht an den Handel, sondern nur an Privatleute. „Das Konzept hat sich gerade im Corona-Jahr bewährt und es macht auch viel mehr Spaß wegen des direkten Kontaktes“, sagt Chickowsky. Er sagt, dass der Lockdown vieles geändert habe. „Da merke ich ganz klar: Seit April und Mai vergangenen Jahres haben sich bei mir die Umsätze beim Rindfleisch verdoppelt, weil die Leute nicht mehr ins Restaurant konnten, und viel öfter selbst gekocht haben.“

98 Prozent seiner Gänse gehen nach Berlin

Er verkauft 98 Prozent seiner Gänse nach Berlin. Seine Kunden bestellen über die Internetseite www.weihnachtsgans-berlin.de ihren Weihnachtsbraten vor. „Die verkaufe ich dann am 22. und 23. Dezember in Berlin in acht Verkaufsständen. Auf der Prenzlauer Allee stehen die Leute dann geduldig in der Schlange, die auch mal 400 Meter lang ist.“

Vor einem Monat hieß es noch in der Branche, dass es bei den Weihnachtsgänsen eine Preissteigerung von 20 Prozent geben wird. „Aber ich denke, dass es sicher 30 Prozent werden“, sagt Chickowsky. Seine Kollegen, die ihre Gänse konventionell im Freiland halten, haben die Preise von 14 auf nun 18 Euro pro Kilo erhöht. „Ich habe nur von 20 auf 22 Euro erhöht für ein Kilo beste Bio-Qualität.“

Hohe Energiekosten wirken sich aus

Die 20-prozentige Preissteigerung in der Gänsebranche führt der Züchterverband darauf zurück, dass die Futterpreise um 30 Prozent gestiegen sind, die Personalkosten ebenfalls. Außerdem fehlen Arbeitskräfte. Dazu kommt, dass auch Diesel, Strom und Gas massiv verteuert wurden.

Chickowsky erzählt, dass die Tiere bei ihm Anfang Mai im Alter von ein bis zwei Tagen geliefert werden. „Dann bleiben sie eigentlich die meiste Zeit bis zur Schlachtung am 18. Dezember auf der Wiese.“ Doch in diesem Jahr war der Mai so kalt, dass er sie die ganze Zeit im Stall lassen musste. „Die Jungtiere benötigen anfangs 25 bis 28 Grad im Stall und das 24 Stunden lang. Da geht bei Kälte so richtig ins Geld.“ Dass die Preise jetzt noch mal zehn Prozent höher sind, führt er auf die aktuellen Fälle von Geflügelpest zurück.

dpa/Stefan Sauer In Südbrandenburg wurde bereits ein Sperrbezirk eingerichtet.

Im südbrandenburgischen Landkreis Spree-Neiße wurden in dieser Woche zwei Fälle der Geflügelpesterreger H5N1 – also Geflügelpest oder Vogelgrippe – bei Geflügelhaltern nachgewiesen. Beide Ställe sind nahe beieinander: Einmal ging es um 200 Enten, Gänse und Hühner, im zweiten Fall um 80 Hühner und Enten. Ringsum gilt eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern und eine zehn Kilometer große Überwachungszone. Dort muss nun alles Geflügel mindestens dreißig Tage in den Stall. Unbedingt soll jeglicher Kontakt zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln vermieden werden, Betriebsfremde dürfen nicht in die Ställe, die Mitarbeiter müssen sich gründlich desinfizieren.

159.000 Tiere musste im Vorjahr getötet werden

Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte: „Leider ist sehr schnell eingetreten, womit wir bereits rechnen mussten. Dass die Seuche so früh im Herbst auftritt und zudem Nutzgeflügel betroffen ist, noch bevor das Virus bei Wildvögeln in Brandenburg nachgewiesen werden konnte, bereitet mir große Sorgen.“

In Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bayern wurde in den vergangenen Tagen bei Wildvögeln der Geflügelpest-Erreger nachgewiesen, dazu in Schleswig-Holstein in einem Geflügelbestand und in Mecklenburg-Vorpommern in einem Tierpark. In Holland mussten in zwei betroffenen Betrieben bereits 45.000 Tiere notgeschlachtet werden.

Im vergangenen Herbst und Winter gab es die schwersten Fälle von Geflügelpest seit Jahren. In Brandenburg mussten nach elf Ausbrüche bei Geflügelhaltern 159.000 Tiere getötet werden.