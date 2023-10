Die DDR und Israel: Die Palästinenser waren Verbündete, die Zionisten der Aggressor

Vor ein paar Tagen rief mich ein Bekannter an, Handwerker von Beruf, aus Brandenburg. Er fragte, wo mein jüngstes Buch erschienen sei. Er habe auch ein Buch geschrieben und überlege, „welcher Verlag sich an so ein Thema rantraut“.



Was ist denn Ihr Thema?, fragte ich. – Das Judenproblem, sagte er. – Das was?

Er sagte etwas von „Frauenunterdrückung“ und „Mord“ „seit 5000 Jahren“. Ich hörte es wie durch Watte. Zum Schluss bot er an, mir sein Manuskript zu mailen, damit ich mir selbst einen Eindruck verschaffen könne.



Nein, danke, sagte ich und legte auf.

„Und die Palästinenser, schreibst du auch über die?“

Es war das extremste Gespräch dieser Art, das ich in den Tagen nach dem Hamas-Angriff auf Israel führte, das einzige war es nicht. Als ich einer Bekannten erzählte, dass ich gerade eine Gruppe Israelis zum BER gebracht hätte, deren Familienangehörige von der Hamas entführt wurden, antwortete sie: Sie habe von der Gruppe gehört, sie frage sich, was die hier machen, „wer ihnen das bezahlt hat“. Als ich später mit einer anderen Bekannten ein ähnliches Gespräch führte, fragte die: „Und die Palästinenser, schreibst du auch über die?“ Eine Dritte gestand mir, ihr Vater sei Palästina-Anhänger und „total gegen Israel“.

Die Leute, mit denen ich diese Gespräche führe, haben eines gemeinsam: Sie kommen aus dem Osten, aus der DDR. Das kann Zufall sein, aber ich glaube nicht an Zufälle, diesmal nicht. Ich komme selbst aus der DDR, bin dort zur Schule gegangen, trug mit 14 ein lilafarbenes Palästinensertuch, das mir mein Vater aus dem Westen mitgebracht hatte, wollte aber lieber ein schwarz-weißes haben wie meine Schwester, ein echtes.

Beim Besuch mit meiner Klasse in Buchenwald legten wir Blumen für ermordete Kommunisten nieder, vielleicht auch für ermordete Juden. Ich weiß es nicht mehr, nur dass die Kommunisten die Widerstandskämpfer waren, die Helden, weiß ich noch. Und die Juden alle tot. Unter den Lebenden kannte ich nur eine Familie in Ost-Berlin, obwohl es natürlich viel mehr gab. Religionen und unterschiedliche Kulturen sollten keine Rolle spielen im Sozialismus. Israel galt als imperialistischer Aggressor, Palästina als Verbündeter. Erst die letzte DDR-Regierung nahm diplomatische Beziehungen zum jüdischen Staat auf, 1990, als es mit der DDR zu Ende ging.

Bildungslücke oder jahrhundertealte Stereotype?

Es ist lange her, aber ich frage mich, wie meine Landsleute und mich das alles geprägt hat. Warum ich erst, als ich mit 30 nach New York zog, begriff, was jüdisches Leben bedeutet, mit 40 zum ersten Mal nach Israel flog und dann immer wieder, bis ich irgendwann für zwei Jahre blieb. Das Land faszinierte mich, aber ich merkte auch, was ich in meiner Jugend verpasst hatte, wie groß die Bildungslücke war.

Nicht jeder hat die Möglichkeit, in ein anderes Land zu ziehen. Nicht jeder Ostdeutsche ist ein Antisemit. Menschen, die Israel ablehnen, weil durch die Staatsgründung Palästinenser vertrieben wurden, bin ich überall begegnet. Im Gazastreifen, in Neukölln, in New York. Bei einigen, vor allem jungen Ostdeutschen, kehrte sich nach dem Mauerfall die Ablehnung des jüdischen Staates durch die DDR ins Gegenteil. Sie tragen David-Stern-Ketten, verbringen jeden Urlaub in Israel, begrüßen sich mit „Schalom“.



Und manchmal kommt es vor, dass auch diese Israel-Begeisterung wieder umschlägt, dass Deutsche, die sich gerade noch als Jude ausgegeben haben, zu BDS-Aktivisten werden, sich als Befreiungskämpfer des palästinensischen Volkes verstehen. Siehe den Fall Fabian Wolff.

Es ist kompliziert, und es gibt viel nachzuholen. Selten habe ich das so gespürt wie in diesen Tagen. Wie scheinheilig das Mitgefühl für die Palästinenser oft ist. Wie gering die Hemmschwelle, bestimmte Dinge nicht mehr hinter vorgehaltener Hand zu sagen. Wie schnell die Hamas-Propaganda, Israel habe auf ein Krankenhaus in Gaza geschossen, übernommen wurde. Auch wenn es Beweise gibt, dass es die Terroristen selbst waren.



Vielleicht ist es die Bildungslücke, vielleicht sind es jahrhundertealte Stereotype. Ich denke oft darüber nach. Und an Yael, meine israelische Freundin in Berlin, denke ich auch. Sie sagt, sie spüre zum ersten Mal, wie es ist, nirgendwo eine Heimat zu haben.