Nur um keinen Zweifel aufkommen zu lassen. Hier geht es um harte Arbeit. „Es raucht, und es ist staubig“, sagt Joachim Lindbergh vor einem Café in der Wintersonne in Mitte, schiebt aber gleich hinterher. „Es macht trotzdem enorm viel Spaß.“ Lindbergh spricht nicht von der Maloche im staubigen Braunkohletagebau oder am rauchenden Hochofen. Seine Profession ist das Kaffeerösten. Er tut es mit Leidenschaft.