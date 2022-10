Die dritte Quadriga: Das verlorene Original wird wieder sichtbar

Kein Ort in Berlin wird von mehr Menschen besucht und fotografiert als das Brandenburger Tor – obenauf die Quadriga. Doch am heute in mehr als 30 Metern Höhe über dem Pariser Platz prangenden Skulpturenprachtstück gibt es kein einziges erhaltenes Originalteil des Meisterwerks von Johann Gottfried Schadow. Es zeigt die lorbeerbekränzte Siegesgöttin Victoria im von vier Pferden gezogenen Streitwagen. Zum Zeichen einziehenden Friedens wurde sie 1793 auf das Tor gehievt.

Die Ur-Quadriga erlitt 1945 in den Kämpfen um Berlin starke Schäden, die endgültige Zerstörung ist in einem Filmdokument erhalten: Es zeigt, wie am 1. Mai 1950 FDJler Rosse und Victoria über die Dachkante in die Tiefe warfen. Einzig ein Pferdekopf wurde gerettet; ihn bewahrt das Märkische Museum auf.

Dass man das Original dennoch fast vollständig und detailliert kennt, ist einer Aktion von Mitarbeitern der Berliner Gipsformerei im Jahr 1942 zu verdanken: In der Vorahnung von Bombenkrieg und Niederlage nahmen sie Abgüsse des Originals. Aus diesen Negativformen entstanden 1:1-Gipsmodelle – und diese kehren nun nach Jahrzehnten in Vergessenheit wieder in die Öffentlichkeit zurück.

Die Gipsmodelle der Quadriga wurden rekonstruiert und werden in einer Ausstellung zu sehen sein, wie hier die zwei unterschiedlich aussehenden Pferdeköpfe. Im Hintergrund Teile der Berliner Mauer. Berliner Zeitung/Sabine Gudath

Mitarbeiter der Gipsformerei stellten am Donnerstag in der Schauwerkstatt im Mauer-Mahnmal im Bundestag zwei wiederauferstandene Figuren jener Abgüsse von 1942 vor: ein Pferd und die Siegesgöttin Victoria. Das Projekt wurde möglich dank einer Kooperation mit der Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin, dem Landesdenkmalamt und dem Deutschen Bundestag.

Jahrzehntelang hatten die Gipsfragmente der Abgüsse unbeachtet im Lapidarium des Landesdenkmalamtes gelagert. Im Sockel des Freiheitsdenkmals auf dem Kreuzberg im gleichnamigen Bezirk litten sie unter denkbar ungünstigen Bedingungen, setzten teilweise sogar Schimmel an. Ihre „Wiederentdeckung“ im Jahr 2015 war als spektakulär empfunden worden. Nun erst war die Zeit reif, den Wert dieses Schatzes zu verstehen. „Wir haben es mit einem analogen Speicher der Daten des Schadow’schen Originals zu tun“, sagte Miguel Helfrich, Leiter der Gipsformerei, am Donnerstag bei der Vorstellung der Ergebnisse von zwei Jahren Arbeit.

Victorias Flügel aus 170 Teilen

Aus Hunderten Fragmenten setzten die Mitarbeiter in zweijähriger Arbeit die Figuren wieder zusammen. Allein für einen Flügel der Victoria waren 170 Teile zusammenzufügen. Nun steht die Figur vor dem Betrachter – riesig und eindrucksvoll, gewissermaßen die dritte Quadriga, die die Brücke bildet zwischen dem Schadow’schen Original und der auf dem Brandenburger Tor zu sehenden. Nahezu täglich machten die Gipskunstformer neue Entdeckungen. Einer von ihnen, Timo Klöppel, erzählt von seinen Empfindungen, als erstmals Victoria in voller Größe vor ihm stand, ohne dass der Streitwagen ihren Körper zur Hälfte verdeckt: „Da hatte ich weiche Knie.“

An der Rekonstruktion gearbeitet haben Werkstattleiter Stefan Kramer und die Gipskunstformer Sandro Dimichele, Timo Klöppel und Farhad Burg (v. l. n. r.). Berliner Zeitung/Sabine Gudath

Bei genauerer Betrachtung des Kopfes der Siegesgöttin wurde klar, dass der Abguss 1942 in größter Eile und unter offenbar widrigen Bedingungen erfolgte. Da wurde offenkundig, dass eines der vier Pferde „aus der Reihe tanzt“. Es ist kleiner als die anderen drei, seine Mähne ist weniger voluminös gestaltet, zeige überhaupt eine andere Bildsprache, wie Miguel Helfrich sagt. Neue Fragen tauchten auf: Hat ein anderer als Schadow dieses Pferd geschaffen? Wer? Wo? Vielleicht 1807 in Paris, wohin Napoleon die gesamte Quadriga hatte verschleppen lassen. Wieso hat bisher niemand die Unterschiede erkannt?

Und da ist schließlich der rechte Flügel der Siegesgöttin: Die heutige Victoria auf dem Brandenburger Tor trägt beide Schwingen symmetrisch. Timo Klöppel beschreibt, wie bei den Restaurierungsarbeiten entdeckt wurde, dass das Original einen anderen Flügelansatz hatte: dynamischer, der Bewegung der Figur folgend, um etwa 50 Grad nach hinten geneigt. Miguel Helfrich ergänzt: „Was wir heute dort oben sehen, ist eigentlich falsch. Es hat eine andere Wirkung als die von Schadow gewünschte.“

Schäden durch Napoleons Raubzug

Schließlich erzählen im Gipsabguss von 1942 festgehaltene Spuren vom Schicksal des Originals: Schäden, die bei der Entführung nach Paris entstanden und bei der Rückkehr als „Retourkutsche“, wurden sichtbar ebenso wie einst zur Reparatur eingesetzte und mit Nieten befestigte Blechplatten.

Längst hat auch der 1957/58 nach den Abformungen hergestellte Nachbau eine eigene Geschichte. Nach langwierigen Verhandlungen hatten sich die auseinanderdriftenden Teile Berlins auf einen Plan geeinigt: Ost-Berlin übernahm die Rekonstruktion des Brandenburger Tors, West-Berlin die Neufertigung der Quadriga in der Bildgießerei Noack. Dort wurde sie in Kupfer gehämmert wie das Schadow’sche Original. Schäden erlitt die Neufassung auch in der Silvesternacht 1989/90, als Menschen in Feierlaune Party auf der Quadriga machten.

Die Annäherung an Schadow mithilfe der wiedererstandenen Abgüsse soll dem Publikum in einer Ausstellung ab Frühjahr 2023 möglich sein – im Mauer-Mahnmal im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, dort, wo einst die Hinterlandmauer verlief. Von Ben Wargin gerettete Mauerteile werden in der Ausstellung die Quadriga-Teile umrahmen. So spannt sich ein Bogen durch 200 Jahre Berliner Geschichte.