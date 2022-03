Noch hält russisches Erdgas die deutsche Industrie am Laufen und die Wohnungen warm. Doch damit soll bald Schluss sein, daran arbeitet die Politik intensiv. Es wird das Ende einer bald 49 Jahre währenden Erfolgsgeschichte sein, in der stetig mehr Gas über zwei Erdgastrassen und Tausende Kilometer von Sibirien nach Europa floss. Gebaut haben sie rund 25.000 DDR-Bürgerinnen und -Bürger. Schöne Erinnerungen an ihre Druschba-Trasse sind geblieben. Die tun aber auch weh in diesen Tagen des russischen Kriegs gegen die Ukraine.

Olaf Münchow war in den 1980er-Jahren an der Trasse, von seinem 23. bis zum 30. Lebensjahr. Er organisiert heute den Zusammenhalt der ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Und sagt: „Es war die beste Zeit meines Lebens! Wir wollten weg von zu Hause, im Ausland ein Abenteuer erleben.“ Ohne Reisefreiheit war dies zu DDR-Zeiten kaum möglich. Aber wer gut im Job war und politisch zuverlässig wie der Magdeburger Münchow war, konnte ab den 1970er-Jahren an den zwei Erdgastrassen mitbauen.

Nie hätten sie geglaubt, dass es Krieg gibt in der Ukraine

Sören Marotz, Ausstellungsleiter im DDR-Museum in Mitte, sagt: „Aufgeteilt wurde unter den RGW-Staaten, die DDR bekam den Bauabschnitt von Krementschuk bis Bar in der Zentralukraine. Eine gefährliche Arbeit, es kamen einige zu Tode.“ Jeden Tag gucken die Trassniks, wie sie genannt werden, jetzt, was sich dort tut. Klaus-Werner Holzknecht aus Eisenhüttenstadt, 73 Jahre alt, sagt erschüttert: „Ich hätte nie geglaubt, dass dort ein Krieg ausbricht.“ Zwischen Russen und Ukrainern, die doch eigentlich Freunde seien.

Grundlage für den Trassenbau waren milliardenschwere Geschäfte zwischen westeuropäischen Staaten und der Sowjetunion vom Anfang der 70er- Jahre an bis in die 90er-Jahre. Wandel durch Handel, hieß es – sowjetisches Erdgas wurde gegen westliche Technik getauscht, von deutschen Stahlrohren bis zu internationaler Technologe etwa aus Japan und USA.

Mitten im Kalten Krieg verlegten DDR-Arbeiterinnen und -Arbeiter die riesigen Stahlrohre mit 1,40 Meter Durchmesser 550 Kilometer durch die Wildnis über Sümpfe, Wälder, Flüsse und kümmerten sich um die Versorgung der bis zu 1000 Leute, die auf einer Baustelle arbeiteten. Sören Marotz sagt: „Alle waren jung, 25 bis 35 Jahre alt, sie sind dort hingegangen, um eine Menge Geld zu verdienen und ein Abenteuer zu erleben.“

Freunde fürs Leben: Olaf Münchow, Manuela Saxl, Annette Münchow, Klaus-Werner Holzknecht (v. l.).

Die gemeinsame Vergangenheit bewegt die Ost-Deutschen weiterhin. In einer Facebook-Gruppe tauschen sich rund 1000 Trassniks aus. Regelmäßig treffen sich mehrere Hundert von ihnen persönlich – bald wieder beim Trassentreffen in Zabakuck (Sachsen-Anhalt) vom 25. bis 28. Mai.

Ein Ministückchen Rohr, etwa 14 Millimeter dick, erinnert im DDR-Museum an die Geschichte der Trasse. Aus der DDR wurde auf eigene Rechnung alles in Richtung der Baustellen gebracht, was gebraucht wurde. Top-Verpflegung, vieles, was es zu Hause selten oder nie gab. Bananen, Ananas, Gans, Ente, Hase, Radeberger Pils. Für die zu bauenden Kleinstädte an den Verdichterstationen rollten auf Bahnwaggons Plattenbauteile für Krankenhäuser und die Wohnungsbauserie WBS 70 heran. Zur Motivation der Belegschaft flogen zur Samstagabend-Disco berühmte DDR-Bands wie Silly und die Puhdys ein.

Wir haben viel Geld dort verdient

In den 80er-Jahren gehörte Manuela Saxl aus Hohenschönhausen als Köchin zu den etwa zehn Prozent Frauen an der Trasse; sie war damals 20. Andere Frauen kamen als Reinigungskräfte, Büro- und Verwaltungsmitarbeitende oder Fernschreiberinnen wie Annette Münchow. „Wir hatten nur die Arbeit zu erledigen, danach war frei. Einkaufen, putzen, heizen, kochen, alles wurde für uns getan. So hatten wir genug Zeit, zusammenzusitzen und Spaß zu haben“, erzählt sie.

Ihren Ehemann Olaf hat sie dort kennengelernt. Der schwärmt wie alle von dem besonderen Vertrauensverhältnis zwischen denen, die dort arbeiteten. „Zusammenhalt, Kameradschaft, Vertrauen, das ist das, was die Trasse bis heute ausmacht.“ Warum ist das so? „Oft gab es Situationen, die ließen sich alleine nicht lösen. Wenn zum Beispiel Ersatzteile fehlten – man musste viel improvisieren. Dazu musste jeder mit jedem wollen und können.“ Einsamkeit durch die weite Entfernung zu den Lieben daheim war auch alltäglich, das Trösten untereinander allerdings selbstverständlich.

Tröstend war zudem das viele Geld. Der Schweißer Klaus-Werner Holzknecht aus Eisenhüttenstadt erinnert sich: „Schweißer waren die Bestverdiener. Zu Hause hatte ich monatlich knapp 1000 DDR-Mark, an der Trasse 2900 bis 3500 DDR-Mark. Dazu noch extra 600 DDR-Mark in bar und Rubel.“ Auto, eigene Wohnung, besserer Zugang zu West-Produkten – alles inklusive. Doch nur gegen harte Arbeit bei widrigen Bedingungen mit 40 Grad minus im Winter und 40 Grad plus im Sommer, tiefen Schlammlöchern in den jahreszeitlichen Übergangszeiten. Das Leben spielte sich in Barackenwagen zu zweit oder viert mit Gemeinschaftssanitäranlagen ab. „Zwölf-Stunden-Schichten, rund um die Uhr, am Wochenende.“

Am Ausstieg vom russischen Gas arbeitet die Politik

Genügend Energie für ein besseres Leben den Weg bahnen, das war die Vision damals. Dass dies zur Abhängigkeit führt, erscheint Annette Münchow nicht kritikwürdig zu sein, sondern eine natürliche Entwicklung. „Jetzt muss es eben wieder anders werden.“ Am Ausstieg arbeitet die Politik erfolgreich. Im Sommer 2024 soll er so gut wie vollzogen sein, kündigt Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) an. Um 15 auf 40 Prozent sank der Anteil russischer Gaslieferungen in Deutschland bereits.

Trotz allem sagt Olaf Münchow: „Es ist ein Jahrhundertbauwerk, das wir dort geschaffen haben. In diesen Leitungen wird vielleicht weniger, aber immer Gas fließen.“ Der Stolz bleibt, hinzugekommen ist die Sorge um die Ukrainer. Viele Trassniks haben russische und ukrainische Frauen, Familie, Freunde. Mit Hilfstransporten unterstützen sie momentan die Menschen in der Ukraine. „Druschba“ heißt Freundschaft. Die hat jetzt ihre Bewährungsprobe.

