Eröffnung der Wache am Kottbusser Tor: Die einen feiern, andere demonstrieren

Nach sechsmonatiger Bauzeit eröffnete am Mittwoch die neue Nebenwache am Kottbusser Tor. Markus Waechter/Berliner Zeitung

Eine dicke Nebelschicht begräbt den Kreisverkehr am Kottbusser Tor an diesem Mittwochmorgen unter sich. Pünktlich zur Eröffnung verzieht sich der Nebel und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) betritt eine helle neue Polizeiwache. Umringt von Presse macht sie ein begeistertes Gesicht und dreht den Kopf hin und her – auf beiden Seiten des Büros sind Fenster, durch die das Morgenlicht scheint. Sie sollen symbolisieren, wie offen die Polizei hier sei, ein „Ansprechpartner“ für die Menschen am Kotti. So sagen es Spranger und der Leiter des Stabes der Polizeidirektion in ihren Reden.