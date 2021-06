Berlin - Es war alles schonmal größer. Bei der Fête de la Musique, die in Berlin und europaweit traditionell am 21. Juni stattfindet, sind normalerweise 100.000 Menschen in Kreuzberg, Friedrichshain, Mitte, Neukölln und weiteren Teilen der Stadt unterwegs. Doch dass an diesem Montag überhaupt wieder Konzerte draußen vor Publikum stattfinden und nicht nur online, das ist schon ein großer Fortschritt zum Vorjahr.

Bis zum frühen Montagabend waren es eher kleine Events, die parallel zu einem Streaming-Angebot auf der Webseite der Veranstalter zu sehen waren. Etwa ein Chor auf dem RAW-Gelände an der Warschauer Straße, ein Reggaeboot auf der Spree zwischen Treptower Park und Hauptbahnhof. Oder ein Konzert an einem Späti im Kollwitzkiez, wo 250 Menschen zur Musik eines DJs feierten.