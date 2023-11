Ein Mädchen im pinken Mantel läuft am Mauerdenkmal entlang. Ihr Outfit ist sorgfältig abgestimmt, auch ihr Hut und der Selfiestick in ihrer Hand sind pink. Zwischen den anderen Besuchern in schwarzen und dunkelblauen Jacken sticht sie gleich hervor.



Es ist ein kühler und nasser Oktobertag, in der Nacht hat es geregnet. An der East Side Gallery in Friedrichshain ist es leer. Die wenigen Touristen, die es doch an den Ort zieht, sind dunkel und unauffällig gekleidet und eilen schnell weiter, sobald sie ihre Fotos gemacht haben. Nicht einmal deutsche Schulklassen sind hier wie sonst, es sind Herbstferien.

Das Mädchen in Pink heißt Maryna Y., sie ist 18 Jahre alt und kommt aus Polen. Sie ist für einen Schulausflug hier, sie hat nur 50 Minuten, um sich an der East Side Gallery alles anzuschauen. Nicht viel Zeit. Was verbindet sie mit der Mauer? „Ich kann nicht gut Englisch oder Deutsch sprechen“, entschuldigt sie sich, bevor sie weiter geht, eine Kamera in der Hand.

Die Mauer ist schon länger verschwunden, als es sie gegeben hat

34 Jahre ist es her, seit die Mauer, die Berlin 28 Jahre lang teilte, auf einmal fiel. Sie ist nun schon deutlich länger verschwunden, als es sie gegeben hat. Im August 1961 wurde Berlin durch die Mauer getrennt, bis zum Mauerfall 1989 sollen rund 100 Menschen ihr Leben bei dem Versuch verloren haben, sie zu überqueren. Die 1,3 Kilometer Mauerreste, aus denen die East Side Gallery besteht, sollen an diesen Teil von Berlins Geschichte erinnern.

Der „Bruderkuss“ ist das beliebteste Motiv an der East Side Gallery. Sabine Gudath Martyna Y. aus Polen besucht die East Side Gallery für einen Schulausflug. Sabine Gudath David Lukacs (34) betreibt einen Souvenirstand am Mauerdenkmal. Die meisten Besucher seien Touristen, sagt er. Sabine Gudath Bert Kos und Hanke van der Bruch kommen aus den Niederlanden und besuchen Berlin für einige Tage. Sabine Gudath An einem regnerischen Tag eilen selbst Touristen schnell weiter. Sabine Gudath Teodor Deaconu aus Bukarest in Rumänien besucht Berlin mit seiner Freundin. Sabine Gudath Die East Side Gallery ist auch ein Ort, an dem aktuelle Konflikte eine Rolle spielen. Sabine Gudath Michael Konrad (57) und seine Frau Nicole Wäge (58) kommen aus Lichtenstein. Es ist ihr erster Besuch in Berlin. Sabine Gudath 1 / 8

David Lukacs ist 34 Jahre alt und betreibt an der Berliner Mauer seit sieben Jahren einen Stand, an dem er kleine Kacheln verkauft, auf denen Kunstwerke der Mauer abgebildet sind. Zu 90 Prozent sehe er Touristen aus anderen Ländern, sagt er, die meisten aus Spanien und Italien. „Deutsche kaufen ganz wenig.“ Viele kämen wegen der Kunst und um Bilder für Instagram zu machen, nicht unbedingt wegen der Geschichte. Die häufigste Frage sei: „Wo ist das Bild?“ Er zeigt auf eine Kachel, die den berühmten Bruderkuss zwischen Leonid Breschnew und Erich Honecker zeigt.



Tatsächlich ist dieser Teil der Mauer an diesem Tag mit Abstand am besten besucht. Trotz schlechten Wetters stehen vor dem Kunstwerk mehrere Gruppen von Menschen, darunter viele Pärchen, aber auch einige Familien, aus aller Welt. Einer nach dem anderen machen sie ein Foto und versuchen, möglichst eines ohne andere Besucher im Hintergrund zu erwischen.

Der 27-jährige Teodor Deaconu aus Rumänien, der Berlin zusammen mit seiner Freundin besucht, macht ebenfalls Fotos von dem Bruderkuss. Er besucht die Mauer, weil er ein Geschichtsenthusiast sei, sagt er. Eine persönliche Geschichte verbinde ihn mit der berühmten Mauer zwar nicht, er sieht aber trotzdem eine Verbindung zu seinem eigenen Hintergrund: „Ich komme aus einem kommunistischen Land.“ Das Kunstwerk hinter ihm sei ja beinahe Satire, sagt er, „was toll ist“. Auch wenn der Mauerfall schon Jahrzehnte her ist, finde er das Denkmal wichtig, denn: „Die Geschichte sollte niemals vergessen werden.“

An der East Side Gallery und dem anliegenden Mauerpark geht es aber nicht nur um Geschichte. Auch Hinweise auf aktuelle Konflikte finden sich dort überall. Eine Säule im Park, direkt an der Spree, ist beispielsweise in den Farben der Ukraine-Flagge bemalt: blau-gelb. Vor einigen Wochen musste die Polizei außerdem zum Mauerdenkmal ausrücken, weil es antisemitisch beschmiert wurde. Die Schmierereien wurden überklebt, an diesem regnerischen Oktobertag sind sie bereits verschwunden.

„Die Mauer hätte nie gebaut werden dürfen, der Krieg war vorbei“

Michael Konrad, 57 Jahre alt, besucht Berlin mit seiner Frau zum ersten Mal. Er kommt aus Lichtenstein, aber seine Tochter arbeite hier, sagt er. Er erinnert sich noch genau an den Tag, an dem die Mauer fiel. „Es war eine Freude, dass da die Grenze offen ist.“ Damals habe er den Fall der Mauer in Zeitungen und Fernsehen mitverfolgt, das Ereignis war „überall bei uns in den Medien“. Für ihn sei das Mauerdenkmal immer noch wichtig: „Sie ist das Symbol, dass eine solche Trennung nicht stattfinden darf.“



Die meisten Passanten an der East Side Gallery erzählen ähnliche Geschichten, egal, aus welchem Land sie kommen. Ein Großteil der Besucher sind Europäer, die nicht nur an der Mauer, sondern allgemein an Geschichte interessiert sind. Obwohl die meisten Touristen keine persönliche Verbindung zur Mauer haben, hat das Denkmal für sie eine starke Anziehungskraft.

Bert Kos und Hanke van der Bruch kommen aus Utrecht in den Niederlanden, beide haben Geschichte studiert, ein Besuch der Berliner Mauer ist also ein Muss. „Es ist einfach eines der Highlights, aber auch wichtig als Symbol des friedlichen Widerstands in einer Welt, in der es immer noch so viele Konflikte gibt“, sagt Kos.



Für Hanke van der Bruch, die eine Kamera in einer schwarzen Ledertasche über ihrem braunen Mantel trägt, ist die Mauer nicht nur für die Deutschen von Bedeutung. Die Mauer sei ein Symbol dafür, dass Europa nach dem Zweiten Weltkrieg geteilt wurde, obwohl Frieden herrschte. „Die Mauer hätte nie gebaut werden dürfen, der Krieg war vorbei. Aber diese Trennungen gab es immer noch, und jetzt muss sie als Erinnerung daran dienen, was zu vermeiden ist.“

Fast alle Besucher nennen die gleichen Worte. Es geht um Trennung, um Vereinigung, um Frieden. Die deutsche Wiedervereinigung ist bis heute in vielen Ländern ein Vorbild für eine friedliche Revolution.



Rachel R. und Joe B. aus Leeds in England sind beide Geschichtslehrer. „Der Mauerfall war nicht nur ein wichtiger Punkt in der deutschen, sondern auch in der europäischen Geschichte“, sagt Rachel R. „Unsere Eltern erinnern sich daran, wie sie von England aus zusahen, als es geschehen ist, und was das für die Beziehungen in Europa nach dem Ende des sogenannten Eisernen Vorhangs im Kalten Krieg bedeutete.“



Ihr Freund nickt zustimmend, während er Fotos mit seinem Handy macht. Auch er hofft, dass Besucher aus allen Ländern aus der Geschichte der deutschen Teilung lernen und sich nicht neuen politischen Spannungen hingeben.