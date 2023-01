Die Grüne Woche: Kommt das Tierwohl zu kurz?

Josefin Schröters Arm steckt in einer Kuh. Ihre Hand ertastet ein Plastikkälbchen, das wohl falsch liegt, weil ein paar Besucher seine Position verändert haben. So könnte die Kuh es nicht gebären. „Das müssen wir drehen“, sagt die Medizinstudentin, die an diesem Kuhmodell normalerweise übt. Es ist die Attraktion am Stand von „Melkburen“, einem Verbund aus drei Milchbauern, den Schröter heute betreut. Die Bauern haben beschlossen ihre Kälbchen drei Monate lang bei ihrer Mutterkuh zu lassen. Das drei Wochen alte Kalb „Camus“, im Gehege nebenan, hat nur halb so viele Fans bei der Grünen Woche wie das Plastikmodell.

Die Agrarmesse hat am Freitag nach zwei Jahren Corona-Pause begonnen. 1400 Aussteller aus 60 Ländern präsentieren ihre Waren auf der Grünen Woche. Die Messe ist überwiegend nach Ländern und Regionen aufgeteilt. Es soll auch um den Wandel der Landwirtschaft zu mehr Tier- und Umweltschutz gehen. Beim Besuch konzentrieren wir uns auf das Tierwohl: Wie viele Aussteller beschäftigen sich damit und welche Ansätze gibt es?

Eine Besucherin greift in die Kunststoffkuh, um ein Kalb zu ertasten. Maria Häußler

„Seit diesem Jahr müsste das Kalb eigentlich mindestens 28 Tage alt für den Transport sein“, sagt Josefin Schröter. Für die Grüne Woche habe der Bauer aber eine Ausnahmegenehmigung erhalten. „Das lockt die Menschen an“, sagt sie. „Und dann beschäftigen sie sich auch mit dem Thema.“ Viele Menschen wüssten gar nicht, dass Kühe und ihre Kälber in der Milchwirtschaft sofort getrennt werden und die Kuh nur weiter Milch gibt, wenn sie auch jedes Jahr ein Junges bekommt. Die Bauern haben sich entschieden auf einen Teil der Milch zu verzichten und lassen die Kälber drei Monate lang bei der Mutter. 4000 bis 6000 Kilo Milch gebe eine Kuh im Jahr und etwa 2000 davon trinkt in diesem Fall das Kalb weg, sagt Schröter.

Weniger Tiere auf der Messe

Es duftet nach Sauerkraut mit Speck im polnischen Bereich, in der Brandenburg-Halle hängen Würstchen an den Verkaufsständen und Fische so groß wie Hunde liegen auf Eis. Ob in der Fischerei inzwischen mehr für den Artenschutz getan wird, weiß die Hostess am Fischinformationszentrum e.V. nicht. Sie entschuldigt sich und sagt, sie kenne sich nur mit dem Fisch als Speise aus.

Direkt um die Ecke gibt es die Alternative: Thunfisch und Lachs, der keiner ist. Er riecht ähnlich, schmeckt aber nicht ganz so fischig. Überraschenderweise ist das einer der wenigen Stände auf der Agrarmesse, der tierische Ersatzprodukte anbietet. Erfahrene Besucher sagen aber, es würden in diesem Jahr weniger Tiere ausgestellt – denn das bedeute großen Stress.

„Total enttäuschend“, fand das Besucherin Petra Schminck. Obwohl sie selbst Kaninchenzüchterin sei und wisse, was das für die Tiere heißt, hat der Frau aus Hessen „etwas gefehlt“. Die Bauern von Neuland haben ihre Tiere in diesem Jahr bewusst nicht mitgebracht.

Auf der Messe sind besonders große Fischexemplare ausgestellt. Maria Häußler

Bio ist gut, doch einige auf der Messe wollen mehr tun. „Auch bei bio gibt es keine Bestandsobergrenzen“, sagt Landwirt Herbert Wegner. „Ab einer bestimmten Größe bleibt die Qualität auf der Strecke.“ Deshalb gebe es bei Neuland beispielsweise die Regel, dass ein Bauer höchstens 59 Mastschweine halten darf.

„Die Schwänze der Schweine und Schnäbel der Hühner werden nicht kupiert und es gibt jährliche Kontrollen in den Ställen“, sagt sein Enkel. Weitere Besonderheiten sind: Strohhaltung, keine Gülle, kurze Wege, die doppelte Wartezeit bis zur Schlachtung nach einer medikamentösen Behandlung, und Neuland sei Vorreiter bei der Narkose für die Ferkelkastration gewesen.

Die Narkose bei der Ferkelkastration ist inzwischen Vorschrift in ganz Deutschland. Und auch das Töten von männlichen Küken ist verboten. Der Handel drückt die Preise, deshalb umgehen Landwirte die Vorschriften. Viele Eierproduzenten transportieren Küken laut Medienberichten massenhaft ins europäische Ausland, um sie dort töten zu lassen. Eine neue Technologie kann das Geschlecht schon im Ei feststellen, große Betriebe tun das bereits.

Ein einziges Huhn für Fleisch und Eier

Die ökologische Tierzucht gGmbH geht mit der sogenannten Zweinutzung einen anderen Weg. Die Zweinutzungshühner wiegen zwar nicht so viel wie Masthühner und legen auch weniger Eier als Legehennen, sie brauchen aber auch kein spezielles Futter. So können Bauern sie mit Nebenprodukten des Betriebs ernähren. Der gemeinnützige Träger setzt sich auch für die ausgewogene Aufzucht beider Geschlechter ein.

Joachim Jeske informiert am Stand gerade einen Besucher über die Massentierhaltung bei Hühnern. Der seufzt hörbar. „Tut mir leid, ich wollte dich jetzt nicht runterbringen“, sagt Jeske. „Nein, nein, ich kann viel mitnehmen“, erwidert er und verabschiedet sich. „Die Menschen konsumieren Lebensmittel seit der Pandemie bewusster“, sagt Jeske, „bio boomt.“ Tierwohl sei aber nicht skalierbar und Bioprodukte werden billiger. Mit dem Siegel für die Zweinutzung will er eine Alternative bieten.

Ganz in der Nähe füllt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit seinen geförderten Projekten eine ganze Halle aus. Darunter ist auch das Netzwerk Fokus Tierwohl, das Landwirten Fortbildungen und Kurse zur Haltung der Tiere anbietet.

Daran, stattdessen weniger tierische Produkte zu essen, scheint auf der Messe aber kaum jemand zu denken. „Worauf würden Sie fürs Klima verzichten?“, steht über vier gläsernen Behältern, in die die Gäste Kastanien werfen. Einer fürs Fliegen, einer für das eigene Kraftfahrzeug und einer für Videostreaming. Fürs Fleisch haben die Besucher bisher fast so wenige Kastanien eingeworfen wie fürs Auto.

Tierschützer gegen Naturliebhaber

In ihrer Tätigkeit als Jägerin sieht Alexandra Baumgarten einen Weg, auf Fleisch aus der Massentierhaltung zu verzichten. „Liebe zur Natur, zum Hund und gutes Essen“, das mag sie an der Jagd. Ursprünglich waren die Hunde der Grund: Jagdhunde dürfe man in Deutschland nur als Jäger führen, das heißt mit ihnen arbeiten, sagt sie. Inzwischen bildet Baumgarten selbst Jagdhunde aus. Ein junger Hund zu ihren Füßen wedelt heftig mit dem Schwanz, ihre eigenen machen gerade Pause im Auto, weil sie eine Vorführung hatten. „Die Natur sich selbst zu überlassen, das funktioniert nicht mehr“, sagt Baumgarten. „Wir haben einmal angefangen und jetzt kann man nicht einfach sagen, wir lassen es.“

Viele Tierschützer sehen das anders. „Die Jäger haben viele Gegner“, sagt Baumgarten. „Das ist das Bild des blutrünstigen alten Mannes.“ Das sei heutzutage nicht mehr so, meint sie. Aquarianer Silvio Zoner ärgert sich über Tierrechtsorganisationen, die der Meinung sind, die Halter von Fischen würden die Tiere quälen. „Aquarianer haben viele Fischarten entdeckt“, sagt er. „Wir wüssten sonst gar nicht, was wir schützen sollen.“ Er deutet auf ein Plakat der Deutschen Cichlidengesellschaft. Dort gebe es viele Arterhaltungsprogramme. „Wir machen immer mehr kaputt“, sagt er.