Berlin-Altglienicke - Wie schön, das wunderbare Standbild der Heiligen Gertraude wieder zu sehen. Jahrzehntelang zierte sie die Brücke am Spittelmarkt, die ihren Namen trägt. Dann war die drei Meter hohe Bronzefigur verschwunden, viele Bürger sorgten sich. Aber es geht ihr gut – und täglich besser, denn eine der im Umgang mit Kunstwerken erfahrensten Werkstätten Berlins unterzieht sie einer gründlichen Restaurierung.

Bernd M. Helmich, Schmied, Restaurator und Bildhauer, freut sich an der mühsamen Arbeit; er weiß es zu schätzen, wenn er „echte bildhauerische Qualität“ betreuen darf – und das trifft für das Werk Rudolf Siemerings aus dem Jahr 1896 zu. In Helmichs Werkstatt haben sie bereits den Heiligen Georg vom Nikolaiviertel wieder hergerichtet, die Fortuna vom Turm des Stadthauses, das Lutherdenkmal von der Marienkirche, die von Christian Daniel Rauch geschaffene Blücherstatue von der Neuen Wache, den prächtigen Neptunbrunnen vom Schloss Linderhof in Bayern und viele andere Kunstschätze. Aber die Heilige Gertraude ist die populärste Figur, denn sie verkörpert so vieles: Mitgefühl, Schutz und Hilfe in der Not, Erinnerung an die Seuchenzüge der Vergangenheit.

Tatsächlich erzählt die Skulptur gleich mehrere Geschichten auf einmal: Da steht eine Frau, die Schutzpatronin der Reisenden, Pilger, Gärtner, der Armen und Witwen; und da kniet der arme, durstige Wanderer mit zerschlissenen Schuhen, aus denen die Zehen herausschauen, und leert gierig den gereichten Krug. Und da ist das Ratten- und Mäusevolk, das im Untergrund umherhuscht. Eine Inschrift stellt die Verbindung aller drei Elemente her: „Ratten und Mäuse Gezücht/Machst Du zunicht/aber den Armen im Land reichst Du die Hand.“

Eigentlich soll die Gertraude, als Äbtissin Gertrud im Kloster Nivelles im 15. Jahrhundert tätig, auch gegen Nagerplagen schützen, doch das Volk, der pragmatische Lümmel, hat sich einen weiteren, vom Bildhauer gar nicht intendierten Sinn erdacht: Wer nur oft genug eine der Ratten oder Mäuse der Plastik streichelt, dessen Geld vervielfältigt sich wie die sprichwörtlich vermehrungsfreudigen Tiere.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Wer sich mäusemäßig vermehrendes Geld wünscht, streichelt das „Gezücht“. Weil das fein gearbeitete Bronzetier häufig gestreichelt wurde, glänzt es golden.



Tatsächlich glänzt die Maus links unten an der Skulptur wie Gold: Tausende Menschenhände haben sie schon berührt. „Das ist die Streichelpatina“, sagt Restaurator Helmich, „das Ursprungsmaterial wird an dieser Stelle sichtbar.“

Die meisten Stellen sehen anders aus: Sie sind schwarz. Eine teilweise mehrere Millimeter dicke Kruste aus Kalk und Schwefelverbindungen hat sich während der Jahrzehnte des Aufenthalts in der Berliner Luft des Industriezeitalters wie ein Schadstoffmantel auf die Figur gelegt. Diese Schicht, so der Restaurator, ziehe Feuchtigkeit an und greife in der Folge insbesondere den Kupferanteil der Bronze an. Mit anderen Worten: Wird die gefährliche Plaque nicht entfernt, dann korrodiert das Kunstwerk.

In Helmichs Werkstatt für Metallrestaurierung in Altglienicke kommt bei der Entfernung kein martialisches Verfahren zum Einsatz, keine Chemie, kein grobes Abstrahlen, nur eine Vorreinigung mit Trockeneisschnee. Mit dieser Methode kann loses Material entfernt werden. Dann folgen Hunderte Stunden liebevoller Handarbeit. Millimeter für Millimeter wird mit Skalpell, anderen Instrumenten und viel Feingefühl die Kruste entfernt.

Vorsichtig die Feinstruktur freilegen

„Man muss an jedem Punkt sehen und erspüren, wie es am besten, am schonendsten geht, ob man mit mehr oder weniger Druck arbeiten muss“, beschreibt Bernd Helmich das Vorgehen. Und es geht immer vom Groben zum Feinen, wie bei der Restaurierung von Bildern. An den bereits überarbeiteten Stellen kommt die Feinstruktur wieder zum Vorschein, an den unbearbeiteten Stellen haften noch grobe, kristalline Schuppen. In leicht verdeckten Bereichen – wie an der unter Gertraudes Umhang verborgenen Geldbörse – sei die Krustenbildung extrem, sagt der Restaurator.

Im Großen und Ganzen beurteilt er den Zustand als gut. Die Figur nahm im Krieg nur wenig Schaden durch einige Splitter – dabei wäre sie fast selber zu Kriegsgerät geworden. Vor der drohenden Vernichtung durch Einschmelzen wurde Gertraude kurz von Kriegsende durch den Bronzegießer Hans Füssel gerettet, der die Figur versteckte. 1954 kehrte die „Brückenheilige“ auf ihren Platz zurück.

Bekommen die Lilien ihre Blüten wieder?

Heute leidet sie an einigen Stellen an Lochfraß durch Korrosion, und manche Blüten der Lilie sind abgebrochen. Ob man die ersetzen wird? Ergänzungen seien zunächst nicht vorgesehen, sagt der Restaurator: „Das muss noch wohl erwogen werden.“ Ausschlaggebend dafür sei zum einen die Motivation der Auftraggeber, in diesem Fall die Denkmalbehörde, zum anderen die Frage, ob gutes historisches Fotomaterial verfügbar ist, das eine originalgetreue Rekonstruktion erlaubt.

Und was meint der Restaurator? „Der Schöpfer Siemering würde nicht wollen, dass an seinem Werk Teile fehlen.“

Je mehr Details man erfährt, desto stärker wächst der Respekt vor dieser enorme Geduld verlangenden Kleinarbeit. Allein die Säuberung des Schlüsselbundes am Gürtel der Gertraude dauerte etliche Tag. „Das ist nichts zum Geldverdienen, das macht man aus Freude am Objekt“, sagt Bernd M. Helmich, „aber gut für die Gertraude, dass es gemacht wird.“ Zum Abschluss erhält die Bronzeplastik noch einen konservierenden Wachsüberzug.

In erneuerter Schönheit kann die Figur wahrscheinlich im Herbst wieder an ihren Standort zurückkehren – das heißt: nicht ganz. Da in den kommenden Jahren zwischen Spittelmarkt und der Gertraudenbrücke gebaut wird, findet die Bronzeplastik vorübergehend in der Grünfläche gegenüber des historischen Stadtortes Platz, teilte die zuständige Senatsverwaltung für Kultur mit. Zur Freude des Restaurators wird Gertraude nun auch in das Pflegeprogramm für Bronzen aufgenommen, das bedeutet turnusmäßige Behandlung unter der Regie des Landesdenkmalamtes und der Obhut des Bezirks Mitte.