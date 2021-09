Berlin - Meine Enkelin lernt ihren Körper kennen. Im Herbst wird sie zwei Jahre alt, und sie weiß schon, wo alles ist: Augen, Ohren, Nase, Mund, Bauchnabel, Hände, Finger, Beine, Füße. Sie hat erlebt, dass „ein Aua“ schnell wieder heilt, vor allem, wenn man raufpustet. Und wenn sie hingefallen ist, guckt sie sich erst mal um, ob andere ein erschrecktes Gesicht ziehen. Erst dann verzieht sie auch ihr eigenes.

Der Körper ist ein rätselhaftes Ding. Man lernt ihn erst allmählich kennen. Wenn es im Kindergarten hieß, jemand habe sich gestoßen und nun „ein Loch im Kopf“, dachte ich wirklich an ein kreisrundes Loch, durch das man in den Kopf hineingucken kann. So gab es manche Vorstellung, die erst im Lauf der Zeit revidiert wurde – durch eigene Erfahrung und elterliche Aufklärung.

Warum ich das erzähle? Weil ich im Internet auf Schilderungen von Notärzten gestoßen bin. Sie erzählen Folgendes aus ihrem Alltag: Eine Frau kann seit zwei Tagen nicht aufs Klo. Jetzt will sie einen Einlauf „to go,“ weil sie Angst hat, dass sie „platzt, oder so“. – Ein Pärchen kommt zur Notaufnahme, weil ihm übel ist. Das Kettenkarussell auf dem Volksfest ist ihm nicht bekommen. – Ein Patient denkt, er muss sterben, weil er leichtes Fieber hat.

Ein Arzt schilderte ein Gespräch mit einer Patientin: „Ich mache jetzt eine Einmalkatheterisierung, damit wir steril Urin gewinnen können, um die Keime zu untersuchen, die Sie ständig an Blasenentzündung leiden lassen.“ – „Ah. Gut. Wohin kommt das Röhrchen?“ – „In ihre Harnröhre.“ – „Ist das das Loch, mit dem man Sex hat?“ – „Nein. Nicht ganz.“

Warum wissen so viele Leute nichts über ihren Körper? Sowohl „obenrum“ als auch „untenrum“. Wo waren ihre Eltern, als es darum ging, Vorgänge im Körper zu erklären? Haben sie nie etwas gelesen, sich nie informiert?

Auch in der Corona-Zeit zeigte sich, wie schlecht es mitunter um die Aufklärung bestellt ist. Das ging bis hoch zum Präsidenten, der gegen Coronaviren das Spritzen von Desinfektionsmitteln empfahl. In Texas schlucken Leute Ivermectin gegen Corona, ein Entwurmungsmittel für Pferde und Rinder. Und müssen deshalb ins Krankenhaus.

Doch dann die Angst vor Spritzen! Einmal wollte mir ein eigentlich recht kluger Mensch erklären, dass Viren überhaupt nicht gefährlich seien. Bei der verheerenden Spanischen Grippe von 1918 bis 1920 (mit geschätzten bis zu 50 Millionen Toten) seien die meisten Leute an der Grippe-Impfung gestorben, nicht an der Krankheit selbst, sagte er. Ein Blick ins Internet hätte gereicht: Der erste Grippeimpfstoff der Welt wurde 1936 entwickelt, von einem sowjetischen Virologen. Und in den USA wurde der erste Impfstoff erst 1942 lizenziert.

Ich glaube, wir brauchen dringend ein Schulfach Gesundheit, wie es auch schon Mediziner gefordert haben. In dem es auch um Epidemien in der Geschichte und Impfungen geht – und zwar auf wissenschaftlichem Niveau. Aber ob die Kinder da wirklich zuhören? Hängt sicher vom Lehrer ab! Und die Eltern können gleich mit dazukommen.