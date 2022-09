Berlin - Wie Gletscher klingen, wenn sie schmelzen? Felicitas von Peter weiß es. „Der Ton hört sich an wie ein Gewehrschuss“, sagt sie. „Das Gespenstische ist, dass du nicht weißt, wo er herkommt. Es knallt und rumpelt, du siehst aber noch nichts, und dann bricht plötzlich etwas ab.“ Durch das Schmelzen des Eises, erklärt sie, entstehen oben auf dem Eis kleine blaue Seen. „Es kann passieren, dass dieses Wasser durch die Eisdecke dringt und den Gletscher unterspült.“ Gletscher bewegen sich und legen mit dieser Bewegung die Gletscherspalten frei. „Mit zunehmender Erwärmung bricht davon immer mehr Eis ab und treibt als Eisberg durch den Fjord ins Meer.“

Felicitas von Peter und ich sind Nachbarinnen. Als wir in das Berliner Haus einzogen, in dem sie schon seit ein paar Jahren wohnte, schüttelte sie uns kräftig die Hand. Es war schon fast Mitternacht, als sie meine ganze Familie und fünf müde moldawische Umzugshelfer zu einem Abendessen einlud. Das war unser erstes Treffen.

Das zweite fand kurz darauf in unserer Wohnküche statt. Es ging an jenem Abend um Gletscher, die immer schneller schmelzen. Es ging um Grönland. Um das Klima und die beängstigenden Veränderungen. Es ging um Wesentliches.

Das ist oft so, wenn man mit Felicitas von Peter redet. Sie weiß viel über das Klima. Und sie weiß, wie man die Klugen, Reichen und Mächtigen dazu bewegt, etwas Sinnvolles gegen den Klimawandel zu tun. Sie ist die Gründerin der Organisation Active Philanthropy. Eine Art heimliche Klimakönigin.

Die erste Reise nach Grönland

An jenem Abend erfuhr ich, dass sie vor fünfzehn Jahren zum ersten Mal in Grönland gewesen war. Sie war der Einladung einer schwedischen Umweltstiftung gefolgt. Mit einem kleinen Flugzeug ging es nach Ilulissat. Das ist die zweitgrößte Stadt Grönlands, in der ungefähr 3000 Menschen und 1000 Schlittenhunde leben. „Es war sehr spät, als wir ankamen. Im Hotel stand ich am Fenster und sah den Fjord vor mir liegen. Die Sonne ging langsam unter, ich sah die Eisberge in diesem unwirklichen Licht und konnte meine Augen nicht abwenden.“

In den nächsten Tagen hörte sie Vorträge von Wissenschaftlern, vieles, was sie noch nicht wusste: zum Beispiel, dass der Gletscher in Ilulissat jeden Tag so viel Eis verliert, wie die gesamte Stadt New York pro Jahr an Trinkwasser verbraucht. Und vor allem bekam sie – in stiller Bewunderung der Schönheit des Gletschers – zum ersten Mal „einen existenziellen Bezug zur Klimakrise“, wie sie es ausdrückt.

Das Jahr 2007 beschreibt Felicitas von Peter als das Jahr ihres persönlichen Aha-Erlebnisses. „Auf einmal verstand ich, dass die Klimakrise in Deutschland total unterbelichtet ist. Dass das, was die Wissenschaftler im Grunde schon seit hundert Jahren wissen, in der Öffentlichkeit nicht wirklich wahrgenommen wird, obwohl es massive Auswirkungen haben wird auf alles, was wir tun – und wie es zukünftigen Generationen gehen wird.“ Sie schwor sich, dieses Wissen nicht mehr zu verdrängen.

Das Büro von Active Philanthropy liegt in Sichtweite des Auswärtigen Amtes. Es ist ein schönes Stadthaus und die Miete eigentlich unerschwinglich. Als Felicitas von Peter mit dem Fahrrad zur Besichtigung kam, verwickelte sie den Vermieter in eines dieser leidenschaftlich-überzeugenden Gespräche über den Klimawandel, und weil dieser Mann dann auch seinen Beitrag für die Rettung des Planeten leisten wollte, kam er ihr mit der Miete entgegen.

Ein neuer Typus von Führungsfrau

Hinter dem Schreibtisch der Gründerin hängen hinter Acrylglas Fotos von grönländischen Eisbergen, sie tauchen das Zimmer in ein entrücktes Blau. Im Erdgeschoss gibt es eine Küche und den Zugang zu einem kleinen Garten, wo die Teammitglieder von Active Philanthropy in der Mittagspause ihre Bowls löffeln und mit ihrer Chefin über die nächsten Schritte diskutieren.

Der Führungsstil von Felicitas von Peter, 53, ist von ansteckender Großzügigkeit. Sie verkörpert einen neuen Typus von Führungsfrau, der nichts mit den Karrierefrauen der ersten Stunde zu tun hat, die mit ihren dunkelblauen Hosenanzügen wie Marionetten an den Strippen der Konzernlenker und Großaktionäre tanzten. Felicitas von Peter ist freier, lässiger und abenteuerlustiger.

Sie wuchs in Bonn auf, in einer Familie mit fünf Kindern. Mit Eltern, die erwarteten, dass die Kinder sich später einmal gesellschaftlich engagieren. Sie hat in Heidelberg und Paris Politik und Geschichte studiert, in Cambridge und Lissabon ihre Doktorarbeit geschrieben.

Zwei Jahre ihres Lebens hat sie investiert, um das New Yorker Büro der Bertelsmann Stiftung aufzubauen. Dann zog sie ein Joint Venture zwischen der Bertelsmann Stiftung und der Rockefeller Foundation auf und kam so mit der amerikanischen Tradition der „Donor Education“ in Berührung. Wörtlich könnte man diesen Ausdruck vielleicht mit „Spender-Erziehung“ übersetzen.

Die amerikanische Tradition der Donor Education

„Aber“ – und hier zieht Felicitas von Peter nur kurz die Augenbrauen hoch – „die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die brauchen keine Erziehung. Jedenfalls nicht im herablassenden Sinn des Wortes. Die meisten sind Unternehmer und extrem kluge Köpfe, die bei uns nach Information, Inspiration, Austausch und systematischer Vernetzung suchen.“

Als das Joint Venture in New York beendet wurde, beschloss Felicitas von Peter, sich selbstständig zu machen. Sie gründete Active Philanthropy, die gemeinnützige GmbH, die heute vor allem eine Mission hat: Menschen mit Vermögen dazu zu bewegen, mit ihrem Herzen, ihrem Geld und ihrem Verstand etwas gegen den Klimawandel zu tun. Ein Höhepunkt in der Arbeit von Active Philanthropy ist eine Expedition nach Grönland mit einer Truppe von rund 25 Teilnehmern. „Ich spreche Menschen an, die etwas verändern können und die an dem Punkt sind, an dem sie etwas verändern wollen.“

Im vergangenen September ist Felicitas zum ersten Mal mit einer reinen Frauengruppe nach Ilulissat geflogen. Mit von der Partie waren die Vorständinnen großer Unternehmen, Sandrine Dixson-Declève, die Vorsitzende des Club of Rome, aber auch Esmeralda von Belgien, Prinzessin und Journalistin.

Am ersten Tag umkreisten sie die Eisberge mit dem Boot, manche trauten sich sogar, vom Boot ins Wasser zu springen und zu schwimmen. Am zweiten und dritten Tag hörten sie die Vorträge von Klimawissenschaftlern, dann fuhren sie in eine einsame Gegend, wo sie in einfachen Holzhütten übernachteten und über die Probleme und verschiedenen Lösungsansätze für den Klimawandel diskutierten. Und am Tag vor der Abreise dachten die Teilnehmerinnen laut darüber nach, wie sie persönlich zur Lösung des Problems beitragen können.

Wie diese Expeditionen in den Herzen und im Tun weiterwirken

Man kann sagen: Wie inkonsequent, dass Menschen viel CO₂ verbrauchen, um nach Grönland zu fliegen und die Folgen des Klimawandels zu sehen. Aber einerseits wird der Ausstoß durch Spenden an Klimaprojekte kompensiert. Und andererseits ist Felicitas überzeugt, dass die Reise sich lohnt – auch für das Klima. Weil bisher alle von dieser Reise zurückkehren mit dem festen Willen, sich für das Klima zu engagieren, und mit präzisen Vorstellungen, wie das aussehen könnte.

David Gergen, der vier US-Präsidenten beraten hat, sagte nach einer dieser Expeditionen im Jahr 2019: „Ich bin nach Grönland gereist, weil ich der Meinung war, dass es eine praktische Notwendigkeit ist, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen. Und ich kam mit dem Gefühl zurück, dass es ein moralischer Imperativ ist.“ Niklas Zenström, der Gründer von Skype, hat nach der Expedition milliardenschwere Pensionsfonds unter Druck gesetzt, nur noch nachhaltig und klimaneutral zu investieren. Enric Sala, Explorer in Residence bei National Geographic hat nach der Tour beschlossen, ein großes Territorium im Nordosten Grönlands in das von ihm gestartete „Pristine Seas“ einzubringen und zu schützen.

Benjamin Pritzkuleit Zur Person Felicitas von Peter, 1969 in Bonn geboren, studierte Geschichte und promovierte in Lissabon und Cambridge. Sie half, das Büro der Bertelsmann Stiftung in New York aufzubauen, arbeitete mit der Rockefeller Stiftung zusammen.



Im Jahr 2006 gründete sie die gemeinnützige GmbH Active Philanthropy, 2010 wurde sie vom Weltwirtschaftsforum zum „Young Global Leader“ gewählt.

Bisher fließen nur rund zwei Prozent der weltweiten Stiftungsgelder in Projekte, die direkt mit dem Klimawandel zu tun haben. In Deutschland ist der prozentuale Anteil noch deutlich kleiner. Beschämend, angesichts einer Entwicklung, die sich hier in diesem Sommer mit ihren Schrecken gezeigt hat. Mit Waldbränden, Dürre auf den Feldern, der Versteppung von Gärten und Parks. Warum ist das so?

„Die meisten Stifter, Spender und sozialen Investoren haben ein bestimmtes Herzensthema, das sie schon lange verfolgen“, sagt Felicitas von Peter. „Sei es das Engagement für Bildung, für Gesundheit, für Frauenrechte, Demokratie, im Kampf gegen Armut. Und was wir jetzt versuchen, ist, diesen Themen sozusagen eine Klima-Brille aufzusetzen. Wer sich für Bildung und Klima engagieren möchte, kann zum Beispiel dafür sorgen, dass Schüler in Projekten mehr über Nachhaltigkeit lernen oder dass Erwachsene aus der Baubranche lernen, wie das mit dem klimaneutralen Dämmen von Häusern funktioniert.“

Familienunternehmer, die die nächste Generation im Blick haben

Die wichtigste Zielgruppe von Active Philanthropy sind die Familienunternehmer. „Weil die langfristig denken und die Interessen der nächsten Generation im Blick haben,“ sagt die Gründerin. „Die wissen nur zu gut, was mit dem Goethe-Wort gemeint ist: Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen.“

Immer häufiger hat sie es mit einer Generation von Erben zu tun, die das System, mit dem ihre Vorfahren reich geworden sind, zutiefst infrage stellen. „Diese Erben sagen: Der Klimawandel ist nur das Symptom einer Wirtschaftsform, die die Natur systematisch ausbeutet. Deshalb müssen wir jetzt anders und holistisch an dieses Problem herangehen.“

Fast alle Stifterinnen und Stifter, sagt Felicitas von Peter, hätten ein genuines Interesse daran, mit ihrem Geld eine möglichst große Wirkung zu erzielen, aber oft nicht die Zeit und das Know-how, um herauszufinden, welche Projekte ihre Zuwendung verdienen. Hier leistet das Team von Active Philanthropy Vermittlungsarbeit.

Die Arbeit am Solutions Hub

Es sind zwölf Frauen und Männer, die ihre Abschlüsse an Universitäten in der ganzen Welt gemacht haben. Die meisten sind Mitte dreißig, digitalaffin und beschwingt davon, ihre Arbeitskraft für eine der großen Menschheitsfragen einsetzen zu können. Gerade haben sie dafür gesorgt, dass Solutions Hub erfolgreich an den Start ging, eine Plattform, auf der 15 überzeugende Klima-NGOs ihre Arbeit vorstellen und die man als Philanthrop mit ein paar Klicks online durchfinanzieren kann. Dort gibt es zum Beispiel eine NGO in Rumänien, die den letzten verbliebenen Urwald in Europa verteidigt. Oder das Projekt C40, bei dem sich hundert Bürgermeister weltweit vernetzen und Best Practices austauschen, um ihre Städte klimaneutral zu machen.

Als ich neulich bei meiner Nachbarin geklingelt habe, um einen Liter Milch zu schnorren, saß sie im Licht einer kleinen Lampe und feilte mit der siebzehnjährigen Tochter eines Freundes an einem Referat über die Ausbeutung der Arktis. Sie sah ein wenig müde aus an diesem Abend. Man sollte nicht denken, dass ihre Form von Networking nicht anstrengend ist. Spätabends kommt sie von der Arbeit zurück, immer noch mit den weißen Airpods im Ohr, in Gespräche vertieft, die ein feines Netz von Klimarettungsaktivitäten um den Globus spannen.

Felicitas von Peter ist neulich umgezogen, wir sehen uns jetzt seltener. Aber immer, wenn ich es plötzlich knallen höre, dann denke ich an den Ton, den Gletscher von sich geben, wenn sie schmelzen.